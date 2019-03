ŞTIRILE AMIEZII ÎN JUDEŢE - 13 MARTIE * Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat, miercuri dimineata, sapte perchezitii in judetele Olt, Valcea si Arges, la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala prin operatiuni comerciale fictive in domeniul constructiilor, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.



Anchetatorii care au efectuat, marti, perchezitii la cele doua sedii ale Directiei de Sanatate Publica (DSP) Dolj din Craiova intr-un dosar penal in legatura cu emiterea unui aviz sanitar de construire, au ridicat doua unitati PC de la biroul avize si

- * Politistii fac cercetari in cazul unui barbat din municipiul Arad care si-ar fi ucis sotia, in noaptea de duminica spre luni, cu mai multe lovituri de cutit, iar ulterior s-ar fi sinucis, aruncandu-se de la etajul noua al unui bloc din cartierul Aurel Vlaicu, in locuinta fiind prezent si copilul de…

- Polițiștii și procurorii desfașoara percheziții la samsarii de mașini din București și județul Argeș. O grupare care aducea autoturisme din Uniunea Europeana și le vindea in Romania este acuzata de evaziune fiscala și neplata TVA. Nu mai puțin de 300 de mașini au fost vandute in țara, la negru, anchetatorii…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, sub coordonarea procurorilor Biroului teritorial Botosani al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) efectueaza, luni, 44 de perchezitii domiciliare in mai multe localitati,…

- Polițiștii fac șase percheziții, joi dimineața, in București și in Argeș la persoane banuite de evaziune fiscala, dupa ce ar fi cumparat 300 de mașini din spațiul intracomunitar, apoi le-ar fi vandut in Romania, fara inregistrarea in contabilitate.Prejudiciul cauzat statului depașește 5 milioane…

- Un grav accident rutier a avut loc, noaptea trecuta, intr-o benzinarie din Craiova, județul Dolj. In evenimentul rutier, in urma catuia un barbat a fost ranit, au fost implicate nu mai puțin de trei mașini, una dintre ele ajungand cu totul in interiorul cladirii. "In aceasta noapte, un tanar de 19 ani,…

- Alerta la nivel national, dupa ce înca 300.000 de oua contaminate cu un insecticid periculos, interzis în Uniunea Europeana, au ajuns în magazinele din Bucuresti si din judetele Olt, Dolj, Argeș si Vâlcea.