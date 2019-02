Stiri pe aceeasi tema

- Ida Heinrich, prima cantareața de opera in Groenlanda, a murit, vineri, la doar 39 de ani. Artista s-a stins dupa ce a pierdut lupta cu o boala necruțatoare. "Este o icoana a muzicii ceea ce am pierdut noi astazi", a declarat directorul de orchestra Per Rosing la postul de televiziune si radio public…

- Ida Heinrich, prima artista clasica din Groenlanda devenita cantareata de opera, a murit vineri la 39 de ani in urma unui cancer, au anuntat mass-media locale citate sambata de AFP preluata de Agerpres. "Este o icoana a muzicii ceea ce am pierdut noi astazi", a declarat directorul de orchestra…

- Interpreta de muzica populara Camelia Argint s-a stins din viața la varsta de 55 de ani. Cantareața a suferit un infarct. “Intr-adevar, s-a intervenit cu un echipaj cu medic, medicii au facut resuscitare la fata locului, dar a fost tardiv si nu s-a mai putut face nimic. Asa credem, ca a fost infarct…

- Faniya Khaliullova, o cantareata extrem de cunoscuta in Rusia, a murit dupa ce a suferit un atac de cord in timpul unei piese, informeaza Antena3.ro. Femeia se afla pe scena, in timpul unei reprezentantii, atunci cand si a socat fanii.Khaliullova, in varsta de 53 de ani, a fost dusa de urgenta la spital,…

- Istoricul Neagu Djuvara, regizorul Lucian Pintilie, jurnalistii Andrei Gheorghe si Cristian Topescu, actrita Carmen Stanescu, artista Geta Bratescu, caricaturistul Mihai Stanescu si criticul literar Paul Cornea se numara printre personalitatile care au incetat din viata in 2018, se arata intr-un…

- Nimic din acea zi de mai nu prevestea nenorocirea care s-a petrecut seara, la o nunta din judetul Calarasi. La doar 42 de ani, una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara a disparut fulgerator. VEZI:Vara 2019 in Insula Afroditei – Cipru Zbor charter din Cluj-Napoca Ileana Sararoiu a…

- Cantareata de muzica soul si jazz Nancy Wilson, premiata cu trei Grammy, a murit la varsta de 81 de ani, a anuntat managerul acestuia, care nu a precizat cauza decesului, potrivit contactmusic.com.

