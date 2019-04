* Judecarea cauzei in care procurorul general, Augustin Lazar, cere suspendarea procedurii de revocare a sa din functie, actiune demarata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in octombrie anul trecut, continua marti la Curtea de Apel (CA) Alba Iulia. * Circa 400 de angajati ai fabricii de masini de gatit Electrolux din Satu Mare au inceput, luni, a cincea saptamana de greva generala, nemultumiti de nivelul de salarizare. * Doi barbati au fost arestati preventiv pentru comiterea mai multor inselaciuni cu ordine bancare de plata, cu un prejudiciu de circa 780.000 lei, in urma a 11 perchezitii…