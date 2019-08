Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au reluat vineri, la o saptamana de la inceperea perchezitiilor, cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta acestuia, el fiind suspect in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Potrivit Antena3, cercetarea a fost reluata de la zero…

- Un consilier local PSD din Caracal, Toma Pruna, a anuntat miercuri, la finalul sedintei Consiliului Local (CL), ca si-a depus demisia în contextul evenimentelor produse în localitate în ultimele zile. "Daca eu sunt consilier local si la noi în localitate se întâmpla…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat ca Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut comiterea a doua crime, face parte dintr-un clan care acționeaza in Italia. Cumpanașu a precizat pentru B1tv ca a furnizat anchetatorilor informații din care reiese ca Gheorghe Dinca…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei. Luiza Mihaela…

- Gheorghe Dinca a marturisit ca el este cel care le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu in casa lui din Caracal. Cu toate acestea, anchetatorii nu au nicio proba fizica privind moartea celor doua...

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, va fi transferat la Penitenciarul Jilava pentru a fi supus unei expertize psihiatrice, au transmis surse din cadrul Administratiei Penitenciarelor. Potrivit Mediafax, Gheorghe Dinca urmeaza sa…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca a ucis doua tinere, pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a indicat anchetatorilor DIICOT unde se afla si trupul Luizei, dupa ce a spus ca trupul Alexandrei se afla in raul Olt. Astfel, potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca a declarat…

- Imediat dupa ce Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe tinerele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, anchetatorii, insoțiți de criminal, au pornit spre o groapa de gunoi din apropiere. Deocamdata nu se știe daca autorul a anunțat și unde sunt cadavrele, pentru ca pana acum anchetatorii nu au gasit…