Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu lucratori din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea, au verificat, in Portul Constanta Sud Agigea, un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala din Bacau, informeaza Poliția Constanța.…

- Start de play-off arid pentru Știința Bacau. Voleibalistele bacauane nu au cunoscut inca victoria in aceasta a doua parte a campionatului. Mai mult, nici nu au luat vreun punct. Asta nu le impiedica insa sa spere intr-un succes astazi, contra liderei și, probabil, a viitoarei campioane, CSM București.…

- La data de 12 martie a.c., politistii Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului, in urma unei perchezitii domiciliare au identificat si retinut un tanar de 21 ani, din comuna Tatarasti, banuit de comiterea infractiunilor de furt calificat si distrugere. Din investigatiile politistilor a rezultat ca in…

- Am cunoscut-o pe Anastasia Ciobanu la un spectacol organizat, de 8 Martie, pe scena Ateneului, de Ansamblul „Busuiocul”, unde a recitat o poezie si a cantat o melodie care a impresionat publicul prin mesaj, dar mai ales prin voce. Am invitat-o la redactie, impreuna cu tatal ei, Remus Ciobanu, si am…

- Un tanar motociclist a fost urmarit pe strazile Bacaului și oprit, in final, pe strada Prelungirea Bradului, de polițiștii care doreau sa-i verifice valabilitatea permisul de conducere. FOTO: Celina Petronela Butacu Articolul Motociclist urmarit de polițiști apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului…

- Judoka de la SCM -Palatul Copiilor Bacau au inregistrat rezultate foarte bune la cea de-a 40-a ediție a Cupei „Marțișorul”. La competiția desfașurata recent, la Sala de Atletism din Bacau, elevii profesorilor Constantin Manole și Marius Savin au contribuit decisiv la victoria pe echipe inregistrata…

- Ionel Uțu Mocanu. 36 de ani, din Comanești. Așa se prezinta simplu, florarul Ionel. Un om dintr-o bucata, gospodar, muncitor, iubitor de natura și de tot ce e frumos. Povestea sa de viața e una lunga, agitata și complicata, in ciuda varstei tinere pe care o are. Conduce acum o afacere cu flori. Și nu…

- 2018 este anul schimbarilor pentru secția de karate a CS Știința Bacau. La carma tehnica a revenit sensei Adrian Loghin, care, impreuna cu Manuel Perju, și-a propus sa reinnoade firul succeselor din trecut. Iar primul pas a fost facut cu prilejul Campionatului Național SKDUN desfașurat la finalul saptamanii…

- – dupa primele concluzii ale legistilor, in urma efectuarii necropsiilor, ipoteza cea mai probabila ar fi ca femeia si-ar fi ucis copilul, dupa care s-ar fi sinucis Cercetarile in cazul de la Tg. Ocna, unde o femeie de 29 de ani si fiul ei de 2 ani si 6 luni au fost gasiti morti in […] Articolul Tg.…

- CSM Targoviște se dovedește o „bestie neagra” pentru Știința Bacau in 2018. Iar Milagros Collar, un adevarat „bau-bau”. Dupa infrangerea interna survenita in tie-break, luna trecuta, in sezonul regulat, Știința a inregistrat un nou eșec in fața dambovițencelor. Tot acasa, dar in play-off. Iar, de data…

- Banii colectați in sistemul de sanatate sunt din ce in ce mai puțini. De la o luna la alta, statisticile arata ca in jur de 700 de asigurați „parasesc” sistemul in județul nostru și nu mai cotizeaza la bugetul asigurarilor de sanatate, și așa destul de șubred. Pe o balanța a asiguraților de la finalul…

- Zeci de consumatori Thermoenergy indura frigul in apartamente dupa ce o conducta de agent termic a cedat in zona Miron Costin, in vecinatatea punctului termic nr. 2. Dupa numeroase sesizari facute de bacauanii afectați de aceasta avarie, se pare ca Thermoenergy a trimis o echipa de intervenție in teren…

- O casa a luat foc, astazi, in satul Pargarești din comuna cu același nume. Șapte autoutilitare de pompieri au ajuns la fața locului și au stins incendiul care a mistuit o suprafața de circa 300 de metri patrați ai imobilului. Articolul VIDEO: Incendiu in comuna Pargarești apare prima data in Deșteptarea-…

- Aud adesea sau citesc in comentariile la articole despre conditiile din penitenciare replici de genul: “Ia mai lasati-ma si cu detinutii astia!”, “Ce le tot plangeti de mila?!” sau chiar “Ordinarii astia de violatori si criminali….”. Argumentele, stiu, sunt mereu aceleasi (si corecte, pe deasupra) –…

- De Marțișor, Georgiana Aniței privește deja spre…sfarșitul verii. „Țelul meu este participarea la Europenele de Seniori din august, din capitala Germaniei”, marturisește atleta dubla legitimata la SCM Bacau- CSM București Bacaul nu va avea reprezentant la Mondialele de Atletism Indoor pentru Seniori…

- Iarași a venit zapada și iar s-au suparat concetațenii noștri pe drumari pe motiv ca nu se trece cu lama din cinci in cinci minute pe strada, pentru ca baieții care se grabesc la Mall sa poata circula ca vara. Cate injuraturi, cați nervi, cata suparare! Romanul și-a impușcat logica pentru ca nu vrea…

