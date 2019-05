ŞTIRILE AMIEZII ÎN JUDEŢE - 3 MAI * Politistii au efectuat, vineri dimineata, 14 perchezitii la persoane banuite de infractiuni silvice, cinci mandate de aducere urmand sa fie puse in aplicare, informeaza IPJ Prahova. * Nivelul raului Prut la intrarea in Romania depasea, vineri dimineata, la ora 8,00, cota de inundatii, insa este in scadere fata de masuratorile efectuate in orele precedente, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Cristian Amarandei. * Un barbat de 55 de ani, din localitatea Glodeni, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut, vineri dimineata, controlul asupra… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul raului Prut la intrarea in Romania depasea, vineri dimineata, la ora 8,00, cota de inundatii, insa este in scadere fata de masuratorile efectuate in orele precedente, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, la…

- * Peste 33.000 de locuri de munca au fost puse la dispozitia somerilor din Romania la Bursa generala a locurilor de munca organizata, vineri, in intreaga tara, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai. * Politistii argeseni efectueaza vineri dimineata 15 perchezitii domiciliare pe raza…

- Totuși, nu cheltuiti toti banii. E doar un exercitiu al pompierilor prahoveni F.T. Cu siguranța, nici Nostradamus nu a prevestit ce se va intampla diseara in Ploiești, in zona magazinului AFI. Și nici clarvazatoarea bulgara Baba Vanga, care anticipa, pe vremea cand traia, ca in anul 2019 Romania va…

- * Un accident rutier in care au fost implicate sapte autovehicule si in urma caruia au rezultat patru victime a avut loc, joi dimineata, in zona Popasului Caprioara, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov. * Drumul judetean care urca spre cetatea dacica Sarmizegetusa Regia,…

- * Fostul procuror-sef al DNA Timisoara, Tamas Schiffbeck, a murit vineri dimineata, dupa ce a cazut de la etajul VI al cladirii institutiei unde lucra, varianta sinuciderii fiind luata in calcul de anchetatori. * O femeie si copilul ei de aproximativ 2 ani au fost grav raniti, vineri dimineata,…

- * Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost condamnata de o instanta a Judecatoriei Hateg la plata unor despagubiri morale si materiale de peste 410.000 de euro unei femei care si-a pierdut bratul stang in statia CFR Subcetate, din judetul Hunedoara, in urma unui accident de tren ce a avut loc…

- * Politistii din judetul Mures au efectuat, miercuri dimineata, 68 de perchezitii in Bucuresti si in 14 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 1.300.000 de lei. * Doua persoane, sot si sotie, din localitatea Calarasi, au murit,…

- * Un numar de 17 pompieri intervin, marti, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un atelier de tamplarie din municipiul Satu Mare, ce se manifesta pe 500 metri patrati, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare, Adriana Pop. * Un numar de 11 persoane…