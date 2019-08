Stiri pe aceeasi tema

- Saudi Aramco este pregatita pentru Oferta Publica Initiala (IPO), dar momentul tranzactiei va fi decis de actionarul sau unic, Guvernul Arabiei Saudite, a afirmat luni Khalid al-Dabbagh, vicepresedinte responsabil de finante, strategie si dezvoltare, transmite Reuters potrivit Agerpres. "Vom anunta…

- Analistii se asteapta ca la reuniunea de politica monetara de miercuri Rezerva Federala a SUA (Fed) sa reduca rata dobanzii de referinta cu un sfert de punct procentual, pentru a contracara amenintarile la adresa economiei americane, cauzate de incertitudinile provocate de conflictele comerciale…

- Grupul auto chinez BAIC a anuntat marti achizitionarea unei participatii de 5% la producatorul auto german Daimler AG, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. In urma tranzactiei BAIC devine al treilea mare actionar al companiei germane, dupa grupul chinez Geely si Fondul Suveran de Investitii…

- De ceva timp incoace mi-am dorit sa invat doua lucruri destul de complicate. Unul dintre ele il reprezinta asimilarea unui limbaj de programare, iar cel de-al doilea ar fi familiarizarea sau invatarea metodelor de a tranzactiona la bursa. Bursa, in sine, nu reprezinta un spatiu sau un loc…

- Anheuser-Busch InBev NV a anuntat ca nu va merge mai departe cu planificata listare la Bursa de la Hong Kong a afacerii sale din regiunea Asia-Pacific - Budweiser Brewing Company APAC Ltd - in ceea ce ar fi fost cea mai mare Oferta Publica Initiala (IPO) din acest an, transmite Reuters preluat de…

- "Am declarat de cateva ori in ultimele luni ca nu mai suntem interesati de Norwegian Air. Nimic nu s-a schimbat", a precizat un purtator de cuvant al IAG. In ianuarie, IAG anuntase ca nu va face o oferta pentru Norwegian si intentioneaza sa-si vanda participatia de 3,93% detinuta la operatorul…

- 14 persoane au murit dupa ce un incendiu a izbucnit la bordul unui submarin rus, a anunțat ministrul rus al Apararii, relateaza Reuters. Potrivit ministrului, incendiul a avut loc luni și a fost stins, însa 14 membri ai echipajului au decedat în incident. Acesta a avut loc în apele…

- Intr-o scrisoare adresata presedintelui Elvetiei, Ueli Maurer, seful executivului comunitar afirma ca este dispus sa ofere clarificari guvernului de la Berna pe marginea noului tratat al carui proiect a fost intocmit in noiembrie 2018, dar adauga ca acesta ''nu va fi renegociat''. Guvernul de la…