Stiri pe aceeasi tema

- JEG uman! Gest incalificabil al protestatarului Mihai Dide la moartea jandarmeriței din Suceava. Cristian Mihai Dide, un protestatar care s-a facut cunoscut in mișcarea #Rezist la manifestațiile din ultima perioada, a avut o reacție incalificabila la știrea ca o femeie jandarm din Suceava a murit in…

- "Doamne!!! Sunt socat! Nu pot sa vorbesc, nu-mi vine sa cred...Am aflat de putin timp, mi-a zis un prieten din Brasov...Nu mai pot vorbi, va rog sa ma credeti....", a spus Ticleanu pentru ProSport. Ilie Balaci, unul dintre cei mai mari fotbalisti romani, a decedat azi, la varsta de 62 de ani. S-a nascut…

- Ploile torentiale care au afectat America Centrala provocand inundatii si alunecari de teren au facut cel putin 12 morti in doar cateva zile, au informat duminica responsabili din domeniul serviciilor de urgenta si interventie din regiune, potrivit Reuters.Cantitatile insemnate de precipitatii care…

- Ploile torentiale care au afectat America Centrala provocand inundatii si alunecari de teren au facut cel putin 12 morti in doar cateva zile, au informat duminica responsabili din domeniul serviciilor de urgenta si interventie din regiune, potrivit Reuters. Cantitatile insemnate de precipitatii care…

- Nile Rodgers are „cel puțin zece melodii” nelansate, inregistrate cu regretatul Dj Avicii, insa nu știe daca le va lansa vreodata, noteaza contactmusic.com. Legendarul muzician in varsta de 66 de ani a legat o prietenie stransa cu Avicii – care a decedat in aprilie, la varsta de 28 de ani. Vorbind despre…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a fost eliminata de Dominika Cibulkova, locul 31 WTA, in turul II al turneului de la Wuhan, China, scor 0-6, 5-7. (Detalii AICI) Romanca a reacționat dupa meci, nu e dezamagita, ba chiar e mulțumita și are incredere in jocul ei in privința partidelor urmatoare. "Vreau sa…