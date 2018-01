Sting si Shaggy lanseaza single-ul „Don’t Make Me Wait”

Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat lansata, melodia “Don’t Make Me Wait/ Nu ma lasa s-astept” are ca protagoniști doi veterani ai muzicii, britanicul Sting si interpretul de origine jamaicana Shaggy, de care nu prea am mai auzit in ultima vreme. Cei doi au lucrat impreuna la un album cu influente caraibiene, „44/876” , pe care…

- Știi refrenul acela de la „Doar pe a ta” pe care l-ai tot fredonat in ultima vreme? Pregateste-te sa il inlocuiești cu ceva nou, pentru ca Edward Sanda a lansat o noua piesa: „Haine scumpe”. Edward s-a lansat in industria muzicala anul trecut și la doar 19 ani a devenit artistul momentului. Piesa lui…

- BØRNS, baiatul cu alura misterioasa, desprins parca din povestile fantastice ale lui Lewis Carroll, a lansat cel de-al doilea album de studio din cariera, „Blue Madonna”. Pe material se regasesc si cele patru single-uri deja lansate de artistul de doar 26 de ani – „Faded Heart”, „Sweet Dreams”, „I Don’t…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- Syarela impreuna cu Dragos Badoi si Costel Enache lanseaza o noua piesa Entya. Piesa este compusa de Gabriel Cherlia impreuna cu cei trei artisti. Entya este o combinatie de muzica clubbing cu accente orientale, dar si traditionale. Syarela s-a facut cunoscuta prin hitul ei Inima te cheama, iar Dragos…

- Piesa se numește “Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe dintre hiturile Carla’s Dreams, caștigator al premiului Grammy cu piesa “Baddest Girl in Town” a lui Pitbull. “Adio” este o piesa sensibila, emoționanta, sincera…

- Odata cu prima zapada ce s-a pus peste multe orase din Romania, proiectul CandyShop ne surprinde cu un fulg de zapada muzical – “Iarna intre noi”. Single-ul “Iarna intre noi” este compus de catre membrii proiectului CandyShop. Vocea cu un ambitus care ii ofera posibilitati nelimitate, catchy, proaspata…

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- In caz ca nu ai gustat inca suficient din noua Taylor Swift, artista tocmai a lansat videoclipul pentru piesa ”End Game” pe care o canta impreuna cu Ed Sheeran și rapper-ul Future. Single-ul este extras de pe albumul ”Reputation”, declarat cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017. O trupa…

- Cantareata de 23 de ani lanseaza astazi primul single din cariera. Artista de origine elvetiana cu radacini albaneze ne aduce ca prim single un amestec de R&B si Pop, combinat cu elemente Deep House si un hook de vioara orientala ce dau touch-ul final al piesei “No One”. O artista independenta si autofinantata,…

- Voq.ro Steff da Campo & Liviu Hodor lanseaza impreuna cu RAS single-ul si clipul “Never look down” Steff Da Campo si Liviu Hodor lanseaza alaturi de RAS single-ul si clipul “Never look down”. Piesa este compusa de catre cei trei artisti, iar videoclipul este regizat de Andrei Stan. RAS, vocea hitului…

- Damian Draghici lanseaza o campanie contra rasismului Damian Drãghici. Foto. Luciana Gingarasu. Europarlamentarul si artistul Damian Draghici lanseaza, de astazi, în nume propriu, o campanie intitulata "Stop rasism". Mesajul campaniei va fi promovat la toate concertele…

- Voq.ro Ovi lanseaza single-ul “Iernile” In prag de sarbatori, Ovi lanseaza “Iernile”, o piesa plina de emotie, dedicata anotimpului rece. Piesa este compusa de catre artist impreuna cu Gabriel Huiban, iar de productie s-a ocupat Gala Records.“Este dorinta mea de cand m-am intors in Romania sa lansez…

- In doar un an de cand si-au inceput cariera muzicala, The Motans si-au obisnuit fanii cu piese originale, lansate una dupa alta. Asa se face ca artistul prezinta un nou single, „Friend Zone”, o piesa compusa de The Motans si produsa de Alex Cotoi.

- Voq.ro Celia lanseaza piesa si videoclipul “Apus amar” Celia isi surprinde fanii si lanseaza “Apus amar”, un nou single dinamic, cu atitudine, unde artista are un pasaj in care isi canta versurile pe ritm de rap.Dupa ce a lansat single-ul „La doua capete”, in colaborare cu KARYM, Celia revine cu „Apus…

- Voq.ro Oana Radu lanseaza single-ul si clipul “Tu m-ai facut praf” Dupa succesul hiturilor “Tu”, “Ma minteai”, “Ea a fost prima” si “Stai”, single-uri ce au adunat impreuna peste 50 de milioane de vizualizari pe YouTube, Oana Radu revine cu piesa si videoclipul “Tu m-ai facut praf”. Piesa este compusa…

- Un nou proiect muzical lanseaza primul single. Blacklist prezinta “Tequila”, in colaborare cu Carla’s Dreams. “Tequila” a fost compusa si produsa de cei de la Blacklist in totalitate, o piesa fresh, cu un sound perfect pentru club.

