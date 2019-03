Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii romani protesteaza miercuri, in fata Parlamentului European, impotriva Pachetului 1 de mobilitate, a anuntat Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT), informeaza Agerpres. La protestul de la Strasbourg vor participa si alte alte patronate din Romania si din alte tari din Europa…

- O petitie pentru revocarea Articolului 50 si pentru ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana a depasit patru milioane de semnaturi in mai putin de trei zile. Petitia a fost postata pe site-ul Parlamentului britanic. "Guvernul a sustinut in mod repetat ca iesirea din Uniunea Europeana este vointa…

- Theresa May a luat cuvantul dupa ce parlamentarii au votat, miercuri seara, la o diferența de numai patru voturi, impotriva ieșirii Marii Britanii din UE fara un acord. UK va parasi UE fara o ințelegere daca nu se va gasi o soluție, a spus premierul britanic, remarcand ca responsabilitatea de a afla…

- Operatorii de turism sustin ca in urmatorii cinci ani industria turismului peste hotare ar putea pierde mai multe miliarde de euro, daca Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, fara un acord, la finele acestei luni. Cu doar trei saptamani inaintea datei programate pentru iesirea Marii…

- Incepand de astazi, Marea Britanie mai are exact 28 de zile pana la ieșirea oficiala din Uniunea Europeana. Brexitul e insa in ceața. Theresa May nu a reușit sa caștige increderea deputaților din Camera Comunelor.

- Eurodeputatul Nigel Farage, unul dintre cei mai importanti sustinatori ai campaniei de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, i-a indemnat miercuri pe liderii Uniunii Europene sa asculte ce are de spus Theresa May si sa nu riste sa devina „fanatici” in ochii europenilor, potrivit new.ro.Farage…

- Duminica, presa a informat ca unii deputati intentioneaza sa depuna amendamente legate de functionarea Camerei Comunelor pentru a impiedica planurile premierului Theresa May in ce priveste iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Poporul britanic a votat pentru a parasi Uniunea Europeana…

- Premierul britanic Theresa May a facut apel la parlament sa sustina acordul de Brexit pentru a permite Marii Britanii "sa intre intr-o noua etapa" si sa depaseasca diviziunile, in mesajul de Anul Nou difuzat de serviciile sale, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. La peste doi ani de…