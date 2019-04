Stiri pe aceeasi tema

- Jack Dorsey, CEO-ul Twitter, a dezvaluit ca face bai cu gheata si mananca doar o data pe zi pentru a se putea concentra asupra conducerii celor doua companii pe care le-a fondat, relateaza joi Press Association. Dorsey, care este totodata fondator al societatii Square, specializata in plati mobile,…

- Japonezii au, de ani buni, cea mai mare speranta de viata de pe planeta. Pe insula Okinawa exista cea mai mare concentratie de persoane centenare. Doua treimi din ele traiesc independent. Care este secretul?

- Aceasta problema simpla de clasa a treia a generat milioane de discutii in contradictoriu pe retelele de socializare. Si nu doar in Romania. Oameni din lumea intreaga au comentat pe Facebook, Twitter, YouTube etc. Multi dintre ei, insa, au dat raspunsul gresit. Iata unde se incurca cei care gresesc…

- “Viata mea a fost o extraordinara calatorie intr-un montagne-russe si acum sunt pregatit sa va spun povestea mea, cu propriile mele cuvinte”, a anuntat starul britanic intr-un mesaj video publicat pe contul lui oficial de Twitter, vineri, 8 martie. My life has been one…

- Diseara, de la 20:00, pe Antena 1, concurenții Asia Express parcurg ultima etapa a cursei din Sri Lanka catre farul din Colombo. Miza este una la fel de importanta, caci prima echipa ce va ajunge la linia de sosire va caștiga imunitatea și un bilet de avion catre India, in vreme ce ultimele doua cupluri…