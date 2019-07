ŞTIRILE AMIEZII ÎN JUDEŢE - 18 IULIE * Magistratii Judecatoriei au respins solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina, fetita din judetul Mehedinti, adoptata de sotii Sacarin.



* Un angajat al unei societati din Targoviste s-a accidentat in timp ce manevra un recipient cu otel topit, acesta suferind arsuri grave, in cauza fiind efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, informeaza, joi, IPJ Dambovita.



* Un incendiu a izbucnit, joi, la un restaurant din municipiul…

- Magistratii Judecatoriei au respins solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina, fetita din judetul Mehedinti, adoptata de sotii Sacarin. Solutia pronuntata de Judecatoria Slatina este executorie.…

- Tribunalul Olt judeca miercuri solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina, fetita din judetul Mehedinti adoptata de sotii Sacarin. Curtea de Apel Craiova a decis, pe 2 iulie, stramutarea de la…

- * Patru persoane au necesitat ingrijiri medicale, duminica seara, la nivelul judetului Mehedinti, in urma manifestarii fenomenelor meteorologice. * Peste 60 de copaci din mai multe localitati din judetul Dolj au fost doborati pe carosabil sau pe autoturisme, iar acoperisurile a doua blocuri din Craiova…

- Curtea de Apel Craiova a respins, vineri, cererea procurorului general prin care se solicita suspendarea adoptiei in cazul fetitei din judetul Mehedinti. In urma deciziei instantei, adoptia ramane valabila. Pe rolul Curtii de Apel Craiova se mai afla si cererea de revizuire a adoptiei depusa de procurorul…

- Sorina, fetita din jud. Mehedinti adoptata de o familie de romani din SUA, s-ar putea intoarce intr-un centru de plasament, daca instanta va admite cererea procurorului general de suspendare a efectelor hotararii definitive de adoptie, spune avocatul parintilor adopivi. In cazul in care Curtea de Apel…

- * Fondul forestier national a inregistrat, in 2018, o crestere de aproximativ 0,3%, fata de anul anterior, in timp ce volumul de masa lemnoasa recoltata s-a majorat cu 6,3%, reiese din datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). * Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- * Circa 250 de persoane din satul Voloscani, comuna Vidra, au ramas izolate dupa ce podul de tunuri de pe DC 77, care facea legatura intre sat si restul comunei, a fost luat de o viitura in noaptea de joi spre vineri, potrivit reprezentantilor primariei. * Peste o mie de flori in culorile…

- * Patronii Astra Rail au amenintat ca inchid fabrica de vagoane marfa de la Arad, daca salariatii nu reiau lucrul, conform liderilor sindicali, ultima oferta catre angajati fiind o crestere a salariilor de 350 de lei, in doua etape, in acest an, pe care unii sunt dispusi sa o accepte. Patronii au…