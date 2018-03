Stilul „Young Adult” salveaza piata de carte franceza

Stiri pe aceeasi tema

- "Pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de astazi si maine la vot final avem propunerea legislativa prin care Regia Autonoma Editura didactica si pedagogica se transforma in societate pe actiuni. Acest lucru denota faptul ca PSD este un demn urmas politic al Partidului Comunist Roman, pentru…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi lanseaza in dezbatere publica pachetul legislativ “Pactul pentru Carte”. Este vorba de cinci propuneri legiaslative care urmeaza sa fie depuse in Parlament și care prevad alocarea a 100 de euro, de profesor și 50 de euro, de elev, pentru achiziția de carți, TVA 0% pentru…

- Pompierii au fost alertati pentru a stinge un incendiu izbucnit, vineri, in incinta piatei agroalimentare “Aurel Vlaicu”, din Arad. Au fost flacari insemnate, dar si un nor urias de fum, vizibil de la o distanta insemnata. Din fericire, oamenii din piata – comercianti si cumparatori deopotriva – au…

- In plina dificultate cu interminabilele negocieri cu UE privind iesirea Regatului din blocul comunitar, premierul britanic Theresa May iese, cel putin pentru moment, intarita din criza diplomatica cu Rusia pe care a desemnat-o responsabila de otravirea agentului dublu Serghei Skripal pe sol britanic.…

- Autor: ANDO [Trump & Co, RO 2%] Galerie: View the full image Fifor la piata View the full image Fifor la piata Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Donald Trump Mihai Fifor

- Piata autohtona de fashion a ajuns la aproape 5 miliarde de euro, desi suntem pe la coada Europei privind veniturile, apetitul romanilor pentru hainele de firma creste de la an la an. Un business controlat de investitori straini – cei mai multi vin din China cu 1.957 firme, Italia (793 ) si Turcia…

- Piata hoteliera din Romania a avut in 2017 cel de-al saptelea an consecutiv de crestere, in cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind inregistrate peste 20 de milioane de innoptari, un avans de 4% fata de anul precedent, arata o analiza Cushman & Wakefield Echinox. Unitatile de cazare din Romania…

- Domenii cum ar fi comerțul cu mobilier și imbracaminte, dar și transportul aerian sau imobiliarele s-au imbogațit anul acesta cu marci proaspat sosite de peste hotare, ce par hotarate sa faca o concurența serioasa jucatorilor vechi.

- Busturi ale lui Iosif Vissarionovici Djugasvili apar ca ciupercile dupa ploaie. Un sef al FSB justifica epurarile fostului dictator iar Vladimir Putin denunta o ”diabolizare excesiva” a tiranului. In fiecare an, in ziua de 5 martie, ziua morti lui Stalin, militanti comunisti i-au depus flori pe mormantul…

- Programul "Prima casa" va continua pana in 2021, dar este posibil ca acesta sa continue atat timp cat va fi necesar in piata, a declarat, vineri, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6590 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala, transmite News.ro . Joi, euro a scazut la 4,6581 lei, iar miercuri a crescut la 4,6625 lei. Vineri, leul s-a depreciat in raport…

- Potrivit sursei citate, Home'Bank a inregistrat 830.000 de clienti activi in 2017, reprezentand 73% din totalul numarului de clienti, si 69,6 milioane de logari in platforma digitala, cu 64% mai multe comparativ cu 2016. In acest context, peste jumatate dintre clientii ING au folosit aplicatia pentru…

- Oficiul Federal pentru Munca a anuntat miercuri ca numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a coborat in februarie cu 22.000, pana la cifra ajustata de 2,39 milioane de persoane. Numarul locurilor de munca vacante a atins un nivel record, datele sugerand ca firmele nu reusesc sa gaseasca…

- DISCUTII… De o vreme, alesii locali ai municipiului Husi au o dilema, reiterata la cea mai recenta sedinta de CL Husi: sa treaca sau sa nu treaca prin Consiliul Local, fiecare licitatie facuta pentru spatiile comerciale din piata Victoria, mai exact pentru cele “abandonate” de unii chiriasi?! Primarul…

- Deputatul USR de Maramures, Vlad Emanuel Durus, demareaza o campanie de strangere de carte pentru dotarea unitatilor de invatamant din localitatile din dreapta Tisei. In comunitatile romanesti din zona locuiesc peste 40.000 de romani. Actiunea se va desfasura sub sloganul „Doneaza o carte pentru neamul…

- Jung Ki-joon, coordonatorul politicilor economice de reglementare din Coreea de Sud, a fost gasit mort in casa lui, la varsta de 52 de ani, potrivit Wall Street Journal. Cauza principala identificata de autoritati a fost infarctul, insa anumite neconcordante ii indeamna pe politisti sa continue…

- Ministerul Sanatatii a respins propunerea facuta de administratia locala din Lugoj ca spitalul municipal sa devina spital clinic. Anuntul a fost facut in urma cu cateva saptamani insa a fost tinut ascuns de catre primarul Francisc Boldea care nu a vrut ca lugojenii sa afle ca s-a mai facut inca odata…

