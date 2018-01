Stiri pe aceeasi tema

- Tanara a trait experiente de neuitat in Shanghai- Perla Orientului- un oras cu o populatie de 24 de milioane de locuitori, cu cateva milioane mai multe decat numara acum Romania. Oradeanca Judita Judea, care a reprezentat Ungaria la International Miss Tourism Queen of The Year in Shanghai…

- Celebrul miliardar George Soros a suferit un atac de cord cand inspecta o noua cladire a Universitatii private de la Budapesta, duminica dimineata, potrivit informatiilor maghiare. Soros s-a plans de indigestie severa si ameteli in timpul intalnirii cu personalul, spunand ca Dumnezeu la strans de gat.

- Bianca Dragusanu a uimit pe toata lumea cand si-a facut aparitia in public cu o cagula pe fata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce ascunde prezentatoarea TV sub masca, dar si motivul care a determinat-o sa apeleze la un gest pe cat de indraznet, pe atat de inedit, pe care nicio alta vedeta…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ar fi fost implicat, miercuri, intr-un accident rutier, in timp ce vizita mai multe santiere din oras. In mașina edilului, un Mercedes E Class, a intrat o mașina de teren. Robu susține ca vina ii aparține șoferului sau, Vasile. Știrea a fost publicata de Banatul Azi,…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Comisia Europeana (CE) a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene. Financial Times noteaza ca nu numai Polonia incalca valorile democratice de baza ale UE, ci si Ungaria,…

- Fara capital, fara finantare, uneori chiar si fara educatie si/sau experienta. Asa, fara nimic, au pornit la drum cinci antreprenori – printre care si George Soros – care au cladit apoi averi impresionante. Care sunt lectiile pe care le putem invata din povestile lor? 0 0 0…

- Budapesta este un sustinator hotarat si dedicat al integrarii Muntenegrului in Uniunea Europeana, a spus Szijjarto, care a adaugat ca securitatea Balcanilor Occidentali este in interesul securitatii europene, iar cea mai rapida cale de realizare a acestui obiectiv este integrarea in UE.In…

- Transportoare blindate ale unitatii antiteroriste ungare TEK au iesit duminica pe strazile Budapestei pentru a asigura securitatea targurilor de Craciun impotriva atacurilor, transmite dpa, informeaza AGERPRES . Televiziunea publica a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei,…

- Transportoare blindate ale unitatii antiteroriste ungare TEK au iesit duminica pe strazile Budapestei pentru a asigura securitatea targurilor de Craciun impotriva atacurilor, transmite dpa.Televiziunea publica a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei, reporterul…

- Televiziunea publica a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei, reporterul observand ca unii turisti si-au facut selfie-uri cu acestea.Riscul unui atac terorist in Ungaria este considerat foarte scazut. Oponentii au criticat operatiunea ca o demonstratie nenecesara…

- Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, "peste 2,3 milioane" au raspuns și "aproape toți" s-au exprimat in sensul dorit de Budapesta, a facut cunoscut un purtator de cuvant, Bence Tuzson, pe baza a 1,5 milioane de raspunsuri examinate. "Ungurii au spus (...) nu cotelor obligatorii de relocare,…

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, „peste…

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori înscriși,…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea și problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina țari de imigrație" sau iși pot pastra suveranitatea și sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu televizat…

- Ungaria reprezinta "cel mai loial stat european" pentru Germania, dupa cele 800 de milioane de euro pe care regimul de la Budapesta le-a cheltuit pentru protectia frontierelor, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Un grup de 11 persoane care faceau parte dintr-un ansamblu folcloric turc au cerut azil politic in Ungaria, țara unde au venit pentru a participa la un festival la Budapesta, a anunțat marți cotidianul turc Hurriyet, citat de agenția EFE. Conform unor surse din poliția turca citate…

- Mai multi “grei” ai Uniunii Europene au cerut Bruxellesului sa taie finantarile pentru Ungaria, potrivit unei scrisori obtinute de Euronews. In documentul adresat sefului UE, Jean Claude Juncker, se spune ca fluxurile financiare catre Budapesta trebuie oprite pana cand “libertatile democratice de baza…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Budapesta, la reuniunea Visegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia) cu Bulgaria, Croatia, Grecia, Romania, Slovenia si Serbia, context in care a aratat ca, pentru tara…

