* Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA si societatea SC Porr Construct SRL au semnat contractul pentru dublarea liniei de cale ferata intre statiile Mogosoaia si Balotesti, un proiect in valoare de 50,5 milioane lei, care va fi realizat in 17 luni, a anuntat, vineri, CFR SA. * Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a controlat, de la inceputul lunii aprilie, 678 de operatori economici care comercializeaza legume si fructe proaspete in lanturi de magazine de tip hipermarket si supermarket, depozite si piete en-gros, constatand abateri de la prevederile legale la un numar de 532…