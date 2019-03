Stiri pe aceeasi tema

- Fregata Regele Ferdinand (F221) a plecat pe 28 martie din portul Constanta pentru a se alatura, timp de trei saptamani, gruparii navale permanente NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), alaturi de bastimente ale Canadei, Olandei, Spaniei si Turciei, a informat vineri, printr-un comunicat de presa,…

- Nava de patrulare MAI 1101, din structura Politiei de Frontiera, a parasit vineri Portul Constanta si va patrula, timp de trei luni, la frontierele UE din Marea Egee, sub autoritatea FRONTEX, informeaza Garda de Coasta. Conform sursei citate, in perioada 1 aprilie - 30 iunie, Politia de Frontiera Romana…

- Politia de Frontiera Romana va participa la Operatiunea Comuna "POSEIDON 2019", organizata de Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta FRONTEX , cu nava maritima de patrulare MAI 1101 din cadrul Garzii de Coasta, care va fi detasata in Marea Egee timp de 3 luni.Potrivit Garzii…

- Fregata "Regele Ferdinand" a plecat joi, 28 martie, din portul militar Constanta, pentru a se integra in gruparea navala permanenta NATO SNMG 2 Standing NATO Maritime Group , din care mai fac parte nave militare ale Canadei, Olandei, Spaniei si Turciei.Potrivit reprezentantilor Fortelor Navale Romane,…

- Doua nave de patrulare ale Politiei de Frontiera si o ambarcatiune a Agentiei Romane pentru Salvarea Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) sunt mobilizate de peste 10 ore intr-o operatiune de cautare a unei barci pescaresti cu trei oameni la bord, ...

- Politistii de frontiera din Portul Constanta au intocmit dosar penal pe numele unui cetatean roman, in urma interceptarii, in colaborare cu lucratorii vamali, a unui container sosit din Pakistan, incarcat cu chibrituri contrafacute, in valoare de peste 550.000 lei, informeaza un comunicat de presa…

- Polițiștii de frontiera constanțeni au folosit muniție neletala în tentativa de capturare a unui pescador turcesc, precizeaza Garda de Coasta, dupa ce 3 cetațeni turci ar fi fost raniți când o nava a Poliției de Frontiera din România a deschis focul spre o ambarcațiune de pescuit din…