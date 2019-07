Sting şi-a anulat toate concertele programate până duminică din cauza unei probleme de sănătate O sursa apropiata anturajului artistului a precizat pentru AFP ca fostul membru al trupei The Police sufera de o infectie minora la nivelul gatului.



Site-ul muzicianului a anuntat, fara sa ofere detalii, si prezentand ''sincerele regrete'' ale artistului, anularea concertele programate miercuri si joi in orasele germane Munchen si Stuttgart, precum si cel de vineri de la Slavkov u Brna (Republica Ceha).



Sting ''nu este inca in apele lui, iar medicul i-a recomandat sa nu urce pe scena'', precizeaza anuntul publicat pe site.



Cantaretul britanic cu 100 de milioane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- KAR Auction Services Inc. (NYSE: KAR), furnizor global de soluții de repunere pe piața și de tehnologie in domeniul auto, lanseaza platforma de licitații online ADESA Europe. Noua platforma este rezultatul unui proces de rebranding al CarsOnTheWeb (COTW), companie cu sediul in Belgia achiziționata de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a asumat miercuri o 'confruntare fecunda' cu cancelarul german Angela Merkel, dupa ce aceasta s-a referit intr-un interviu la diferente de abordare cu liderul de la Paris, relateaza AFP. 'Trebuie sa acceptam dezacorduri de moment, sa nu fim in intregime…

- 'Declaratia UE este motivul pentru care JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) este acolo unde este: Statele Unite au hartuit Europa si restul lumii timp de un an, iar Uniunea Europeana nu a putut decat sa-si exprime 'regretul'', sustine pe un ton persiflant intr-o postare pe Twitter seful diplomatiei…

- ​Mai mulți români au postat vineri pe OLX anunțuri în care susțineau ca ar vinde cenușa sau lemn ars de la Catedrala Notre Dame din Paris la prețuri cuprinse între 400 și 500 de lei. Anunțurile au fost rapid dezactivate, dar reapar cu prețuri tot mai mari - chiar 5.000 de lei. Contactați…

- Preotul Jean-Marc Fournier, capelanul Brigazii de Pompieri din Paris, este considerat un erou dupa ce joi seara, in timp ce catedrala Notre Dame era cuprinsa de flacari, el a intrat și a salvat dinauntru Coroana de Spini a Mantuitorului și Sfantul Sacrament. Fournier, care a devenit cunoscut dupa ce…

- Fostul director al unei companii franceze Spanghero producatoare de carne, judecat împreuna cu alți trei oameni într-un scandal al vânzarii carnii de cal pe post de carne de vita, a fost condamnat marți de catre justiția din Franța la doi ani de închisoare, inclusiv 18 luni cu…

- "In timpul saptamanii Pastelui, #NotreDame arde. In martie: a doua cea mai mare biserica, Saint-Sulpice, arde. In februarie: 47 de agresiuni in Franta. Observatorul intolerantei si discriminarii crestinilor in Europa denunta o crestere semnificativa. #NotreDameCathedral", scrie pe Twitter Alice Weidel,…