- * Un minor de 16 ani si alte cinci persoane cu varste cuprinse intre 18 si 46 de ani din localitatea Bolintin Vale au fost retinute in urma scandalului ce a avut loc in localitate intre doua familii care s-au lovit reciproc cu bate si cu un topor, trei persoane fiind ranite, a informat, vineri, IPJ…

- * Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, o va infrunta pe cehoaica Marketa Vondrousova in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California/SUA), dotat cu premii in valoare de 9.035.428 dolari, dupa ce aceasta a trecut duminica de letona Jelena Ostapenko in…

- * Mijlocasul roman Eric Bicfalvi a marcat golul prin care Ural Ekaterinburg s-a calificat, joi, in semifinalele Cupei Rusiei la fotbal, in dauna formatiei Spartak Moscova. * Romania intentioneaza sa urmeze modelul Frantei in ceea ce priveste proiectele dedicate femeilor si implicarii acestora in sport,…

- * Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost condamnata de o instanta a Judecatoriei Hateg la plata unor despagubiri morale si materiale de peste 410.000 de euro unei femei care si-a pierdut bratul stang in statia CFR Subcetate, din judetul Hunedoara, in urma unui accident de tren ce a avut loc…

- * Primarul Nicolae Robu a anuntat, miercuri, ca peste 2.000 de angajati vor lucra sub sigla companiei suedeze de telecomunicatii Ericsson, care va prelua doua fabrici de la firma germana Kathrein, din Timisoara. "(...) Doua mii de angajati vor lucra sub sigla Ericsson in cele doua fabrici preluate…

- * Un copil in varsta de 12 ani, aflat in plasament la asistent maternal impreuna cu fratii sai de 7 si 16 ani, a fost gasit decedat, joi seara, intr-o anexa a locuintei, au informat reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea. * Primarul orasului Simeria,…

- * Primul caz de gripa AH1N1, confirmat prin analize de laborator, in acest sezon rece, in judetul Hunedoara, este cel al unei femei de 79 de ani, care nu a facut vaccinul antigripal, a informat luni Directia de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara. * Peste 750 de elevi din judetul Botosani au absentat,…

- * O tanara de 24 de ani a decedat, in cursul noptii de joi spre vineri, in Sectia de Terapie Intensiva din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, unde se afla in moarte cerebrala de 19 zile dupa ce a fost diagnosticata si tratata de meningita, potrivit unui comunicat de presa al spitalului remis…