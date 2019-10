ŞTIRILE AMIEZII ÎN JUDEŢE - 18 OCTOMBRIE * Un ATM bancar situat la intrarea unui magazin din municipiul Petrosani a fost fortat, in cursul noptii de joi spre vineri, de persoane necunoscute, politia si procurorii de la Parchetul Petrosani declansand o ancheta in acest caz. * Un barbat de 31 de ani din comuna Bolbosi a fost retinut pentru 24 de ore de politisti, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate intr-un dosar de furt calificat si tainuire, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Victor Tuhasu. * Cinci persoane au fost ranite, vineri dimineata, intr-un accident de circulatie produs pe DN2B, intre localitatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- * Aproximativ 17.000 de persoane stateau vineri dimineata la un rand de cativa kilometri asteptand sa se inchine la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost scoasa pe esplanada din fata Catedralei Mitropolitane. Cei care ajung acum sa se inchine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva…

- * Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca "modul pagubos de a legifera" al decidentilor politici in domeniul invatamantului are efecte in special in invatamantul superior. Seful statului a subliniat ca educatia si cercetarea sunt indispensabile in economia bazata pe cunoastere, singura…

- * Un agent de politie a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt pentru savarsirea mai multor fapte de coruptie, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Directia Generala Anticoruptie (DGA). * Un microbuz in care se aflau 12 persoane, care plecau…

- * Alocatiile de stat pentru copii vor fi indexate anual, in raport cu indicele de inflatie, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ministrul Muncii, Marius Budai. * Inspectorul scolar general al ISJ Suceava, Gabriela Mihai, insotita de un kinetoterapeut, a verificat, vineri,…

- * Presedintele PSD, Viorica Dancila, a cerut vineri sprijinul fiecarei femei social-democrate, precum si al tuturor femeilor din Romania in campania pentru alegerile prezidentiale, care urmeaza. "Cred in onestitatea romanilor ca vor alege binele. (...) Este pentru prima data cand vom putea avea un…

- * Ministrul Turismului, Bogdan Trif, considera ca alegerile anticipate ar putea fi posibile, iar daca vor avea loc, PSD "poate sa mearga cu capul sus in fata romanilor." Intrebat daca sunt posibile alegeri anticipate, ministrul Trif a declarat miercuri: "Din pacate, vad ca orice e posibil. Noi, repet,…

- * Anchetatorii au reluat vineri, la o saptamana de la inceperea perchezitiilor, cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta acestuia, el fiind suspect in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. * Un accident rutier s-a produs vineri, intre Ortisoara…

- * Politistii au efectuat, vineri dimineata, o perchezitie la domiciliul unui barbat din Caracal, intr-un caz de disparitie a unei fete de 15 ani, potrivit unor surse judiciare. * Un barbat din Barlad a fost diagnosticat cu leptospiroza dupa ce a fost transferat la Spitalul "Dr. C. I. Parhon" din Iasi,…