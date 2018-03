Stiri pe aceeasi tema

- Cerșetorii din București apeleaza la tot felul de cai ca sa-i determine pe trecatori sa le dea bani. Unele la care nici nu ne-am fi gandit. Una dintre metode se numește “papușa” și nu le este straina polițiștilor, care nu o data i-au prins cu “papușa” in fapt. Cum acționeaza cerșetorii care folosesc…

- De Ziua Internationala a Femeii, celebrata pe 8 Martie, Polițiștii Locali Turda, au felicitat cu flori doamnele aflate in trafic atat ca pietoni cat și conducatoare auto, alaturi de un gand bun, urari de sanatate și fericire in viața, cu atat mai mult cu cat acestea au respectat regulile de circulație…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. Legea…

- Cristian Petrea (comandantul CSA Steaua), Nicolae Ungureanu (sef structuri securitate CSA Steaua), Cristian Neagoe (sef birou organizare si planificare sportive) si Dumitru Munteanu (secretarul general al MApN) vor fi cercetati pentru fals in inscrisuri oficiale. Florin Talpan, juristul CSA…

- Politia Locala Turda și in acest an, a continuat sa fie alaturi de oamenii aflati in stare de sanatate critica și au raspuns pozitiv solicitarii “Donam Sange pentru o Viața!”. Read More...

- Un barbat a postat pe o retea de socializare un proces verbal prin care tatal sau, decedat din 2011, a fost amendat de Politia Locala pentru ca si-a scos la vanzare masina intr-un loc neadecvat. Reprezentantii Politiei Locale recunosc eroarea si sustin ca dispecerul nu a fost atent cand a efectuat verificarea…

- Poliția Locala Turda are ca obiectiv promovarea importanței respectarii regulilor de circulatie rutiera si a normelor de conviețuire și de asemenea sa traga un semnal de alarma cu privire la consecintele nerespectarii acestora in proximitatea scolilor și nu numai. Read More...

- O mașina a Poliției Locale Turda a fost surprinsa parcand perpendicular pe doua locuri de parcare. ”Daca alți șoferi ar fi facut asta, s-ar fi luat de ei”, spune indignat un cititor. Tu ce parere ai?! Read More...

- Elena Basescu și Catalin Tomata vor avea o fetița. Fiica fostului președinte al Romaniei mai are doi copii, Sofia și Traian, din casnicia cu Syda. EBA este in luna a șasea, astfel ca, aceasta urmeaza sa nasca in luna iunie. Potrivit unor surse, Elena Basescu ar urma sa aduca pe lume o fetita. In urma…

- Un cititor ne-a transmis o fotografie realizata in cursul zilei de joi, in care a suprins șoferul unui BMW de lux, care și-a parcat mașina chiar in intersecția din zona Piața Basarabiei, cu luminile de avarie activate, pentru a merge la ABC-ul din apropiere, sa-și faca cumparaturile! Read More...

- Exporturile japoneze au avansat in ianuarie pentru a 14a luna consecutiv, impulsionate de livrarile de autovehicule hibride si componente electronice catre China, semn ca cererea solida la nivel mondial de bunuri japoneze a continuat sa sustina cresterea celei de-a treia mari economii a lumii, potrivit…

- Polițiștii din Turda au identificat și reținut un barbat banuit de comiterea a 8 furturi. Prejudiciul cauzat de acesta a fost recuperat de catre polițiști in proporție de circa 80%. La data de 14 februarie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Turda au reținut un tanar,…

- Poliția Locala Turda saluta actul de civism dovedit de turdeanca B.M.R. ( n. 1946) care in data de 14.02.2018 a predat dispeceratului Poliției Locale Turda un portofel, gasit in zona Materna a municipiului Turda. Read More...

- Va reamintim, Primaria Timișoara a incheiat un contract cu firma Mercedes, pentru achiziția a 20 de autobuze de capacitate mica (n.r. minibuze) și a unui autocar. Primele mijloace de transport au sosit la Timișoara la inceputul anului trecut, iar anul acesta au mai venit șapte. Societatea…

- Continuand activitațile de protejare a pietonilor, in data de 07.02.2018, Poliția Locala Turda, a desfașurat o activitate pe linia circulației rutiere pentru prevenirea accidentelor de circulatie in care sunt implicati pietonii. Read More...

- La data de 07.02.2018, in jurul orei 12.17, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, au depistat un tanar, de 20 ani, din Turda, in timp ce conducea autovehiculul pe raza municipiului, fara a poseda permis de conducere. Read More...

