- Primaria Capitalei a acordat stimulente in valoare de 135 de milioane de lei pentru familii, copii si persoane cu handicap, unui numar de peste 66.000 de bucuresteni Primaria Capitalei a acordat pana acum suma de 135.604.500 de lei familiilor nou constituite, celor cu nou-nascuti, monoparentale si copiilor…

- Primaria Capitalei a acordat, in ultimul an, stimulente in valoare de 135 de milioane de lei, cea mai mare suma, de peste 60 de milioane de lei, ajungand la persoane adulte cu handicap. Potrivit unui comunicat al Primariei Municipiului Bucuresti, pentru nou-nascuți, au fost acordate stimulente financiare…

- Primaria Capitalei sustine ca pana in prezent a acordat stimulente in valoare de 135.604.500 de lei familiilor nou constituite, celor cu nou-nascuti, monoparentale si copiilor sau adultilor cu handicap, iar de aceasta masura au beneficiat peste 60.000 de beneficiari.Conform Primariei Capitalei,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, miercuri, proiectul de hotarâre care prevede sterilizarea gratuita a câinilor si a pisicilor fara pedigree, cu detinator.

- Primaria Capitalei va demara un program de reabilitare termica, separat de proiectele din prezent de la sectoarele Bucurestiului, potrivit unui proiect aprobat, miercuri, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Potrivit proiectului de reabilitare termica votat, miercuri,…

- Primaria Capitalei va oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, a decis Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul de hotarare a fost initiat de catre primarul Gabriela Firea, care sustine ca rata natalitatii…

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa ofere vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect al Cosiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), ce se va vota saptamana viitoare. „Prin acest proiect,…

- Primarul Capitalei isi motiveaza propunerea prin faptul ca rata natalitatii a scazut in ultimii ani, in timp ce numarul varstinicilor a crescut, schimbarea echilibrului dintre generatii putand duce la reducerea disponibilitatilor resurselor umane. "Anual, in municipiului Bucuresti se nasc…

- Bucurestiul este din ce in ce mai sufocat de masini, transportul public este un cosmar, in timp ce strazile sunt din ce in ce mai pline de gropi. Aceasta este realitatea pe care o traiesc zi de zi bucurestenii. Iar la aceasta realitate, primarul Gabriela Firea vine cu idei cel putin discutabile…

- Lucrarile de constructii au crescut cu 7,1%, in luna ianuarie a acestui an fata de luna decembrie 2017, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Volumul lucrarilor de constructii a scazut ca serie bruta cu 66,2%, pe fondul declinului lucrarilor de reparatii…

- Parcari pentru persoanele cu handicap, in București. Organizația pentru Protecția Consumatorilor InfoCons a realizat un studiu cu privire la locurile de parcare de reședința aflate in administrarea Primariilor de sector și a locurilor de parcare publice de utilitate generala, cu plata, administrate…

- Incepand de marți, 13 martie, la intrarea in Primaria Municipiului Arad, e afisat proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local si care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2019.…

- Cifra de afaceri a companiilor din industrie a crescut in ianuarie cu 20,7% fata de aceeasi luna a anului trecut, un ritm mai rapid decat in decembrie, in special ca urmare a majorarii semnificative a afacerilor din industria prelucratoare, arata datele publicate miercuri de Institutul National de…

- Deputatul USR Cristian Seidler a declarat marti ca datele publicate de Institutul National de Statistica merg "dincolo de orice propaganda", iar cresterea reala a salariului nominal net este de doar 3,5%. "Am vazut astazi cifrele publicate de Institutul National de Statistica. Ele merg dincolo de orice…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Castigul salarial mediu nominal net in ianuarie 2018 a fost de 2.484 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 145 lei, respectiv 5,5%, in timp ce salariul brut a fost de 4.143 lei, a anuntat, marti, Institutul National de Statistica (INS). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial…

- Oameni bolnavi, incadrați in grad de handicap, s-au trezit peste noapte datori la banci, deși nu au facut niciun imprumut. Situația in care au ajuns fara voia lor a fost cauzata de faptul ca Primaria Capitalei nu și-a onorat promisiunea și nu le-a virat la timp stimulentul de 500 de lei. Bancile nu…

- Gabriela Firea se afla la Chisinau, intr-o vizita oficiala. "In ceea ce priveste promisiunea pe care am facut-o referitoare la elevii si studentii din Chisinau, va informez ca vom oferi un numar de 500 de tabere in sezonul estival pentru elevii din Chisinau si un numar similar pentru studenti", a…

- In trimestrul IV 2017, costul orar al fortei de munca in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare a inregistrat o rata de crestere de 1,29% fata de trimestrul precedent si de 14,29% fata de acelasi trimestru din 2016, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- Constructia noului Spital de Urgenta "Sfantul Vasile cel Mare” din Sectorul 1 ar putea incepe la sfarsitul anului viitor, urmand ca lucrarile sa dureze aproximativ patru ani. Unitatea medicala va avea peste 1.000 de paturi, 60 de linii de garda, 37 de sali de operatii, heliport, spatii de cazare…

- Avand in vedere modificarile legislative aparute, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, care ofera posibilitatea infiintarii si functionarii centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, ca structuri cu sau…