- DJ TZepesh revine cu un nou single – “Saxophone” Dupa ce “Trumpets”, primul single Dj TZepesh, a cucerit internetul, depasind 20 de milioane de vizualizari, si tari precum Albania, Turcia, dar si estul Asiei, artistul lanseaza astazi “Saxophone”. Noul single continua povestea inceputa de “Trumpets”,…

- Stino Grant a revenit la SYL Recordings cu o noua piesa intitulata „Can You Feel It?”. Piesa are o linie de bass caracteristica stilului tech-house tinandu-te in „priza” pana la break, unde un vocal housy fura spectacolul. Daca va place doar instrumentalul, pe langa varianta originala, single-ul contine…

- ZEEN, adica doi baieti talentati, dar cu o poveste de viata emotionanta, lanseaza primul lor single – IMA IMA. Povestea lui Mihail a inceput in Atena, Grecia, unde a crescut pana la 8 ani. Dupa aceasta varsta, parintii lui, tatal, de origine greaca si mama, romanca, au decis sa se mute in Romania. Dupa…

- Voq.ro Serena lanseaza astazi un nou single ”Safari” Serena si-a descoperit pasiunea pentru muzica la doar 14 ani, perioada in care a inceput sa filmeze si primele coveruri. Prima tangenta serioasa cu muzica a fost pe piesa “Nu iese fum fara foc”, urmand o colaborare cu LLP pe piesa “Persia”.Recent,…

- Dupa primirea deosebit de calduroasa avuta de “Humanity”, precedentul single, proiectul Resita Rocks lanseaza dupa o pauza creativa de cateva luni un nou single intitulat “Singuri printre oameni”. Si de data aceasta, la voce se afla Costin Adam, solistul legendarei trupe Phoenix si al grupului Nexus.…

- Spotify a anunțat vineri lansarea primelor doua piese de pe un album muzical compus de mai mulți artiști, inclusiv de cantarețul belgian Stromae, cu ajutorul tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale.

- Pentru ca sunt DEPENDENTi de muzica, baietii de la Deepcentral au revenit cu single-ul “Lacrima mea”, dupa ce au cucerit topurile muzicale cu hitul “Dependent”. Piesa este compusa de catre George Calin si Doru Todorut, membrii Deepcentral, iar proiectul video este realizat de Mihai Ciupitu si evidentiaza…

- Xandra, pe numele ei real Alexandra Șipoș, este unul dintre artiștii finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2017, dar și una dintre vocile deosebite din Romania. Astazi lanseaza single-ul “Dorul meu de tine”, o poveste despre dragostea profunda, despre inimi frante și mult dor… Despre dor s-a tot…

- Serena si-a descoperit pasiunea pentru muzica la doar 14 ani, perioada in care a inceput sa filmeze si primele coveruri. Prima tangenta serioasa cu muzica a fost pe piesa “Nu iese fum fara foc”, urmand o colaborare cu LLP pe piesa “Persia”. Recent, artista a lansat o reintepretare in romana a hit-ului…

- Voq.ro Mihai Chitu lanseaza piesa si videoclipul „Dupa ani si ani”, featuring Elena Ionescu Mihai Chitu colaboreaza cu Elena Ionescu si revine cu single-ul si clipul „Dupa ani si ani”. Piesa subliniaza in versuri o iubire neimplinita, pe care cu greu o poti uita. Single-ul este produs si compus de Dorian…

- INNA revine cu un nou album – “Nirvana” – unde regasim single-urile și care include single-urile “Gimme Gimme“, “Ruleta“, dar și “Nota de plata” cu The Motans și “Tu și Eu” feat. Carla’s Dreams. “Abia aștept sa ascultați albumul Nirvana, sunt fericita sa vi-l prezint și sa ne bucuram impreuna de piese…

- Voq.ro Jo lanseaza single-ul si videoclipul “Cana” JO revine cu un look urban flirty si un clip provocator, pe care nu ai voie sa-l ratezi! Artista colaboreaza din nou cu HaHaHa Production si lanseaza single-ul si videoclipul “Cana”. Piesa este compusa de Vlad Popescu, Vlad Munteanu, Cristian Pascu,…

- Surpriza de la inceputul weekendului vine de la Andra și Voltaj. „Nu doar de ziua mea" este o piesa noua cu un mesaj despre familie, fericire și lucrurile care conteaza cu adevarat in viața.