- Proiect de lege privind contraventia in cazul circulatiei fara rovinieta Foto: Arhiva/ Agerpres. Camera Deputatilor a adoptat astazi, în calitate de for decizional, un proiect de lege prin care se reduce la 30 de zile intervalul de timp dintre savârsirea faptei si constatarea contraventiei…

- Bebe Cotimanis a fost surprins, zilele trecute, in timp ce avea parte de momente cat se poate de romantice cu o alta femeie in afara soției lui. Culmea este ca, in tot acest timp, Florina Marcuța, soția actorului, parea sa se bucure din plin de momente cat se poate de placute.

- Atletul turdean Samuel Bucșa a reușit o performanța extraordinara, reușind sa caștige medalia de bronz in cadrul Campionatelor Naționale de seniori, la saritura in lungime și locul 1 (medalie de aur, campion național!) la Campionatul Național de tineret, in aceeași proba! De precizat ca Samuel Bucșa…

- Piacenza, unul dintre orasele din nordul Italiei, candidate la titlul de Capitala Culturala a Italiei 2020, gazduiește incepand din data de 03.02.2018 expoziția fotografica Spiritul timpului. Read More...

- La data de 01.02.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, in urma activitatilor de cercetare penala efectuate si a probatoriului administrat, au identificat un barbat de 35 ani, din Turda, fata de care s-a dispus continuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 ore pentru comiterea…

- La data de 31.01.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, au depistat pe raza municipiului Turda, un barbat de 39 ani, din Turda, care poseda mandat de executare a pedepsei, emis de Judecatoria Turda, fiind condamnat la 3 ani inchisoare. Read More...

- Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Bogdan Zumbreanu a menționat ca a efectuat acțiuni de urmarire penala cu partciciparea lui Vlad Plahotniuc. Declarația in acest sens a fost facuta la emisiunea „Important" de la TVC21.

- Un cititor din Campia Turzii s-a aratat uimit de modul in care un agent al Poliției Locale Campia Turzii l-a tratat, in momentul in care a fost prins ca a intrat pe sens interzis, dar și-a dat seama de acest lucru dupa cațiva metri. ”Mi-a vorbit atat de frumos...”, spune cititorul, remarcand profesionalismul…

- Poliția Locala Turda, invita toate persoanele fizice si juridice (asociatii de proprietari, societati comerciale, institutii publice si de invatamant) sa contribuie la realizarea curateniei in municipiu, prin luarea de masuri care sa duca la curatarea spatiilor din perimetrul imobilelor de locuit si…

- Un batran in carje este furat, cu nesimțire, intr-un magazin din Turda, situat in apropierea spitalului! Batranelul și-a cumparat ceva, dupa care și-a pus restul de 20 de lei in buzunarul de la spate. Hoțul a acționat imediat! Read More...

- Laura Dinca a fost scoasa din sala in care este judecat procesul lui Cristian Boureanu. Iubita fostului politician a inceput sa planga in timpul marturiilor polițistului agresat. Potrivit primelor informatii, tanara nu a putut suporta declaratiile acestuia.

- Gest incredibil pe care-l face artista, de dragul partenerului sau pe care l-a pierdut acum mai bine de cinci ani. Anca Pandrea sta și privește fotografiile lui Iurie Darie, agațate in bradul pe care nu s-a indurat sa-l arunce. Au trecut deja saptamani bune de cand orice om a despodobit și a scos din…

- Un turdean acuza administrația locala din Turda, pe motiv ca punctul de lucru de la Materna, unde se incasau taxe și impozite, nu mai poate face aceste incasari, pe motiv ca... nu are internet! ”Sunteți de rasul curcilor”, transmite turdeanul, indignat. Read More...

- Situație revoltatoare azi la Campia Turzii, unde apropiații unui cetațean, care avea nevoie urgenta de Salvare, au fost nevoiți sa aștepte aproximativ 1 ora și 40 de minute pana cand aceasta a sosit la domiciliul omului, deși era vorba despre un caz de urgența. Read More...

- Cu prilejul aniversarii a 159 de ani de la unirea sub un singur domnitor a celor doua țari romanești, in data de 24 ianuarie 2018 Muzeul de Istorie Turda va avea program normal de funcționare. Read More...

- O cititoare care locuiește pe strada Ion Moldovan din Turda (zona din spatele Pieței Centrale) ne-a sesizat faptul ca in aceasta iarna nu s-a intervenit deloc cu material antiderapant pe aceasta straduța, iar cei care circula cu mașina au probleme, pentru ca s-a format un strat de gheața. Read More...

