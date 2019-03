ŞTIRILE AMIEZII ÎN JUDEŢE - 1 MARTIE * Aproximativ 120 de procurori si judecatori au protestat, vineri, in fata Palatului de Justitie Cluj-Napoca, fata de Ordonanta 7 si cer Guvernului sa renunte la ea. Ei au fost intampinati de circa 20 de activisti #rezist, care le-au oferit martisoare. "Cred ca este pentru prima data in istoria justitiei clujene cand in fata Palatului se aduna judecatori si procurori inclusiv de la DIICOT si DNA, judecatori de la Curtea de Apel, de la tribunale si de la judecatorii. Eu sper sa fim priviti cu incredere din partea populatiei si speram sa se solidarizeze cu noi si colegii din restul judetelor",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

