- Consilierul local Gabriel David face mișto de ”lucrarile de amploare” anunțate de primarul din Campia Turzii, in ”luna curațeniei”, spunand ca ”se spala drumurile pe vreme de ploaie” și ca in Parcul Mare este ”o curațenie de amploare... pe facebook”, pe teren fiind ”gunoaie cate vrei”. Read More...

- Primarul din Campia Turzii, Dorin Lojigan, spune ca in localitatea sa se intervine pentru a readuce confortul și pentru imbunatațirea aspectului Campiei Turzii, o data cu finalizarea sezonului rece, dand ca exemplu razuirea șoselelor, aspirarea și spalarea lor, toaletarea arborilor, refacerea unor zone…

- Chiar daca isi doreau sa castige partida disputata astazi contra celor de la Sporting Apahida, fotbalistii de la CSM Campia Turzii au trebuit sa se recunoasca invinsi de o formatie mult mai pragmatica, care a stiut sa profite de doua greseli in apararea echipei gazda. Read More...

- Inca odata se vede ca sportul este iubit in Campia Turzii, lucru dovedit de rezultatul obtinut de doi iubitori ai sportului din municipiul nostru, tata si fiu, Gicu Suciu (46 ani) si George Suciu (23 ani). Cei doi au participat pe data de 11 martie la Barcelona (Spania), la "Zurich Marato Barcelona",…

- Au fost la un pas de tragedie. Doua persoane, soț și soție, au fost accidentate in timp ce traversau pe o trecere de pietoni din Iasi. Victimele au deficienta de auz și nu aveau cum sa auda motorul mașinii. Șoferul nu i-a vazut la timp, așa ca i-a izbit in plin.

- Debut cu infrangere in prima partida oficiala din 2018, pentru formatia CSM Campia Turzii, in Liga a 4-a, dupa ce astazi intr-o partida jucata in Parcul Sportiv Universitar "Prof.dr. Iuliu Hatieganu", a fost invinsa cu scorul de 3-2 (2-0), de formatia Universitatea II Cluj-Napoca. Read More...

- Jurnalistul Gelu Florea, de la TurdaNews, a fost invitat in emisiunea ”In vizor”, de la postul NCN Cluj-Napoca, realizata de Victor Lungu, miercuri 7 martie 2018, pentru a discuta și a analiza situația din zona municipiilor Turda și Campia Turzii. Read More...

- De Ziua Internationala a Femeii, celebrata pe 8 Martie, Polițiștii Locali Turda, au felicitat cu flori doamnele aflate in trafic atat ca pietoni cat și conducatoare auto, alaturi de un gand bun, urari de sanatate și fericire in viața, cu atat mai mult cu cat acestea au respectat regulile de circulație…

- Un accident s-a produs in aceasta seara, la intrarea in Campia Turzii dinspre Turda. Un autoturism a fost proiectat in gardul societații Agrosel, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o conducta de gaz. Read More...

- Un polițist din Arad a fost retinut, in noaptea de marți spre miercuri, de catre colegii sai, dupa ce, beat fiind, a calcat cu mașina un biciclist care traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni. Șoferul, agent de poliție la o secție din oraș, gonea cu viteza nebuna pe bulevard, in condițiile…

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a caștigat ”parțial” procesul cu un membru al PSD Campia Turzii, Florin Șimon, pe care l-a acuzat ca i-a adus mai multe prejudicii de imaginbe, prin intermediul unor comentarii pe Facebook. Read More...

- Doua accidente s-au produs azi la Campia Turzii, in ambele victimele fiind transportate la Spitalul Municipal din localitate, pentru ingrijiri medicale. Intr-un caz, a fost vorba de o persoana cu handicap, care circula pe o tricicleta și a fost lovita de un ansamblu autocisterna cu remorca, iar in cel…

- O mamica și baiețelul ei de 4 ani au fost accidentați, miercuri seara, de un autoturism. Cei doi, in calitate de pietoni, se aflau pe o trecere de pe strada Campului in momentul in care au fost surprinși și loviți de autovehicul. Accidentul s-a produs in jurul orei 18:30. Potrivit polițiștilor, vinovat…

- Spitalul Municipal „ Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizeaza in perioada 22.03.2018-27.03.2018, la sediul unitatii, in conformitate cu prevederile Legii 95 din 2006 si OMS 284 din 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea functiei de director financiar contabil.…

- Consilierii din Campia Turzii au discutat mai bine de o ora la singurul proiect de hotarare care a fost pe ordinea de zi a ședinței de indata, convocata de primarul Dorin Lojigan, respectiv cel al mutarii sediului Poliției pe strada George Coșbuc nr. 24, in fosta cladire a incubatorului de afaceri.…

- Iubitorii sportului si in special al voleiului din Campia Turzii, au putut urmari timp de doua zile, in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din localitate, turneul IV interjudetean, seria F, din Divizia Nationala de Minivolei Masculin, turneu la care au participat patru echipe, respectiv CSM Campia Turzii,…

