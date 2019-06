Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) informeaza contribuabilii asupra unei posibile fraude care se petrece zilele acestea, semnaland ca persoanele fizice receptioneaza sms-uri sau... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident rutier grav, cu patru victime, a avut loc miercuri, in jurul orei 14.00, in orașul Zlatna. Au intervenit pompierii din Alba cu o autospeciala, descarcerarea și o ambulanța SMURD TIM. “Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala, descarcerarea și o ambulanța SMURD TIM…

- Joi, 30 mai, a fost un trafic de coșmar pe porțiunea de drum de la Șard la Alba Iulia, pe ambele sensuri de mers. S-au format coloane de TIR-uri din Serbia sau de autoturisme care au ingreunat traficul pe tot cursul zilei, dupa cum se poate vedea din imaginile primite de ziarulunirea.ro. The post…

- De fiecare data cand asupra municipiului nostru se abat ploile torențiale, intreg orașul se umple de apa. Sistemul de canalizare nu face fața ploilor serioase. Dupa ploaia scurta, dar abundenta de vineri, o porțiune din B-dul Transilvaniei din Alba Iulia aducea cu un ”canal” venețian! Sambata seara…

- S-a intamplat sambata, in jurul orei 18, la Daia, in accident fiind implicata o duba si un VW Golf 4, in acesta din urma fiind trei persoane, toti bulgari. Doua dintre acestea au ramas incarcerate, asa ca pompierii de la Detasamentul Giurgiu au intervenit cu Descarcerarea usoara si 1 ASAS cu 8 subofiteri,…

- In Parcul Unirii din Alba Iulia, de doua zile, se realizeaza finalizarea lucrarilor pentru recepția parcului. De cateva zile, mai mulți muncitori lucreaza in Parcul Unirii din Alba Iulia. Se lucreaza la pavaje, a fost tunsa iarba și adunate gunoaiele ramase in urma lucrarilor. In parcul propriu-zis…

- Gunoaie lasate de izbeliste in apropierea unor blocuri din Alba Iulia genereaza disconfort locatarilor, in apropierea sarbatorilor. Un cititor Alba24 a semnalat situatia. Este vorba despre zona din spatele Blocului C7, in cartierul Ampoi din Alba Iulia. “Un miros ințepator și un tomberon ce nu mai are…

- Restricții de circulație in Chișinau. Potrivit reprezentantilor INP, traficul va fi suspendat pe cateva strazi.Astfel, pana pe 27 mai 2019, va fi sistata circulatia pe strada Al. Marinescu, tronsonul strada Alba Iulia și Haiducul Tobultoc (or. Durlești).