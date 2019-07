Stiri pe aceeasi tema

- Dan Alexa (39 de ani) a anunțat dupa meciul cu Poli Iași, de duminica, scor 0-1, ca va demisiona de la Astra Giurgiu. Potrivit ProSport, antrenorul s-a razgandit și va continua pe banca formației patronate de Ioan Niculae.Dupa o discutie de doua ore purtata intre tehnician si jucatori s-a…

- Tehnicianul echipei Astra Giurgiu, Dan Alexa, a declarat, duminica, dupa meciul cu Poli Iasi, pierdut cu scorul de 0-1, ca se gandeste sa renunte la contractul pe care il are cu gruparea giurgiuveana.

- Astra Giurgu a fost "lovita" de doua ori duminica seara, 21 iulie. Dupa eșecul suferit in Copou, in fața clubului Poli Iași, scor 0-1, gruparea patronata de Ioan Niculae a ramas fara antrenor.

- Astra Giurgiu a pierdut azi meciul din etapa a doua a Ligii 1, scor 0-1 in fața celor de la Poli Iași, iar Dan Alexa a anunțat ca intenționeaza sa plece de la echipa. Vezi AICI detalii despre meci „E o victorie meritata a Iașiului și asta e. E nevoie de jucatori. Am vorbit cu domnul Niculae, dansul…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, a primit joi o pedeapsa definitiva de 10 ani de inchisoare, intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu perdelele forestiere de protectie. In iulie 2016, Nicușor Constantinescu a fost condamnat de instanta…

- Papa Francisc a acceptat demisia ambasadorului sau in Spania, monseniorul Renzo Fratini, a anuntat joi Vaticanul intr-un comunicat, relateaza AFP. Prelatul de 75 de ani a implinit varsta de pensionare in april...

- Costel Enache (46 de ani) a semnat astazi rezilierea cu Astra Giurgiu, la o zi dupa ce Dan Alexa luase deja echipa in primire. Situația de la Astra e una greu de ințeles. Ultimele 24 de ore au consemnat o premiera. Dan Alexa și Costel Enache figurau in acte drept antrenori ai finalistei Cupei Romaniei.…