- Poliția Locala Turda, va recomanda luarea masurilor de indepartare a zapezii și gheții in vederea asigurarii circulației normale a pietonilor, informandu-va ca pentru buna gospodarire a localitații conform prevederilor HCL212/2005 cu modificarile ulterioare: Read More...

- Culmea, toti trei au fost prinsi in jurul orei 16, insa in locuri diferite. „In jurul orei 16, politistii Postului de Politie Holboca au depistat un tanar de 23 de ani, care conducea un autovehicul pe strada Lacului, din satul Valea Lunga, comuna Holboca, fara a detine permis de conducere pentru nicio…

- O placuța de plastic din plafoniera a cazut peste schimbatorul de viteze, iar de sub ea s-a desprins o camera video legata cu un fir electric de sursa de alimentare a plafonierei. Cei doi soți au ramas șocați dandu-și seama ca sunt urmariți audio-video in intimitatea lor. Se pare ca filajul…

- Un videoclip postat pe rețeaua de socializare Facebook a facut furori in Campia Turzii. Practic, in imagini se vedea o echipa de intervenție in zona de sub pasajul de cale ferata (strada Laminoriștilor), care a pus o ”plomba” de asfalt adus cu punga! Read More...

- Autoturismul unui important om de afaceri din zona a fost fotografiat de un cititor, parcat pe locul destinat persoanelor cu handicap (semnalizat ca atare, prin vopsire și inscripție speciala), din zona centrala a municipiului Turda! Read More...

- Un cititor reclama faptul ca la blocul E125, situat pe Calea Victoriei (Materna) adeseori accesul auto in zona din spatele blocului, unde sunt parcarile și garajele, este blocat de mașina de aprovizionare de la Succes (și nu numai). Read More...

- Cantautorul turdean Adrian Sarmașan a avut o bucurie imensa pe finalde an: a primit Discul de Aur din partea celor de la Euromusic, casa de discuri care pe langa cel mai recent album semnat de ”Prințul Vanator”, a lansat și albume semnate de Andra, Irina Loghin, Fuego sau Raul. Read More...

- Pentru o vacanța liniștita și in siguranța, va recomandam sa fiți vigilenți pe parcursul calatoriei, iar odata ajunși la destinație sa evitați ,,ofertele de nerefuzat” și furnizarea de informații personale celor pe care nu ii cunoașteți. Read More...

- Politistii sunt in strada și acționeaza pentru fluidizarea și monitorizarea traficului, pentru a preintampina producerea unor evenimente grave, la intoarcerea din minivacanta de Craciun! Read More...

- Nu exista roman care sa nu fi fredonat macar o data refrenul piesei „Impodobește, mama, bradul”, cantata de Fuego și Irina Loghin, transformand aceasta melodie intr-un adevarat hit. Totuși, celebritatea piesei a adus dupa sine și multe glume cu referire la cei doi cantareți. Chiar daca este luat peste…

- Poliția Locala Turda, informeaza cetațenii ca in perioada 18.12.2017 - 21.12.2017, a efectuat verificari in magazinele Metro Turda, Kaufland, Lidl, Profi și Penny Market, in scopul protejarii populației impotriva activitaților comerciale ilicite actionand pe atat pe linia combaterii comercializarii…

- Joi, 21 decembrie 2017, comisia de recepție finala a obiectivului de investiții „Pista de decolare-aterizare de 3500m – Etapa I și suprafețe de mișcare aferente” s-a deplasat, din nou, la Aeroport pentru a vizita amplasamentul. Read More...

- La data de 20.10.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si ai Direcției de Investigații Criminale au efectuat cinci…

- Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința participanților la trafic faptul ca, in cursul dimineții zilei de luni, 18 decembrie, pe raza județului Cluj circulația se desfașoara normal. Read More...

- Un braduț care era plantat in spatele blocului P3, de pe strada Lianelor din Turda, langa dispensarul clinic, a fost taiat in cursul nopții, de persoane neidentificate, chiar in preajma Craciunului! Read More...

- Drumul care face legatura intre localitațile Moldovenești și Podeni aratan dezastruos, iar cei care-l strabat spun ca primarul comunei Moldovenești, Ioan Marginean, nu manifesta nici o intenție pentru a-l aduce intr-o stare ”circulabila”. Read More...

- La data de 14.12.2017, in jurul orei 03:57, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul Rutier, au depistat un barbat de 48 ani, din Turda, in timp ce conducea autovehiculul pe str. Calea Victoriei, sub influenta alcoolului. Read More...