Ziarul Unirea Stilul de viața sanatos este tot mai scump in țara. Creșteri de prețuri la mere și pere, pe fondul unei producții scazute la nivel european Vești proaste pentru iubitorii de fructe. Conform Asociației mondiale a producatorilor de mere și pere, se estimeaza pentru acest an de marketing, in Europa, producții mici de mere, raportat la ultimii 5 ani. In consecința, trebuie sa ne așteptam la creșteri de prețuri de pana la 20% in urmatoarele luni....