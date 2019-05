* Economia mondiala pierde suma de 160 de trilioane de dolari prin faptul ca femeile sunt impiedicate sa se manifeste profesional si sa isi realizeze potentialul pe piata muncii, iar risipirea acestui potential este o prostie, a declarat miercuri directorul executiv al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva.



* Sistemul voucherelor de vacanta ar trebui imbunatatit prin folosirea lor in extrasezon si in anumite regiuni ale tarii, intrucat utilizarea lor doar in lunile iulie si august, pe Litoral, duce la scumpiri si la scaderea numarului de turisti straini, au declarat, miercuri, reprezentantii…