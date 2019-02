ŞTIRILE AMIEZII ÎN JUDEŢE - 27 FEBRUARIE * Primarul Nicolae Robu a anuntat, miercuri, ca peste 2.000 de angajati vor lucra sub sigla companiei suedeze de telecomunicatii Ericsson, care va prelua doua fabrici de la firma germana Kathrein, din Timisoara. "(...) Doua mii de angajati vor lucra sub sigla Ericsson in cele doua fabrici preluate de la firma Kathrein, in domeniul de varf al comunicatiilor, in productia de antene si filtre. Aceasta este Timisoara, locul cel mai atractiv pentru afaceri din Romania, polul de forta al industriilor IT&C si automotive", a scris Nicolae Robu intr-o postare pe pagina sa de Facebook.