- In urma lucrarilor ce se efectueaza in subteran, pentru remedierea problemelor aparute in operațiunile de acoperire a Vaii Zalaului, in Piața centrala, accesul pietonilor a fost restricționat pe strada Simion Oros, catre și dinspre Hala agroalimentara. Pe trotuar se poate circula, insa doar pentru accesul…

- Inca de anul trecut se tot vorbeste despre infiintarea unui fond de garantare care va despagubi turistii in caz de insolventa a unei agentii. Ei bine, costurile acestui fond vor fi suportate chiar de … turisti. Cel putin asa sustine ANAT care ne linisteste spunand ca per caciula de turist aceste costuri…

- Cand piața vine cu atat de multe oferte, devine destul de greu sa alegi ceva despre care sa știi sigur ca e de calitate, ca e ceea ce iți trebuie și ca nu costa o avere. La fel sta situația peste tot, inclusiv atunci cand vine vorba despre scule electrice. Din arsenalul unui meșter, fie el…

- Firma romaneasca de borkeraj BT Capital Partners (BTCP) a inceput un parteneriat cu americanii de la Cabrera Capital Markets, unul dintre liderii globali in servicii de brokeraj, pentru a furniza investitorilor din SUA servicii de tranzactionare si analize pe piata de capital din Romania, a anuntat,…

- Lovitura neasteptata pentru bugetul Complexului Energetic Oltenia! Compania trebuie sa achite peste 800 de milioane de lei in cursul acestui an, cheltuiala enorma pe care trebuie s-o aiba ca sa se conformeze cerintelor europene. Pretul unui certificat de CO2 a ajuns la peste 10 euro.…

- Muzeul Județean de Istorie Brașov continua seria evenimentelor dedicate Centenarului Romaniei Mari cu expoziția de fotografie istorica „Marea Unire” - „De la victoria in Primul Razboi Mondial la incoronarea suveranilor Romaniei Mari”. Dupa expoziția „Regina Maria, ambasador irezistibil…

- Postul de televiziune Kanal D a fost lider de audienta, marti seara, la nivel national si urban cu emisiunea „Exatlon”, care a fost urmarita, in medie, de 1,8 milioane de spectatori. Editia de marti a „Exatlon”, cu duelul dintre Razboinici si Faimosi, dar si eliminarea din competitia sportiva, a…

- Google se pricepe sa dezvolte smartphone-uri foarte bune, dar nu stie sa le si vanda. Compania a livrat anul trecut doar 3,9 milioane de telefoane Pixel, potrivit firmei de cercetare a pietei IDC. Cifra include seriile Pixel si Pixel 2. Nu se stie cate dintre aceste telefoane au ajuns la consumatorii…

- Autor: Stelian ȚURLEA Levison James Wood s-a nascut in 1982, este un ofițer și explorator britanic deja celebru pentru seria de documentare despre expedițiile sale, serie difuzata de Channel 4. E cunoscut pentru expedițiile pe jos in Africa, Asia și America Centrala. In 2013-2014, timp de noua luni,…

- Kanal D a batut in audiente Pro Tv si Antena 1 cu Exatlon Kanal D este aproape in fiecare seara, de cateva saptamani incoace, lider de audienta, multumita reality show-ului Exatlon. Chiar si aseara, cand avea o concurenta acerba, programul filmat in Republica Dominicana a fost pe primul loc. Kanal D…

- Emirates Airlines va cumpara de la Airbus 36 de avioane A 380, un contract de 16 miliarde de dolari care inseamna o gura de aer proaspat pentru viitorul celei mai mari aeronave de pasageri din lume, la nici o luna dupa ce compania a anuntat ca s-ar putea sa opreasca programul A 380 daca Emirates […]…

- In luna ianuarie, Dacia a reușit o performanța fantastica! Este vorba despre Franța, acolo unde inmatricularile de autoturisme Dacia noi au inregistrat in ianuarie o crestere de 14,3% in ritm anual, la 9.888 unitati, in timp ce Ford si grupul Volkswagen au raportat un declin de 2,6%,…

- Asemeni placilor de vinil, inevitabil se incheie si era CD-urilor, un ciclu tehnologic normal, zic specialistii, in locul lor fiind preferate dispozitivele USB sau Hard Disk extern. O strategie de marketing adoptata si de Best Buy, unul dintre cei mai mari retaileri de pe piata americana, care a anuntat…

- >Un proaspat absolvent de masterat in limba germana de la FABIZ poate castiga si 6.000 de lei net pe luna. Mai mult, veniturile sa­lariale pe care le primesc absolventii de licenta in limba engleza si franceza sunt cuprinse intre 2.500 si 3.000 de lei net, scrie ZF. „Salariile absolventilor…

- Dinspre Cotroceni s-a transmis faptul ca in aceasta a doua zi a spatamanii presedintele a semnat nu mai putin de sase decrete de eliberare din functie. Magistratii in cauza – doi judecatori si patru procurori, inclusiv de la DIICOT si Parchetul General – se pensioneaza. Din cate se mentioneaza in comunicatul…

