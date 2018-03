Stiri pe aceeasi tema

- "Am hotarat ca Partidul National Liberal sa convoace pe premierul Viorica Vasilica Dancila in cadrul procedurii 'Ora Guvernului', la Camera Deputatilor, prin intermediul grupului PNL. Principalele teme pentru care convocam premierul Dancila sa dea seama tin de derapajele din economie, de scaderea…

- USR, PNL si PMP initiaza o motiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, motivand ca dupa trei luni de la inceperea anului Centenar, niciun proiect dedicat sarbatoririi Marii Uniri nu a fost aprobat si inceput.

- Liberalii solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la 'Ora Guvernului', pentru explicatii privind "derapajele din economie", "blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele…

- Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea motiunii simple impotriva ministrului Culturii, George Ivascu. Bulai a enumerat motivele pentru care a fost initiata motiunea, printre care refuzul acestuia de patru ori de a veni in fata Comisiei de cultura,…

- Liderul grupului PSD de la Camera Deputatilor, Daniel Suciu, a declarat miercuri ca nu i se va retrage sprijinul politic ministrului Culturii, George Ivascu. Afirmatia acestuia a fost facuta dupa ce liberalii au cerut social-democratilor, in plenul Camerei, sa ia in calcul retragerea sprijinului…

- Doina Gradea este chemata la Comisia de cultura, dupa difuzarea interviului cu Sebastian Ghița la TVR, in emisiunea prezentata de Ionuț Cristache. Directorul interimar al televiziunii publice este așteptat sa se prezinte pe 20 martie, in fața comisiei. „Am trimis o invitatie doamnei director interimar…

- "Am trimis o invitatie doamnei director interimar pentru ca marti, 20 martie, ora 12:00, sa fie prezenta la audieri in fata membrilor comisiei. Acel interviu cu Serbastian Ghita a fost difuzat de patru televiziunii in acelasi timp. Pe noi nu ne intereseaza ca celelate televiziuni au dat interviul.…

- Presedintele comisiei de cultura si mass-media din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), a transmis o scrisoare directorului TVR Doina Gradea, in care o invita pe aceasta la audieri in comisie pe tema difuzarii de catre TVR, miercuri seara, a unui interviu cu Sebastian Ghita, aflat in Serbia, pentru…

- USR a anuntat miercuri, in plenul Camerei Deputaților, depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Culturii, George Ivașcu, pentru lipsa totala de comunicare cu Parlamentul si refuzul de a participa la patru invitatii in comisia de Cultura.

- Presedintele Comisie de Cultura, deputatul PNL Gigel Stirbu, a cerut, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, demisia ministrului Culturii, George Ivascu, afirmand ca daca PSD nu ii retrage sprijinul, PNL va depune o motiune simpla impotriva acestuia.

- * Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), le-a cerut, in plen, social-democratilor sa ia in calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea ministrului Culturii, George Ivascu, anuntand ca, in caz contrar, liberalii vor initia o motiune simpla impotriva acestuia.…

- Presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa, deputatul PNL Gigel Stirbu, a anuntat ca astazi, in Plenul Parlamentului, va cere demisia ministrului Culturii, George...

- "Actualul domn ministru a luat decizia sa anuleze hotararea fostului ministru al Culturii de a valida cele 2.048 de proiecte depuse de autoritatile locale din Romania si asociatii neguvernamentale cu privire la Centenar si a hotarat ca, in perioada urmatoare, prin pixul domniei sale, sa decida care…

- „Prin prisma ultimelor informatii cuprinse in raportul public al Curtii de Conturi a Romaniei, legate de deficientele constatate cu privire la formele de proprietate din ariile protejate, importanta promovarii acestui proiect de lege sporeste considerabil. Sunt necesare de urgenta masuri concrete pentru…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a fost invitat de patru ori sa participe la o audiere in Comisia de cultura din Parlament pentru a discuta proiectele Centenarului, insa ar fi ignorat invitatiile. Presedintele Comisiei de Cultura, Gigel Stirbu, a declarat marti ca desi se…

- Gigel Stirbu spune ca a corespondat cu ministrul, ca l-a invitat in mai multe randuri la comisie, si ca ministrul a confirmat pentru marti.Gigel Stirbu si presedintele Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, deputatul Florin Roman, au programata marti si o conferinta…

- Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu, a declarat ca va cere miercuri, in plen, explicatii cu privire la atitudinea ministrului Culturii, George Ivascu, care nu s-a prezentat la audierile din la comisie.

- Mai multi senatori si deputati de la PSD, PNL, PMP si UDMR au depus o initiativa legislativa la Camera Deputatilor prin care propun acordarea unei indemnizatii pentru limita de varsta primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene.Citeste si: Intalnire…

- "Am sa raspund o singura data, adica acum, la acest lucru si pot sa va precizez ca a primit recomandarea organizatiei de tineret pe care o conduce si a organizatiei de la Vaslui a Partidului Social Democrat si, din punctul acesta de vedere, fiind un post politic, nu cred ca este vreo problema. Il…

- Astfel, Tudor Buzatu a fost numit secretar de stat in aparatul de lucru al Anei Birchall, vicepremier responsabil de parteneriatele strategice. Ana Birchall a fost aleasa deputat de Vaslui, judet in care PSD e condus de tatal Dumitru Buzatu. Remus Munteanu, fiul lui Ioan Munteanu, a fost numitr secretar…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a dispus revocarea secretarului de stat Paul Cotirlet, coordonator al departamentului care organizeaza Centenarul, din cauza lipsei unui concept unitar si a unor obiective coerente.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de baza, plafondandu-le la 3% si dubleaza salariile personalului Institutului Elie Wiesel.