- Miliardarul american George Soros declara pe un ton ironic ca actualul prim-ministru ungar suveranist Viktor Orban "s-a schimbat mult" din momentul in care era una din figurile importante ale opozitiei anticomuniste, o afirmatie facuta intr-o serie de inregistrari video difuzate in limba ungara,…

- Președintele Ungariei, Viktor Orban, își continua "meciul" cu miliardarul conațional, un fel de "omul negru", vinovat pentru toate relele din lume. Mai nou, îl acuza pe George Soroș ca s-a înscris în campania electorala numai pentru a destabiliza guvernul…

- Miliardarul american George Soros declara pe un ton ironic ca actualul prim-ministru ungar suveranist Viktor Orban "s-a schimbat mult" din momentul în care era una din figurile importante ale opoziției anticomuniste, o afirmație facuta într-o

- Miliardarul american George Soros declara pe un ton ironic ca actualul prim-ministru ungar suveranist Viktor Orban "s-a schimbat mult" din momentul in care era una din figurile importante ale opoziției anticomuniste, o afirmație facuta intr-o serie de inregistrari video difuzate vineri…

- Premierul ungar, Viktor Orban, s-a angajat într-o lupta contra miliardarului de origine maghiara George Soros, cruciada menita sa-i asigure un nou mandat. Campania împotriva lui George Soros (87 de ani) este o ocazie de deturnare a atentiei populatiei si de focalizare a temerilor…

- "Parlamentul Ungariei doreste sa aiba un cuvant de spus referitor la orice schema de relocare pe care o aproba UE. Schema privind cotele obligatorii (de imigranti) a esuat deja, nu are rost s-o fortezi. Problemele privind migratia tin exclusiv de competenta nationala", a spus Gergely Gulyas.…

- Nici nu a inceput bine summitul „16+1” China-Europa Centrala si de Est de la Budapesta, si, rapizi si mai realisti decat politicienii romani, ungurii au anuntat ca vor sa devina cel mai mare exportator din regiune catre China, dar si principala destinatie de investitii a statului chinez in aceasta…

- George Soros a fost condamnat pentru infractiuni financiare comise in anii ' 80 in Franta, isprava dupa care afaceristul a ajuns sa finanteze retele de ONG-uri, cu predilectie in statele sud-est europene, imediat dupa caderea comunismului in aceasta zona, care au parazitat functionarea institutiilor…

- Miliardarul american de origine maghiara George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre campania guvernului de la Budapesta impotriva lui, relateaza Reuters. George Soros afirma intr-un comunicat de presa ca atacurile guvernului condus de Viktor Orban conțin „minciuni și distorsiuni” și au fost…

- Gergely Gulyas a afirmat ca acuzațiile lansate de George Soros potrivit carora ar exista o campanie guvernamentala ungara impotriva sa 'sunt lipsite de substanța' și a adaugat ca miliardarul american și Uniunea Europeana promoveaza aceeași agenda pro-migranți.Oficialul ungar a respins totodata…

- Gergely Gulyas a afirmat ca acuzațiile lansate de George Soros potrivit carora ar exista o campanie guvernamentala ungara impotriva sa 'sunt lipsite de substanța' și a adaugat ca miliardarul american și Uniunea Europeana promoveaza aceeași agenda pro-migranți. Oficialul ungar a respins totodata…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre o campanie guvernamentala ungara impotriva sa, afirmand intr-o declaratie ca atacurile contin 'minciuni si distorsiuni' si au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. Soros,…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre campania guvernamentala ungara impotriva sa. Acesta a spus ca atacurile contin "minciuni si distorsiuni" si au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine ungara,…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre o campanie guvernamentala ungara impotriva sa, afirmand intr-o declarație ca atacurile conțin 'minciuni și distorsiuni' și au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre o campanie guvernamentala ungara impotriva sa, afirmand intr-o declaratie ca atacurile contin \'minciuni si distorsiuni\' si au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters.

- Budapesta isi mentine pozitia potrivit careia Comisia Europeana ar trebui sa contribuie la costurile gardului ridicat de Ungaria de-a lungul granitei sale cu Serbia la inceputul crizei migratiei, a afirmat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, relateaza agentia MTI.…

- Guvernul de la Budapesta a criticat, miercuri, Statele Unite, afirmand ca Washingtonul se implica in afacerile interne ale Ungariei, in contextul in care SUA au lansat proiecte de finantare pentru presa obiectiva din Ungaria, in contextul unei concentrari crescute a media in mainile apropiatilor premierului…

- Societatile timisorene care activeaza in domeniul energetic vor putea invata din experienta firmelor din acelasi sector din Ungaria. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, in perioada 20-22 noiembrie, in cadrul programului Climate KIC, o deplasare la Budapesta.

