Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața Consiliul Județean Cluj a emis o informare privind starea drumurilor din județ, afirmand ca, in cursul diminetii zilei de luni, 21 ianuarie a.c., pe raza judetului Cluj nu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Drumul care duce spre stațiunea Baișoara, care asigura accesul spre partiile de schi, era inzapezit in aceasta dimineața, ne-a transmis un cititor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cel puțin trei persoane au fost ranite joi dupa ce o avalansa a lovit un hotel situat in zona trecatorii Schwaegalp din Alpii elvetieni, a informat politia locala, citata de DPA. 'Vehiculele aflate in parcarea hotelului si parti ale restaurantului au fost ingropate sub zapada', a informat…

- DRDP Constanta a emis un nou raport astazi, 18 decembrie 2018, ora 12:00.Astfel, strarea carosabilului se prezinta:Judetul Constanta: drumuri nationale DN 38, DN 3 partial umed zapada 1 2 cm, spre acostament, in rest umed; Autostrazile A2 si A4 umed;Judetul Calarasi: DN 3 : intre km 59, 63 65 : curenti…

- Un cititor reclama faptul ca deși Consiliul Județean Cluj se ”lauda” cu intervențiile pentru deszapezirea drumurilor județene, in realitate situația este cu totul alta! El a dat ca exemplu drumul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Prima ninsoare cazuta la Cluj a facut ca traficul sa se desfasoare cu dificultate pe Autostrada Transilvania, intre Turda și Gilau, din cauza zapezii care a acoperit carosabilul marti dupa amiaza. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O noua metoda de inșelatorie este folosita din ce in ce mai des de catre hoți in special in parcarile centrelor comerciale. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe rețelele de socializare au aparut adevarate dispute privind drumul de legatura dintre Campia Turzii și Calarași, cei care-l tranziteaza au ajuns la limita rabdarii și dau vina pe administrația... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!