- “Romanii zambesc prea putin, rad rar. Sunt mereu seriosi, preocupati. In masina, ascultand versurile de la radio ai crede ca toata lumea traieste o iubire dramatica sau sufera dupa una. Iar noua ne place sa gasim motive sa radem, sa traim cu optimism si sa visam cu ochii deschisi. Avem convingerea ca…

- Finalul de an aduce o piesa noua numita “Ce mi-ai facut!?” semnata de producatorul si interpretul Tuan, alaturi de frumoasa Elianne. Piesa celor doi ne prezinta sentimentul intens de dragoste continua, traita alaturi de iubit/iubita, familie, ce ne fura sufletul fara ca el sa stie. Productia muzicala…

- Voq.ro Geo Da Silva colaboreaza cu Sean Norvis si lanseaza“Gypsy Mama” Geo Da Silva colaboreaza din nou cu Sean Norvis si lanseaza “Gypsy Mama”, o piesa dance, cu influente orientale. Single-ul este compus de cei doi artisti impreuna cu Emanuela Oancea si Alex Tabacar.“«Gypsy Mama» este o piesa foarte…

- Voq.ro George lanseaza single-ul si videoclipul “Podul de piatra” Toamna aceasta, George revine cu piesa si videoclipul “Podul de piatra”. O coproductie Cat Music – Panda Music, single-ul este compus de catre artist impreuna cu Felix Popescu si Cristian Treanta in studioul Panda Music. “Podul de piatra”…

- Voq.ro Luis Fonsi si Demi Lovato lanseaza single-ul si videoclipul „EchameLa Culpa” Luis Fonsi a revenit cu o alta colaborare, la fel de plina de savoare si culoare, alaturi de Demi Lovato. “Echame La Culpa” se numeste single-ul ce este lansat dupa ce Fonsi a cucerit topurile cu feat-ul cu Daddy Yankee.Ritmuri…

- Trupa Proconsul revine cu single-ul “Ce daca ma doare”, o colaborare inedita cu Adrian Despot, solistul trupei Vita de Vie. Este un moment si mai important cu cat piesa “Ce daca ma doare” marcheaza si prima colaborare dintre primul solist Vita de Vie, Bodo (solistul trupei Proconsul) si Adrian Despot…

- Dupa o pauza de peste cinci ani, Iris revine cu “Manifest”, o piesa cu un puternic mesaj social. Single-ul este produs de EpiQ, iar videoclipul, regizat de Alex Ceausu, reda in imagini problemele actuale, atat din tara, cat si de peste hotare. “Melodia pe care o lansam astazi este manifestul fiecaruia…

- Carla’s Dreams revine cu single-ul “Frica” lansat cu videoclip oficial. Piesa este compusa și produsa de Carla’s Dreams (muzica, text, producție) și Alex Cotoi. El a produs toate piesele Carla’s Dreams, devenite hituri precum “Sub pielea mea”, “Te rog”, “Imperfect”, “Acele”, “Antiexemplu”, “Pana la…

- Voq.ro Ecaterine & Dimitri lanseaza piesa “Sanctuar” Ecaterine si Dimitri lanseaza “Sanctuar”, o piesa fresh, cu influente dancehall. Single-ul este compus de cei doi artisti, alaturi de Theea Miculescu si Ionut Bordianu, si produs in studioul Young Spirit Records. “Aceasta piesa vorbeste despre cum…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale cu hitul “Doar pe a ta”, alaturi de Edward Sanda, Ioana Ignat lanseaza single-ul si videoclipul “Nu ma uita”! Pleaca, dar nu ma uita! Anul 2017 a fost pana in prezent anul Ioanei Ignat. Tanara artista a inceput in forta cu single-ul de debut, “Ma dezindragostesc”,…

- Voq.ro Mr. Gun lanseaza single-ul de debut “Rockets” Mr. Gun lanseaza primul single si videoclip din cariera: “Rockets”. Piesa este compusa de catre artist, alaturi de Isabela Dan si Cristian Chiriac, iar videoclipul este regizat de Gheorghita Eduard. Clipul reda in imagini povestea unei fete care este…

- Inspirat dintr-o poveste de dragoste cu final neasteptat, Mircea Eremia lanseaza single-ul “Dor de noi”. Regizat de catre Trandafilm si filmat in Bucuresti, videoclipul piesei il aduce pe Mircea Eremia intr-o poveste de dragoste care continua doar prin amintiri. Filmarile au fost pline de peripetii,…

- Artistul Global Records Latin de origine portoricana, Fabyan Sanchez lanseaza primul sau single și videoclipul “Sin Ti”. Melodia este compusa impreuna cu Vlad Lucan (‘Diggy Down – INNA’) și Achi, in cadrul sesiunii de producție organizata in Romania. „Sin Ti este o piesa pe care o iubesc, pur și simplu!…

- Dupa ce s-a facut remarcata datorita talentului sau in cadrul NexT Star, ocazie cu care a dobandit o multime de fani, AleXia revine in atentia publicului cu primul ei single, „Toata lumea”. Exploziva, colorata, iesita din comun si plina de carisma, AleXia transpune in versurile piesei toata „nebunia”…

- Voq.ro Anuryh lanseaza – ”In My Head” Anuryh, artista ce a devenit faimoasa in aceasta vara ca vocea feminina de pe hitul Fly Project – Get Wet, lanseaza primul ei single, “In My Head”. Dupa ce a debutat alaturi de Boier Bibescu, LLP si Jon Baiat Bun pe “Hazu x Toba x Basu”, piesa ce a depasit 10 milioane…