- Partidul National Liberal se confrunta din nou cu tensiuni interne, la doar cateva saptamani dupa ce mai multi alesi se declarasera nemultumiti de modul cum fusesera impartite functiile din Parlament. De aceasta data, persoanele implicate in disputa interna sunt liderul formatiunii, Ludovic Orban si…

- Inițiativa legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din întreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat în calitate de prima Camera sesizata. Camera Deputatilor, for decizional pentru acest proiect, a adoptat-o cu 233 voturi „pentru",…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…

- Președintele Comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raețchi, a anunțat ca azi, in Comisia de Aparare din Camera Deputaților, s-a respins solicitarea senatorilor privind audierea lui Liviu Dragnea in cadrul comisiilor reunite de Aparare pentru a explica acuzațiile formulate la adresa SPP, PSD…

- In ultimele luni, modificarile legislatiei fiscale au reusit sa tina prima pagina a ziarelor si au fost generic numite „revolutie fiscala”. Principalele schimbari care ar putea fi vazute ca o revolutionare a sistemului fiscal sunt mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat si introducerea…

- Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca ar fi scazut salariile a doua milioane de romani, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal, aceasta precizand ca cifra este aberanta.…

- Camera Deputatilor a validat, marti, mandatele de deputat din partea PSD ale Gabrielei Podasca si Viorel Stan, pe locurile ramase vacante in urma demisiilor lui Dumitru Chirita si Ioan Munteanu, informeaza agerpres.ro. Dupa validarea mandatelor, Gabriela Podasca si Viorel Stan au depus juramantul. Gabriela…

- Președintele Comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raețchi, a anunțat ca ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi chemata in Parlament la “Ora ministrului”, argumentand ca MAI este unul dintre cele mai prost manageriate ministere."In urma discutiei cu colegii, am decis invitarea doamnei…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a afirmat, luni, ca Florian Coldea, fost director adjunct al SRI, l-a anuntat ca e de acord sa fie audiat in comisia de control a serviciului din Parlament.

- Deputatul PNL Marilen Pirtea a anuntat luni ca liberalii vor depune saptamana viitoare la Camera Deputatilor o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa. "Astazi, in sedinta Biroului Executiv al PNL, s-a luat decizia prin vot ca saptamana viitoare, in Camera Deputatilor,…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- "Pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii a initiat o campanie de vaccinare antirujeolica si in fiecare luna 20.000 de parinti refuza sa isi vaccineze copiii. Am intrebat siderata: in fiecare luna sau intr-un interval de timp? Mi s-a spus: in fiecare luna. Cred ca in acest moment Legea vaccinarii trebuie…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a anuntat luni ca PNL va depune saptamana viitoare in Parlament o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei, din cauza masurilor de inchidere a unor scoli si de reducere a bugetului pentru altele cu aproape 20% pentru a fi asigurate cresterile salariale.…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat, luni, la Parlament, ca președintele PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for „dovezile concrete” care au condus la decizia pe care a luat-o impreuna cu colegii social-democrati de a renunta la serviciile…

- Presedintele Klaus Iohannis este prizonierul neputincios al PSD-ului. Afirmatia ii apartine fostului ministru al Culturii, Theodor Paleologu. El spune la RFI ca seful statului ar trebui sa anunte de pe acum ca nu mai candideaza pentru un nou mandat de presedinte, pentru ca bilantul lui este „extraordinar…

- Guvernul Dancila, votat vineri in CExN al PSD. Lista ministrilor Forurile de conducere ale PSD si ALDE se vor reuni, vineri, pentru a decide ministrii care vor face parte din Guvernul Dancila, precum si noul program de guvernare. Astfel, CExN al PSD se va reuni, vineri, de la ora 11.00, iar Biroul…

- Partidul National Liberal ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ca Liviu Pop sa nu mai faca parte din viitorul Executiv, a declarat luni vicepresedintele PNL Florin Roman, care a anuntat ca, in caz contrar, formatiunea ia in calcul depunerea unei motiuni simple pe Educatie, transmite Agerpres.

- Liberalul Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, anunta ca va propune ca modul în care jandarmiii au actionat în timpul protestelor de strada din ultima perioada sa fie analizat în comisiile

- Mâine, în partea a doua a zilei, Comitetul Național al PSD se va reuni pentru a decide în privința componenței Guvernului Dancila. Ulterior, Legislativul român se va întruni în ședința extraordinara și se va pronunța asupra investirii noului Cabinet de miniștri.…

- Sefii Comisiilor de cultura din Camera si Senat, despre ziua de 15 ianuarie Gigel Stirbu, Presedintele Comisiei pentru cultura, arta si mijloace de informare în masa din Camera Deputatilor. Foto: presidency.ro. Cultura trebuie sarbatorita în fiecare zi, spune presedintele Comisiei de…

- Conform raportului comun, elaborat de catre Comisia pentru tehnologia informatiei din Camera Deputatilor si Comisia economica din Senat, finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANCOM se asigura integral din venituri proprii. Avand in vedere ca in 2018 veniturile prognozate a se…

- Eugen Nicolicea e deputat din anul 1992. Biografia sa oficiala de pe site-ul Camerei Deputatilor arata ca este absolvent a doua facultati: Electronica si Dreptul. La niciuna dintre ele insa nu se spune unde a absolvit si in ce an. In momentul de fata, Eugen Nicolicea este presedintele Comisiei Juridice…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a reluat dezbaterile la proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a parasit sala de sedinte, dupa ce lucrarile au fost compromise de punerea, in boxe, a unei…

- Legea 303/2004, care reglementeaza raspunderea magistraților a trecut și de camera decizionala, Senatul. Pe cale de consecința legea se considera adoptata. La votul final, din sala a lipsit intreaga opoziție și legea a trecut cu 80 de voturi pentru și niciun vot impotriva. Fața de varianta de la Camera…

