Presedintele Comisiei pentru cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu, ii va solicita, in baza legii 544, presedintelui - director general al Societatii Romane de Radiodifuziune, Georgica Severin, sa ii comunice ce salarii au consilierii si diverse persoane cu functii de conducere de la radio, iar in cazul in care nu le primeste va cere un audit al Curtii de Conturi la aceasta institutie. "Va voi solicita in baza legii 544 aceste date vizavi de aceste salarii ale consilierilor si ale diverselor functii de conducere din institutia dumneavoastra si, in situatia in care nu mi le veti pune la dispozitie,…