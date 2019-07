Sting are probleme de sănătate. Artistul și-a anulat mai multe concerte Sting are probleme de sanatate, artistul fiind nevoit sa iși anuleze mai multe concerte „la recomandarea medicilor”, au anunțat reprezentanții acestuia. Fara a oferi detalii, reprezentanții cantarețului britanic in varsta de 67 de ani au anunțat ca Sting este nevoit sa anuleze toate concertele pe care le avea programate pana duminica. „Sting nu se simte bine, iar medicii i-au recomandat sa nu urce pe scena”, se arata in anunț. Mai multe detașii referitoare la starea de sanatate a artistului nu au fost facute publice. Cantarețul are prevazute mai multe concerte in aceasta vara, pentru promovarea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

