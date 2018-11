Stil și atitudine cu noul Soul X5 Style Brandul Allview lanseaza un nou model al gamei Soul, un device elegant, adaptat vieții în mișcare, cu facilitați perfecte pentru utilizator. Cu un display generos 6,2&" cu Notch, Soul X5 Style aduce un nou suflu în materie de design, iar variantele gold și blue provoaca utilizatorul sa faca alegerea care este în acord cu personalitatea lui. Soul X5 Style ofera independența, încurajeaza spontaneitatea și dorința de aventura, fiind dotat cu un acumulator de 4000 mAh și cu sisteme inteligente de curațare a memoriilor RAM și Cache. Utilizatorul are… Citeste articolul mai departe pe agora.ro…