- Consilierul PMP Campia Turzii, Adrian Mischian, a explicat de ce nu a votat proiectul de hotarare privind mutarea sediului Poliției in locația de pe strada George Coșbuc, acolo unde a funcționat incubatorul de afaceri. Precizarile sale vin in contextul in care in urbe s-au generat intense dezbateri…

- Tanarul de 22 de ani care a a produs miercuri seara un accident pe o trecere de pietoni din Constanta soldat cu moartea unui copil de 2 ani avea carnet din iunie 2017, informeaza news.ro.Conform Politiei, tanarul era din Buzau. De asemenea, politia a precizat ca femeia ranita in accident,…

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a organizat o conferința de presa pentru a puncta demararea investiției pentru parcul industrial Tetarom V, care se va construi la Luna, in baza unei investiții a Consiliului Județean Cluj, care a alocat in acest an 23 de milioane de lei, din cei circa…

- Consilierul județean PNL Cristian Haiduc, care este din Campia Turzii, a propus listarea la bursa a societații Tetarom SA, societate la care Consiliul Județean Cluj deține cea mai mare parte a acțiunilor, insa printre acționari se regasesc și administrații locale din județ. Read More...

- Cobzariu Andrei Ciprian, tanarul de 27 de ani din Campia Turzii, prins la finele anului trecut in timp ce primea un colet din Spania, plin cu droguri, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, cu suspendare, de catre judecatorii Tribunalului Cluj. Read More...

- Voleibalistii de la CSM Campia Turzii joaca sambata 17 februarie, in ultima etapa a sezonului regulat din Divizia A2 (seria de vest), in deplasare la Brasov, cu "lanterna" seriei, formatia locala CSU. Chiar daca meciul pare la prima impresie unul fara probleme pentru cei de la CSM, am aflat din surse…

- Forul deliberativ de la Campia Turzii se reunește vineri, 16 februarie de la ora 12 intr-o ședința extraordinara in cadrul careia se va dezbate și bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului pe acest an. Read More...

- Penultima etapa a sezonului regulat din Divizia A2 (seria de vest) la volei masculin programeaza la Campia Turzii, sambata 10 februarie, intalnirea dintre formatia locala CSM Campia Turzii si cei de la ACS Volei Club Zalau. Read More...

- In comuna bihoreana Salard, acolo unde s-a produs accidentul micuțului Alex, a aparut ca din senin o noua trecere de pietoni. O singura zebra exista pana atunci pe drumul național care traverseaza localitatea, așa ca oamenii treceau strada pe unde puteau.

- Agenția de Plați și Intervenție Pentru Agricultura (A.P.I.A)-Centrul Județean Cluj, invita toți fermierii din Campia Turzii și zonele limitrofe sa participe la “Campania de informare referitoare la depunerea cererilor unice de plata A.P.I.A 2018 “. Read More...

- Consiliul de administrație de la Societatea Agricola cu sediul social in Campia Turzii, str. Republicii FN, jud. Cluj, CUI RO4959860, constituita in baza Incheierii nr. 18/S/Ag/1992 de la Judecatoria Turda, prin dos. nr. 18/S/Ag/1992, Read More...

- Consiliul de administrație de la Societatea Agricola cu sediul social in Campia Turzii, str. Republicii FN, jud. Cluj, CUI RO3402878, constituita in baza Incheierii nr. 16/S/Ag/1992 de la Judecatoria Turda, prin dos. nr. 16/S/Ag/1992, Read More...

- Semnalistica rutiera din municipiul Buzau a trecut prin modificari fundamentale, care au contribuit la imbunatațirea condițiilor de circulație, insa mai sunt lucruri de schimbat. Unele treceri de pietoni – de pilda – sunt adevarate capcane pentru cei care se incumeta sa le traverseze. O astfel de trecere…

- Prima deplasare din 2018, pentru voleibalistii de la CSM Campia Turzii, va avea loc sambata 3 februarie, la Arad, acolo unde vor juca cu echipa locala CS Provolei, intr-o partida ce conteaza pentru etapa a VIII-a din Divizia A2 (seria de vest). Read More...

- Consilierul local Gabriel David (PSD Campia Turzii) a atras atenția asupra faptului ca administrația locala face declarații fara acoperire in privința realizarii parcului industrial tetarom V, promis in campania electorala de actualul primar, Dorin Lojigan, in realitate fiind alocați... 0 lei pentru…

- In cadrul sedintei de Consiliu Local desfasurata astazi la Campia Turzii, noul consilier local din partea UDMR Ana-Maria Nagy a depus juramantul si a devenit oficial membru al consiliului. O parte dintre proiectele de hotarare de pe ordinea de zi au fost votate in unanimitate, in timp ce unul dintre…

- Sambata, 27 ianuarie, voleibalistii de la CSM Campia Turzii incep partidele oficiale din 2018, din Divizia A2 (seria de vest), prima dintre ele desfasurandu-se la Campia Turzii in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev", adversara fiindu-le tanara formatie CSS CNE Lapi Dej. Read More...

