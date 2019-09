Stiri pe aceeasi tema

- Contribuabilii care isi platesc impozitele si taxele la timp ar putea beneficia, de la 1 ianuarie 2020, de un bonus de 3% din sumele achitate integral si la termen, a declarat, sambata, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Mirela Calugareanu, potrivit Romania24.ro. Potrivit acesteia,…

- Sanctiunile si amenzile aplicate de inspectorii Directiei Generale Antifrauda in urma controalelor derulate anul acesta au condus la incasarea a 75 de milioane de lei, la care s-a adaugat descoperirea de fapte de evaziune fiscala, a declarat, sambata, presedintele Agentiei Nationale de Administrare…

- Ponderea veniturilor colectate in PIB in primele opt luni ale anului in curs a crescut cu jumatate de punct procentual, ceea ce reprezinta un progres, nivelul lor depasindu-l cu peste 20 de miliarde de lei pe cel realizat in perioada similara din 2018, a declarat, sambata, presedintele Agentiei Nationale…

- Actul normativ privind scoaterea Vamii din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va fi prezentat in iunie spre dezbatere publica si adoptat in luna iulie, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Astăzi doamna preşedinte Călugăreanu…