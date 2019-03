* Romania este o destinatie ideala pentru investitiile in industriile inovative, datorita ritmului de crestere a PIB din ultimii ani, dar si a regimului fiscal competitiv, a afirmat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, in cadrul intalnirii pe care avut-o, joi, in Germania, cu Stephan Weil, prim-ministru al landului german Saxonia Inferioara.



* Numarul sacrificarilor a crescut la bovine, ovine, caprine si la pasari, dar a scazut la porcine in ianuarie 2019, fata de aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce greutatea in carcasa a crescut…