- Prima de pe piața editoriala din Romania Editura Humanitas are, de la inceputul anului acesta, aplicatie de mobil, biblioteca digitala oferind cititorilor noutati editoriale, dar si titluri rare si volume epuizate in offline. Aplicatia dedicata Android si iOS ofera cititorilor peste 700 de bestselleruri,…

- In timp ce Parlamentul era ocupat cu investirea guvernului condus de Vasilica Dancila, colegul ei de partid Ionel Arsene (presedintele CJ Neamt, sef al pesedistilor locali, ”baron” al respectivului judet si om apropiat de Liviu Dragnea) era arestat preventiv. Cu zece zile in urma, DNA il salta pe Ionel…

- De la inceputul acestui an, 11 scoli americane au fost tintele unor atacuri cu arme de foc. Clasa politica propune masuri ce au starnit polemici. Una din masurile dezbatute in Senat este patrularea in scoli a politistilor inarmati. Altele insa vizeaza proiecte de lege pentru autorizarea profesorilor…

- Propunerea pe care social-democratii o vad potrivita spre a prelua de la Andreea Pastarnac prerogativele de ministru pentru Romanii de Pretutindeni se numeste Natalia Elena Intotero si are 42 de ani. Nascuta la Brad, in Hunedoara, Natalia Intotero este absolventa Facultatii de Limba si Literatura Romana-…

- Dupa perchezițiile de joi dimineața, oamenii legii au incarcat in doua mașini saci intregi cu medicamente, dar și cutii cu pastile, toate aflate sub control national conform legilor din țara noastra. Medicamentele cu regim special, considerate droguri, erau cumparate de la farmacii din țara noastra…

- Un mesaj fara echivoc al Comisiei Europene atrage atentia guvernarii de la Bucuresti cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justitiei si anticoruptie. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse in privinta legilor justitiei. ”Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Dupa ce a rupt tacerea doar pentru a o desemna pe Viorica Vasilica Dancila, Klaus Iohannis si-a regasit glasul si a fredonat din nou aria penalilor. Evenimentul a avut loc dupa intalnirea de ieri a sefului statului cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Carora presedintele le-a vorbit,…

- Ambasada SUA din Romania a anuntat ca isi suspenda temporar activitatea diplomatica din cauza problemele legate de finantarea din bugetul de stat. Care nu exista, ieri dimineata… Guvernul Statelor Unite a inceput la miezul noptii de vineri spre sambata o inchidere partiala a activitatilor sale din lipsa…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…

- Ieri, polițiștii au intervenit la peste 2.500 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au aplicat peste 7.000 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate, au constatat aproape 650 de infracțiuni. La data de 21 ianuarie a.c., aaproape 8.000 de politisti au…

- Dupa aparitia filmarii cu un cadru didactic care preda religia la un liceu din Copsa Mica -despre care ulterior s-a aflat ca este si preot – s-au declansat mai multe anchete, atat la nivelul unitatii scolare, cat si al Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu. O verificare se face si la nivelul Bisericii…

- Fosta democrat-liberala care a condus, la un moment dat, Camera Deputatilor s-a prezentat, in urma cu scurt timp, la sediul DNA din Capitala. Roberta Anastase nu a venit singura, ci insotita de un aparator legal si nu a facut nicio declaratie. Inca nu se cunosc motivele pentru care s-a prezentat fostul…

- Dupa circa 25 de minute in care delegatia PSD-ALDE au fost fata in fata cu primul om in stat, in cadrul consultatilor de la Cotroceni, convocate de Klaus Iohannis ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose, Liviu Dragnea a prezentat concluziile intrevedererii si convingerea ca sunt “suficiente argumente…

- Daca m-ar intreba cineva ce parere am despre Vasilica Dancila, propunerea celui mai mare partid pentru functia de prim-ministru, pe o plaja intre buna si foarte proasta, as fi foarte sincer: exagerat de proasta! Faptul ca o mai cheama si Viorica nu schimba datele problemei. Ramane aceeasi dulce creatura…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova sare calul ori de cate ori are ocazia, iar ziua poetului national al romanilor i s-a parut inca un moment propice de a-si promova nastrusnica teorie a „moldovenismului”, de cea mai joasa sorginte sovietica. Dupa ce a depus flori la la bustul scriitorului…

- Presedintele republicii a estimat ca Franta trebuie sa ia exemplul Italiei care si-a inscris deja arta de a face pizza in patrimoniul imaterial al umanitatii. ”Franta este o tara a excelentei in domeniul panificatiei iar traditionalele baghete sunt apreciate si dorite in lumea intreaga. Trebuie deci…

- Caiete Silvane, revista și editura Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj, instituție a Consiliului Județean Salaj, organizeaza concursul anual de debut, editia 2018, pentru sectiunile poezie; proza; critica si istorie literara; eseu. Manuscrisele, in limba romana, participante la concurs vor…