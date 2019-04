Stimate Candidat la Alegerile Europarlamentare (P)

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20-22 martie 2019, capitala Romaniei a fost pentru prima data gazda Forumului european al roboticii, aflat la cea de-a 10 editie. Evenimentul a fost organizat sub Inaltul Patronaj al Președintelui Romaniei și sub Patronajul Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, care se desfasoara…

- ”Eu sper ca toata campania sa se desfașoare exact cu subiectul principal, cetațenii romaniei. Daca partidele care se inscriu in aceasta cursa europarlamentara nu se gandesc in primul rand sa aduca toți banii disponibili de la Bruxelles, atunci nu merita sa candideze nimeni. Fondurile europene…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a avut o intalnire cu acționarii fondurilor de pensii private din Romania, iar discuțiile s-au purtat pe OUG 114. Surse apropiate negocierilor, citate de stiripesurse.ro, au precizat ca s-a ajuns la o ințelegere intre Guvern și administratorii fondurilor…

- Liberalii promit ca vor desființa secția de anchetare a magistraților în momentul în care vor ajunge la guvernare. „PSD-ALDE a înființat o structura manevrata politic în interiorul sistemului de justiție cu scopul de a pune presiune asupra magistraților, de a-i…

- Pe motiv ca ar produce daune de imagine instituției care a fost condusa de imaculatul Vlasov! Biroul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) solicita in mod public demisia de onoare a dlui Sorin Petre Dimitriu din funcția de Președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului…

- Atac incendiar al fostului ofițer SRI Daniel Dragomir la adresa fostului sef al Directiei juridice a SRI. Dumitru Dumbrava va sustine un curs pentru avocati, intitulat "Protecția informațiilor sensibile in activitatea avocaților". Totul dupa ce acesta afirmat public ca justitia este un "camp tactic"."Exact…

- Dacian Ciolos a precizat marti ca va participa la alegerile din partid. El a afirmat ca a avut discutii pana acum cu presedintele USR, Dan Barna, dar negocierile pentru o colaborare vor incepe dupa ce vor fi alese si structurile de conducere ale PLUS. "Discutiile continua. Nu stim care…

- Exercitarea presedintiei Uniunii Europene ar trebui sa însemne pentru România un simt intensificat al datoriei, spune la RFI scriitorul Andrei Plesu, în contextul preluarii mandatului de sase luni de catre autoritatile de la Bucuresti.