- Politistii din Reghin, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au retinut 4 persoane din judetul Mures, care ar fi comis, in ultima saptamana, 7 furturi din autoturisme din judetele Mures, Cluj si Brasov, cu un prejudiciu de 50.000 de lei. Read More...

- Un turdean acuza administrația locala din Turda, pe motiv ca punctul de lucru de la Materna, unde se incasau taxe și impozite, nu mai poate face aceste incasari, pe motiv ca... nu are internet! ”Sunteți de rasul curcilor”, transmite turdeanul, indignat. Read More...

- Situație revoltatoare azi la Campia Turzii, unde apropiații unui cetațean, care avea nevoie urgenta de Salvare, au fost nevoiți sa aștepte aproximativ 1 ora și 40 de minute pana cand aceasta a sosit la domiciliul omului, deși era vorba despre un caz de urgența. Read More...

- Dorin Lojigan dezminte informațiile aparute in presa locala, in legatura cu renunțarea la protocolul cu IPJ Cluj - la Campia Turzii continua proiectul privind deschiderea serviciilor de inmatriculari, permise și pașapoarte! Read More...

- Inmatricularile auto, eliberarea de permise și pașapoarte la Campia Turzii sunt ”in aer”, administrația locala propunand retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat pe strada George Coșbuc, in favoarea Poliției Naționale, dupa ce consilierii locali votasera darea in administrare și…

- O cititoare care locuiește pe strada Ion Moldovan din Turda (zona din spatele Pieței Centrale) ne-a sesizat faptul ca in aceasta iarna nu s-a intervenit deloc cu material antiderapant pe aceasta straduța, iar cei care circula cu mașina au probleme, pentru ca s-a format un strat de gheața. Read More...

- PSD Campia Turzii l-a prins cu ”mața-n sac” pe primarul Dorin Lojigan, dupa ce acesta a declarat unui saptamanal local ca expresia de ”mare asfaltare” nu-i aparține și ca este o formula care este ”expresia eșecului administrației anterioare, pe care acum incearca sa o transfere actualei administrații”.…

- In cursul zilei de ieri, Domeniul Public a transmis in urma aparitiei videoclipului cu "asfaltarea la punga" un comunicat de presa in care s-a specificat ca procedeul a fost corect si conform cu standardele de asfaltare la rece. Totusi, televiziunile nationale au reusit sa preia videoclipul si sa ia…

- Consiliul Județean Cluj va aloca 5 milioane de euro pentru Parcul Industrial Tetarom V de la Luna, care a fost anunțat inaintea campaniei electorale de președintele CJ, Alin Tișe, fiind susținut atat de primarul din Luna, Aurel Giurgiu, cat și de primarul din Campia Turzii, Dorin Lojigan. Read More...

- O mașina a Poliției Locale din Alba Iulia a fost lovita miercuri, intr-un accident rutier produs in zona intersecției dintre strada Vasile Goldiș și Bulevardul Revoluției 1989. In timp ce echipajul a oprit la o trecere de pietoni, un șofer „neatent” a intrat cu mașina in plin in autospeciala de poliție.…

- Marți, 09 ianuarie 2018, SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA a executat o interventie pentru plombarea sectorului de drum situat in zona pasajului pe sub calea ferata de pe strada Laminoriștilor. Read More...

- Un videoclip postat pe rețeaua de socializare Facebook a facut furori in Campia Turzii. Practic, in imagini se vedea o echipa de intervenție in zona de sub pasajul de cale ferata (strada Laminoriștilor), care a pus o ”plomba” de asfalt adus cu punga! Read More...

- In contextul in care in municipiul Constanta nu exista pasarele pentru pietoni, iar traversarea partii carosabile se face uneori pe marcaje pietonale slab iluminate, ZIUA de Constanta lanseaza sondajul de opinie cu intrebarea: mod file pollamp;519amp;250 De asemenea, va rugam sa ne transmiteti, intr…

- Autoturismul unui important om de afaceri din zona a fost fotografiat de un cititor, parcat pe locul destinat persoanelor cu handicap (semnalizat ca atare, prin vopsire și inscripție speciala), din zona centrala a municipiului Turda! Read More...

- Vacanta scurta a luat sfarsit pentru voleibalistii de la CSM Campia Turzii, acestia reluandu-si in aceasta saptamana pregatirile pentru ultima parte a sezonului regular din Divizia A2 (seria de vest), sezon care se va relua pe data de 27 ianuarie, data la care CSM Campia Turzii va intalni in Sala Sporturilor…

- Perioada sarbatorilor de Craciun a fost, din pacate, in acest an, umbrita de multe accidente rutiere, mai multe persoane pierzandu-si viata si alte cateva zeci ajungand la spital pentru ingrijiri medicale. Un agent principal de la Postul de Politie Moara a acrosat si accidentat mortal o fetita de ...

- Va rugam sa publicati in revista “VIATA MEDICALA “ scoaterea la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869/20015, cu completarile si modificarile ulterioare Read More...