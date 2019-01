Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Braila cerceteaza cazul unui detinut in varsta de 21 de ani din Penitenciarul de Minori si Tineri Tichilesti care a decedat, duminica seara, la putin timp dupa...

- Politistii au demarat cercetari in cazul unui barbat in varsta de 51 de ani, din localitatea Sauca, despre care familia sustine ca a fost agresat de angajatii sectiei de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, unde acesta era internat, scrie Agerpres. "Familia a depus plangere,…

- Politistii au demarat cercetari in cazul unui barbat in varsta de 51 de ani, din localitatea Sauca, despre care familia sustine ca a fost agresat de angajatii sectiei de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, unde acesta era internat. ‘Familia a depus plangere, sustinand ca barbatul…

- ACUZATII GRAVE LA SPITAL SCANDAL… Acuzatii grave de violenta, la adresa infirmierilor din cadrul sectiei de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui. Rudele unui pacient internat pe sectia respectiva spun ca barbatul a fost batut cu brutalitate, in noaptea de joi spre vineri, de catre…

- Șoferul care a intrat cu mașina in unitatea de primiri urgențe a Spitalului din Craiova a scapat de arest. Barbatul in varsta de 39 de ani a fost dus in fața unui magistrat care a instituit controlul judiciar pentru 60 de zile. Șoferul se afla sub influența bauturilor alcoolice cand a intrat cu mașina…

- * Noua persoane au ajuns la spital, joi dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident petrecut pe DN 52, la intrare in municipiul Turnu Magurele, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. * Doua noi cazuri de gripa au fost…

- Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat doi minori, cu varste de 14, respective 15 ani, banuiti de comiterea unor infractiuni de talharie. Astfel, in intervalul 14 noiembrie ndash; 3 decembrie a.c., cei doi minori, unul domiciliat in localitatea…

- O femeie de 59 de ani, din satul Știoborani, comuna Solești, judeul Vaslui, și-a ținut mama moarta in casa, mai multe saptamani. Interzicea oricui sa se apropie de locuința, inclusiv poștașului care venise sa ii aduca batranei pensia, pe care l-a alungat din curte. De altfel, barbatul a fost cel ce…