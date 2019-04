Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, la Arad, in legatura cu informatiile aparute joi in presa potrivit carora este vizat intr-un nou dosar penal al Parchetului General, ca acest lucru s-ar intampla pentru ca a inceput sa deranjeze, cum ar fi "pe cei care nu si-au facut agenda proprie…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, la Arad, in legatura cu informatiile aparute joi in presa potrivit carora este vizat intr-un nou dosar penal al Parchetului General, ca acest lucru s-ar intampla pentru ca a inceput sa deranjeze, cum ar fi "pe cei care nu si-au facut agenda proprie…

- * Politistii antidrog au efectuat, vineri, o actiune pe linia combaterii traficului de droguri de risc cu opt perchezitii domiciliare in judetul Iasi si in Bucuresti, in dosar fiind vizat si Mihai Plesu, fiul scriitorului Andrei Plesu, informeaza surse judiciare. * Angajatii unei firme…

- * Preotul acuzat ca ar fi agresat, in timpul unei ore de religie, un elev de la scoala din localitatea Baranca - comuna Cristinesti, din judetul Botosani, ar putea ramane "fara binecuvantarea de a mai preda religie", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei…

- * Un minor de 16 ani si alte cinci persoane cu varste cuprinse intre 18 si 46 de ani din localitatea Bolintin Vale au fost retinute in urma scandalului ce a avut loc in localitate intre doua familii care s-au lovit reciproc cu bate si cu un topor, trei persoane fiind ranite, a informat, vineri, IPJ…

- * Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, vineri, la Targoviste, ca 65% dintre investitiile care se fac la nivel national sunt finantate din fonduri externe nerambursabile. ''O contributie importanta la cresterea economica a tarii noastre o are utilizarea fondurilor europene.…

- * Primarul Nicolae Robu a anuntat, miercuri, ca peste 2.000 de angajati vor lucra sub sigla companiei suedeze de telecomunicatii Ericsson, care va prelua doua fabrici de la firma germana Kathrein, din Timisoara. "(...) Doua mii de angajati vor lucra sub sigla Ericsson in cele doua fabrici preluate…

- * Circa 200 de judecatori si procurori au protestat vineri in fata sediului Curtii de Apel din Cluj-Napoca, solicitand respectarea independentei Justitiei. * Judecatorii Tribunalului Cluj au decis suspendarea activitatii judiciare, pe parcursul saptamanii viitoare, solidarizandu-se astfel…