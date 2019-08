Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, considera ca alegerile anticipate ar putea fi posibile, iar daca vor avea loc, PSD "poate sa mearga cu capul sus in fata romanilor." Intrebat daca sunt posibile alegeri anticipate, ministrul Trif a declarat miercuri: "Din pacate, vad ca orice e posibil. Noi, repet,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, considera ca alegerile anticipate ar putea fi posibile, iar daca vor avea loc, PSD "poate sa mearga cu capul sus in fata romanilor." Intrebat daca sunt posibile alege...

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, considera ca alegerile anticipate ar putea fi posibile, iar daca vor avea loc, PSD "poate sa mearga cu capul sus in fata romanilor." Intrebat daca sunt posibile alegeri anticipate, ministrul Trif a declarat miercuri: "Din pacate, vad ca orice e posibil.…

- Intrebat daca sunt posibile alegeri anticipate, ministrul Bogdan Trif a declarat miercuri: 'Din pacate, vad ca orice e posibil. Noi, repet, ne facem treaba. O facem bine. Am marit pensii si salarii, am facut investitii, deci cred ca putem sa mergem in orice alegeri cu capul sus, in fata romanilor.'…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, considera ca alegerile anticipate ar putea fi posibile, iar daca vor avea loc, PSD "poate sa mearga cu capul sus în fata românilor", transmite Agerpres.Întrebat daca sunt posibile alegeri anticipate, ministrul Trif a declarat miercuri:…

- * Anchetatorii au reluat vineri, la o saptamana de la inceperea perchezitiilor, cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta acestuia, el fiind suspect in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. * Un accident rutier s-a produs vineri, intre Ortisoara…

- * Magistratii Judecatoriei au respins solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina, fetita din judetul Mehedinti, adoptata de sotii Sacarin. * Un angajat al unei societati din Targoviste…

- * Soferul autobuzului implicat, in noaptea de joi spre vineri, intr-o coliziune cu un TIR pe soseaua de centura a municipiului Arad, ar fi vinovat de producerea accidentului, pentru ca nu ar fi acordat prioritate in momentul in care a patruns cu vehiculul in intersectie. * Un numar de 19 localitati…