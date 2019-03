ŞTIRILE AMIEZII ÎN JUDEŢE - 18 MARTIE * Premierul Viorica Dancila a afirmat, luni, la Craiova, ca oamenii sunt indreptati sa fie suparati pentru ritmul in care s-a lucrat pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania, insa "lucrurile trebuie spuse pana la capat", pentru ca in guvernarile PSD s-au facut 500 km de autostrada din cei existenti, iar in celelalte guvernari - zero km, a sustinut ea. * Industria auto este unul dintre "pilonii" pe care se bazeaza dezvoltarea economiei romanesti, iar sectorul auto a fost "motorul iesirii Romaniei din recesiune" dupa criza economica si in prezent este "propulsorul cresterii si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a declarat, luni, la Forumul Industriei Auto 2019 de la Craiova, ca, la nivel national, contributia sectorului auto in economie a reprezentat, in 2018, aproximativ 14% din PIB si a asigurat 27% din exporturi, insa industria romaneasca nu a fost ferita de framantarile…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, la Craiova, ca oamenii au dreptate sa fie nemultumiti pentru ritmul in care s-a lucrat la dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, dar a afirmat ca cinci sute de kilometri de autostrada au fost realizati in guvernarile PSD. În plus, Dăncilă…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, la Craiova, ca ințelege supararea celor care se plang ca nu sunt autostrazi in Romania, dar crede ca problema poate fi rezolvata doar „punand umarul la acțiune, nu facand circ”. Dancila adauga ca guvernele PSD au construit 500 de km de autostrada.Viorica…

- * Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, revelatia acestui inceput de sezon, a spulberat-o pe spaniola Garbine Muguruza, numarul 20 mondial, cu 6-0, 6-1, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de tenis WTA de la Indian Wells (California/SUA), dotat cu premii in valoare de…

- * Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza, vineri, 1 martie, campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2019, ultima zi de depunere fiind 15 mai, a anuntat, luni, institutia. * Romania si-a propus ca, pana la finele acestui an, sa atraga fonduri europene in…

- * Primarul Nicolae Robu a anuntat, miercuri, ca peste 2.000 de angajati vor lucra sub sigla companiei suedeze de telecomunicatii Ericsson, care va prelua doua fabrici de la firma germana Kathrein, din Timisoara. "(...) Doua mii de angajati vor lucra sub sigla Ericsson in cele doua fabrici preluate…

- * Circa 200 de judecatori si procurori au protestat vineri in fata sediului Curtii de Apel din Cluj-Napoca, solicitand respectarea independentei Justitiei. * Judecatorii Tribunalului Cluj au decis suspendarea activitatii judiciare, pe parcursul saptamanii viitoare, solidarizandu-se astfel…

- Premierul Viorica Dancila a semnat, joi, decizia de numire a Mihaelei Triculescu, economist cu peste 19 ani de experiența in mediul privat, in funcția de președinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Decizia vine după ce ministrul Finanţelor a solicitat premierului revocarea…