- Politistii si jandarmii, sub coordonarea DIICOT, au gasit si ridicat, vineri si sambata, peste 130 de kilograme de droguri pe plajele de pe litoralul romanesc, anunta Politia Romana. Cautarile continua si duminica. 131 de kilograme de droguri au fost gasite si ridicate in ultimele doua zile de politisti,…

- Cantitatea de 131 de kilograme de droguri a fost depistata si ridicata, vineri si sambata, de pe litoralul din judetul Constanta, operatiunea de cautare a pachetelor susceptibile a contine droguri continuand, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane...

- „Avertizam cetatenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunte cel mai apropiat politist sau sa sune la 112, daca gasesc astfel de colete. Acestea pot contine droguri cu o concentratie foarte mare (peste 90%), ce pot pune in pericol viata! In momentul…

- Inca 200 de kilograme de cocaina au fost gasite in urma cu putin timp, plutind pe mare, anunta Digi24.Politistii de frontiera le-au descoperit in zona platformelor marine din Constanta. Cele 200 de kilograme de cocaina ar valora 100 milioane de euro.

- Paza de costa a descoperit, marți seara, plutind in deriva in Marea Neagra, in zona platformelor marine din Constanța, 200 de kilograme de cocaina. Drogurile fac parte, cel mai probabil, din același transport de cocaina descoperit in urma cu o saptamana in Delta Dunarii. Cocaina are o puritate de 90%,…

- Politistii de la combaterea criminalitatii organizate din Dambovita au efectuat, miercuri, 15 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de operatiuni ilegale cu droguri de risc si substante psihoactive. "In urma perchezitiilor, au fost indisponibilizate telefoane mobile, tablete,…

- Peste 10 kilograme de cocaina si ecstasy au fost confiscate de politistii antidrog, sub coordonarea procurorilor DIICOT, in urma unei operatiuni internationale pentru destructurarea unei grupari infractionale ce distribuia cantitati mari de drog, in special in cluburile de noapte din Bucuresti. "Este…

- Politistii constanteni de combatere a criminalitatii organizate au destructurat un grup infractional organizat, specializat in trafic cu droguri, 500 de grame de cocaina fiind confiscate in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict, a informat miercuri IPJ Constanta, agerpres.ro.Citește…