- Tarile din Europa Centrala sustin NATO, dar au o perceptie usor mai nefavorabila despre SUA, releva un studiu realizat in Ungaria si alte zece state din regiune, inclusiv Romania, de institutul de cercetari Nezopont, citat joi de MTI. Respondentii au afirmat ca aveau asteptari mai mari de la presedintele…

- Nascut in Odorheiu Secuiesc, Csaba Laszlo (53 de ani) a fost legat mai mult de Ungaria, deși a inceput cariera de fotbalist in Romania, unde a evoluat pentru Progresul Odorhei și Unirea Cristur. S-a apucat de antrenorat in 2004 și a fost pentru un an chiar secund al naționalei Ungariei. A mai condus…

- Presedintele SUA Donald Trump a emis un avertisment serios catre liderul nord-coreean Kim Jong-un, intr-un discurs rosit in Parlamentul Coreei de Sud, spunandu-i sa nu puna la incercare si sa nu subestimeze SUA

- Ungaria va incepe in zilele urmatoare sa acceseze creditul oferit de Rusia pentru a finanta extinderea centralei nucleare de la Paks, in prima faza urmand sa fie finantate cheltuieli in valoare de 98 de milioane de euro, a declarat marti secretarul de stat Attila Aszodi, transmite Reuters.…

- "Migratia ilegala a generat deja riscuri extreme de securitate pentru Europa, cu 27 de atacuri teroriste in urma carora 330 de persoane au murit si alte 1.300 au fost ranite in ultimii doi ani in Europa. Acum, migratia a intrat intr-o faza care este mult mai periculoasa decat a fost inainte. In…

- Un tribunal din Passau, Bavaria (sud-est), i-a condamnat marti pe cei doi barbati, in varsta de 28 si 27 de ani, la sase ani si noua luni si la trei ani si trei luni de inchisoare pentru ca au transportat in 2015, in plina criza a migratiei, catre Germania, in conditii periculoase, peste 220 de solicitanti…

- Parlamentul de la Budapesta a votat marti un amendament la noua lege a educatiei pentru a permite astfel prelungirea cu un an a termenului pana la care institutiile de invatamant straine trebuie sa se adapteze acestei legi adoptate in luna aprilie si care ameninta ramanerea la Budapesta a Universitatii…

- Marul discordiei este George Soros. Plangerea in instanța a fost depusa din cauza conținutului unui chestionar trimis populației in cadrul unei campanii vizand discreditarea miliardarului american George Soros, relateaza AFP, scrie Agerpres. Comitetul Helsinki din Ungaria (HHC) a afirmat intr-un…

- Dupa caderea comunismului și desființarea CAP-urilor, comuna Topolovațu Mare și-a pierdut, pentru o vreme, gloria obținuta pe campurile agricole. Recent, insa, au inceput sa se iveasca vlastare cu brațe de fier, in ciuda faptului ca, pana recent, investițiile in dezvoltarea tinerilor erau… inexistente.…

- Guvernul ungar a anuntat vineri ca va prelungi cu un an termenul pana la care institutiile de invatamant straine trebuie sa se adapteze noii legi adoptate in luna aprilie si care ameninta ramanerea la Budapesta a Universitatii Central-Europene (CEU) create de George Soros la inceputul anilor '90,…

- Ungaria ar putea bloca drumul Ucrainei spre Uniunea Europeana din cauza legii controversate, votata la Kiev, care va afecta învatamântul în limbile minoritatilor, informeaza vineri TVR. Este vorba de aceeasi lege care a alarmat si România și în urma careia președintele…

- Accelerarea integrarii europene și euroatlantice a regiunii Balcanilor Occidentali ar fi in interesul intregii Europe, atat in ceea ce privește securitatea, cat și din punct de vedere economic, a declarat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto dupa o reuniune a Grupului de la Vișegrad…

- CHIȘINAU, 9 oct — Sputnik. Partidul de guvernamânt Fidesz si premierul Viktor Orban par sa fie ultimul obstacol în calea planului lui George Soros de a "reconstrui" Europa, spun experții, informeaza Sputnik International. Reuters a informat recent ca Comisia Europeana…