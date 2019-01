Știința, start cu dreptul! Inceput de an fast pentru divizionara A de handbal feminin Știința Bacau. In prima etapa a celui de-al doilea tur de campionat, studentele au dat lovitura, trecandu-și in cont cea de-a doua victorie stagionala. O victorie cu greutate, dar și una de moral, avand in vedere adversara, HCF Piatra Neamț. Duminica, in runda cu numarul […] Articolul Știința, start cu dreptul! apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa felul in care se imbraca și dupa felul in care se poarta pare un dac autentic, coborat de pe Columna lui Traian. Poate chiar este – cel puțin așa susține ca se simte, deși iși lauda și conștiința de roman, mai ales dupa ce acum peste 12 ani a ajuns, ca mulți alți romani, […] Articolul Dacul din…

- Dupa cinci saptamani de vacanța, singura divizionara B din Moldova, Aerostar Bacau suna goarna. „Aviatorii” se vor reuni astazi, la baza proprie, in vederea mini-returului de campionat, pe care-l vor incepe, de pe locul 15, primul ce asigura salvarea de la retrogradare, pe data de 23 februarie, cu un…

- Un accident rutier s-a produs in jurul orei 13.00 pe DN 2, km 312 (Filipești – Onișcani, județul Bacau). Un șofer de TIR a pierdut controlul volanului, ieșind in decor, fara blocarea traficului. In zona, carosabilul este uscat, cu viscol la sol și zapada tratata spre acostament, in urma intervenției…

- Boxerii CSM-SCM Bacau și-au reluat pregatirile la inceputul acestei saptamani. Pana luni, pugiliștii bacauani se vor antrena alergand prin nameți, la Gheraiești. „Gata cu Sarbatorile și cu vacanța; a venit vremea sa punem osul la treaba. Iar in 2019, chiar ca avem treaba: Naționale, Europene și Mondiale.…

- Strada Salciei din cartierul bacauan Șerbanești va fi refacuta din temelii. Strada are o istorie complicata, dupa ce, in vremea administrației precedente, a fost proiectata canalizarea doar a unei porțiuni, lucrarile batand pasul pe loc. Acum, strada va fi racordata la rețeaua de apa și canalizare,…

- Saptamana viitoare, Știința Bacau are programate doua partide cu CSM Lugoj, ambele in deplasare: pe 16, in Cupa Romaniei, și pe 19, in campionat. Studentele vor juca meciul de Cupa, dar il vor amana pe cel din Divizia A1 Echipa feminina de volei Știința Bacau se pregatește pentru primele meciuri oficiale…

- La data de 07 ianuarie a.c., politistii din Pargaresti au depistat si identificat, un tanar de 29 de ani, din localitate, banuit de comiterea infractiunii de distrugere. Din investigatiile efectuate de politisti, s-a stabilit ca, la data de 31 decembrie 2018, banuitul ar fi provocat distrugeri unui…

- Volei Alba Blaj, vicecampioana Europei, a debutat in noul sezon voleibalistic cu o victorie obținuta cu emoții, intr-o partida europeana, scor 3-2 (23-25, 25-16, 26-24, 25-27, 15-13), in deplasare cu VK UP Olomouc, contand pentru turul al doilea preliminar din Liga Campionilor. Echipa din „Mica Roma”,…