ŞTIRILE AMIEZII ÎN JUDEŢE - 29 MAI * Cautarile elevului de la Colegiul Militar National din Craiova, disparut in valurile marii in statiunea Mamaia, au fost reluate miercuri dimineata, fiind mobilizati 24 de scafandri, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". * Un barbat de 41 de ani, din comuna vasluiana Duda Epureni, a fost arestat preventiv pentru comiterea infractiunii de ultraj, dupa ce a stropit cu benzina doi politisti, solicitati de sotia acestuia sa intervina deoarece sotul este violent cu ea si cu copiii. * Trei copii cu varste cuprinse intre 8 si 13 ani din orasul Negresti, au fost transportati,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

