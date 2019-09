Stiri pe aceeasi tema

- Ștrandul din Bai este dezolant, dupa cum a remarcat o doamna care l-a vizitat recent și care a tras concluzia: ”nu il recomand”. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Prima zi din cadrul Zilelor Turzii va debuta la ora 10.00, cu deschiderea oficiala, ora la care este anunțat debutul manifestarilor și in alte zone: Muzeul de Istorie, Zona Pietonala Centru, Parcul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un cititor de pe strada Agriculturii sesizeaza o problema care apare la fiecare ploaie, respectiv formarea unui torent puternic de-a lungul drumului ce coboara spre Salina. Strada, deși este... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat a fost surprins, fiind filmat cu telefonul mobil, in timp ce se urina, fara nicio jena, in parculețul din apropierea Muzeului din Turda, la cațiva metri de centrul pietonal al localitații,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cursul zilei de azi, in jurul orei 18.00, a fost gasit un barbat la marginea drumului, plin de sange pe fața. Tanarul care l-a gasit a sunat la 112, așa cum era normal. Raspunsul celor de la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un cetațean din satul Urca ne sesizeaza faptul ca in șanțurile din zona satului, in special in zona Podului, se arunca diverse mizerii și solicita oficialilor comunei sa se implice in combaterea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O tanara mamica a trimis pe adresa redacției TurdaNews o solicitare pentru autoritațile locale privind reconfigurarea trecerii de pietoni din zona Kaufland. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai mulți tineri au fost surprinși in foișorul din Parcul din Turda Noua in timp ce mancau semințe și aruncau cojile pe jos. Aceeași “soarta” au avut-o și dozele de la racoritoarele consumate,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!