- * Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a fostului primar al municipiului Tecuci, Daniel Gerhardt Tuchel, a fostului viceprimar, Petrica Danut Radovei, si a secretarului municipiului, Narciza Mitrut,…

- * Salvamontistii au ajuns la locul avalansei din muntii Calimani, care a surprins un grup de persoane aflate la plimbare cu snowmobilele, o persoana fiind decedata si alte doua ranite, au anuntat reprezentantii Salvamont Romania, luni, intr-o postare pe Facebook. * Cele doua persoane ranite in avalansa…

- * Un vagon al trenului 4111 Sighetu Marmatiei - Cluj Napoca a deraiat, joi dimineata, intre statiile CF Valea Viseului si Leordina, in urma incidentului nefiind inregistrate victime, a precizat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca. * Procurorii timiseni au…

- * O femeie de 71 de ani, din comuna Stanesti, a murit, miercuri dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu din cauza gripei, aceasta nefiind vaccinata antigripal si suferind si de alte afectiuni, a anuntat purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Gorj, Elena Pitian.…

- * Primul caz de gripa AH1N1, confirmat prin analize de laborator, in acest sezon rece, in judetul Hunedoara, este cel al unei femei de 79 de ani, care nu a facut vaccinul antigripal, a informat luni Directia de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara. * Peste 750 de elevi din judetul Botosani au absentat,…

- * Fetita in varsta de un an si jumatate din Salcea, gasita de pompieri in stop cardiorespirator, dupa ce s-a intoxicat cu fum in urma unui incendiu, a murit, iar fratele acesteia este in stare in grava in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, a declarat, intr-o conferinta de presa, miercuri,…

- Gesturi INEXPLICABILE ale unui barbat in urma cu putin timp: Și-a INJUNGHIAT iubita, apoi a dus-o la spital. A fost prins in timp ce JEFUIA un magazin Un barbat din Zalau și-a injunghiat iubita in varsta de 17 ani, iar apoi a facut un gest la care nimeni nu se aștepta: a dus-o la spital, pentru a primi…