- Au scazut vanzarile din comertul clasic, dar a crescut cel online Conform datelor comunicate de Institutul National de Statistica (INS), vanzarile din comertul cu amanuntul in magazinele clasice au scazut per ansamblu in ianuarie 2018 fata de decembrie 2017, dar au crescut livrarilr in comertul…

- In fiecare luna, populatia Teleormanului scade numai prin inregistrarea unui spor natural negativ. Asta fara sa adaugam cetatenii care parasesc judetul din cauza saraciei si lipsei de perspectiva. Ultimele date facute publice de catre Institutul National de Statistica releva faptul ca situatia existenta…

- Doua victime a facut incidentul ce sa produs in 14 februarie. Atunci, o bucata din tavanul salonului de la Centrul de Recuperare si Reabiltare a Persoanelor cu Handicap din Sighetu Marmatiei a cazut peste cei doi, ranindu-i. Ulterior, una dintre victime a decedat. Legistii spun, insa, ca decesul nu…

- Primaria Capitalei va infiinta Centrul Cultural "Lumina”, care sa aiba ca scop "promovarea excelentei in cultura si punerea in valoare a patrimoniului cultural imaterial”, prin realizarea unor proiecte culturale, organizarea de evenimente, ateliere si programe de promovare a obiceiurilor si traditiilor…

- Municipalitatea va prelua autobaza RATB Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan, a decis joi Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul a fost respins la sedinta precedenta, dupa ce USR s-a abtinut de la votul proiectului, in timp ce grupul PNL s-a impotrivit din cauza…

- In luna martie a acestui an vor fi finalizate lucrarile la Spitalul Victor Gomoiu. Anunțul a fost facut de primarul Gabriela Firea, in cadrul ședinței de astazi a Consiliului General a Municipiului București. Vechea cladire nu va fi lasata in paragina, promite primarul general. In luna martie se va…

- Agenția Județeana de Plați și Inspecție Sociala Vaslui a platit, in 2017, prestații sociale care au insumat 315.002.630 de lei, direcționate catre un numar de 180.748 de beneficiari. Cei mai mulți bani s-au cheltuit pentru alocațiile copiilor, indemnizațiile persoanelor cu handicap, indemnizațiile lunare…

- Primaria Capitalei anunta ca va imprumuta inca 120 de milioane de euro, pentru implementarea unor proiecte de investitii, pe langa bugetul urias de 1,24 miliarde de euro pe care Gabriela Firea il are la dispozitie pentru 2018. "Pentru asigurarea unei dezvoltari durabile a capitalei Romaniei,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri (miercuri - n.r.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, arata primele estimari publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). In 2008, economia Romaniei a crescut cu 7,1%, in termeni reali, fata de 2007, titreaza News.ro. In ultimul…

- Activitatea de servicii de piata prestate populatiei in anul 2017 a inregistrat o cifra de afaceri cu 15,5% mai mare comparativ cu anul 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cresterea a provenit de la activitatile de jocuri de noroc si alte activitati…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul, indicator care arata consumul populatiei, au crescut cu peste 10% anul trecut, iar pe zona de online avansul a depasit 30%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Vanzarile din comertul cu amanuntul, indicator care…

- Ce faci cand ai nevoie la toaleta in centrul Bucureștiului? Te abții! Asta pentru ca toaletele publice sunt foarte puține in centrul orașului. Nu o spunem doar noi, ci și oamenii cu care am stat de vorba și care se lovesc zilnic de aceasta problema. In zonele centrale ale Capitalei, care sunt vizitate…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% in luna decembrie a anului trecut, fata de luna precedenta, si cu 3,7% comparativ cu perioada similara din 2016, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica. Pe tipuri de…

- Crestere de 70% pentru santierul imobiliar Nord-Vest Alaturi de evoluția prețurior și a activitații de tranzacționare, un indicator important al mersului pieței rezidențiale este reprezentat de volumul construcțiilor consemnat pe acest segment. Și in aceasta privința, statisticile pe anul trecut releva…

- Din 33 de fabrici de zahar, cate erau inainte de 1989, au ramas in prezent numai patru, din care una este fabrica Diamant din Oradea, care a anuntat ca se inchide, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta afirma ca a discutat inclusiv la nivelul Guvernului pentru a gasi solutii,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, miercuri, proiectul de hotarare care prevede acordarea titlului de cetatean de onoare al Capitalei presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer.

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). …

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998,…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului anterior. Datele publicate in…

- Cei de la Institutul National de Statistica au transmis miercuri comunicatul lor obisnuit privind miscarea naturala a populatiei. Cati s-au nascut, cati au trecut la cele vesnice, cati au divortat si cati si-au unit destinele. Ca idee, continuam sa ne imputinam, dar ideea acestui articol este alta.…

- In trimestrul III 2017, veniturile medii lunare pe o gospodarie au fost de 3.426 de lei, iar cheltuielile totale au fost, in medie de 2.885 de lei lunar, reprezentand 84,2% din cheltuieli, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Veniturile totale medii…

- Anul trecut, cei mai bine platiți salariați din Romania au fost bucureștenii, cu lefuri de peste 3.000 de lei pe luna, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistica. In județul Alba, angajații au caștigat, in medie, 2.002 lei net in luna mai 2017. Prosperitatea angajatilor este…