- Invingatoare luni, cu 3-0 (23, 18, 9) pe terenul lui Dinamo, Știința Bacau pregatește primul meci din turneul 1-6: sambata, acasa, cu CSM Targoviște Punct și de la capat. Sau, mai exact, puncte; trei la numar. Luni seara, Știința Bacau a tras cortina peste sezonul regulat, invingand cu 3-0 la București,…

- Nu stiu cati bacauani pot spune cu mana pe inima ca il cunosc pe cel care a ales sa ni se destainuie. Cu siguranta, insa, o lume intreaga il stie. Radioamatori de pe tot mapamondul il recunosc sub indicativul YO8AXP. Si asta nu de azi, de ieri, ci de aproape o jumatate de secol. O […] Articolul Laurentiu…

- In aceasta seara, o soferita de 23 de ani, din Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe strada 9 Mai, cand a ajuns la intersectia cu Bulevardul Unirii, in sensul giratoriu de la Economic, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei ambulante, care era deja in sens, la volan fiind un tanar de […]…

- Ministerul Educației a publicat capitolele din care elevii vor susține simularea naționala, atat pentru Evaluarea Naționala, cat și pentru Bacalaureat. Aceste testari se dau la clasa, in fiecare școala, liceu sau colegiu unde se vor organiza aceste examene. Simularile se desfașoara pentru familiarizarea…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00. Articolul Sindicatul din Invațamant incepe protestele apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Obiectivul nr. 1 al social-democraților bacauani, pentru 2018, este PNDL II, a afirmat senatorul Dragoș Benea, președintele județenei PSD, duminica, la conferința de presa care a urmat ședinței Comitetului Executiv de la Centrul de Afaceri și Expoziții. La intalnirea cu ziariștii au fost prezenți Lucian…

- Incepand cu ora 11.00, județul Bacau a ieșit de sub cod galben de ninsori viscolite și depuneri de zapada. Situația a fost și este, in continuare, permanent monitorizata de catre prefectul și subprefectul județului, cu intervenții specifice ale structurilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența…

- Magura 2012 Bacau iși va pastra culorile sociale, dar va evolua in sezonul de primavara intr-un echipament antracit. Gruparea bacauana are in probe o jucatoare de 14 ani ce a trecut și pe la West Ham United Echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 a revenit pe teren. Deocamdata, doar la antrenamente.…

- Voleibalistele Științei Bacau continua lupta pentru podiumul Diviziei A1. Marți, intr-un meci disputat in devansul etapei a 16-a, echipa bacauana s-a impus lejer, pe teren propriu, in fața Medicinei Targu-Mureș. La capatul unui joc care a durat fix o ora, Știința a caștigat cu 3-0 (13, 17, 8). In urma…

- Inginerul Mihai Balan, de la Societatea de Servicii Publice, explica modul in care se aprinde și se stinge iluminatul public din municipiul Bacau și de ce pe anumite tronsoane becurile se aprind mai devreme sau mai tarziu. Articolul Cum se aprinde iluminatul public din Bacau apare prima data in Deșteptarea-…

- Judetul Bacau se mentine la varful clasamentului in ceea ce priveste numarul de noi cazuri de rujeola din tara. In saptamana 05 – 09 februarie, in judetul Bacau au fost inregistrate 15 noi cazuri, ceea ce situeaza judetul pe locul doi pe tara, dupa ce, in saptamana anterioara ocupase primul loc cu 21…

- E duelul ranitelor. Sau al „amaratelor”, pentru a-l cita pe Florin Grapa. Știința Bacau și CSM Targoviște iși ling ranile dupa ce au ratat o confruntare directa in „sferturile” Cupei Challenge. Și ce aproape au fost sa incinga o batalie pentru accederea in semifinalele competiției europene! Ambele echipe…

- Partida de sambata, din campionatul Diviziei A1 la volei feminin dintre Știința Bacau și CSM Targoviște ar merita un public la nivelul celui din „sfertul” Challenge Cup cu Sm’Aesch Pfeffingen. Dar la fel de adevarat este ca și publicul bacauan ar merita un alt tratament din partea forțelor de ordine…

- Vești bune pentru locuitorii din zona Garii Bacau și nu numai. Cat de curand, va fi reamenajat parcul CFR, ramas in paragina in ultimii 27 de ani. Celebru in perioada de dinainte de 1989, perimetrul aparține Societații de Cale Ferata, dar, dupa 1989, a fost ignorat de proprietar, in special dupa reorganizarea…

- Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, s-a intalnit cu reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) in cadrul Comisei de Dialog Social și al Centrului de Control al Bolilor. La discuții au participat Valentin Ivancea, subprefect, Mihaela Arim, directorul DSP, și reprezentanții celorlalte…

- Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a fost trimis in judecata de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Bacau pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis joi AGERPRES, la data faptei…

- Invinsa fara drept de apel in runda trecuta, la Tulcea, divizionara A de handbal feminin Știința Bacau revine in fața propriilor suporteri. Acolo unde o așteapta, insa, un examen dificil. Sambata, de la ora 11.00, studentele primesc vizita vice-liderei Seriei A, Neptun Constanța. Partida conteaza pentru…

- Aflate in cursa pentru locul 1 care duce la barajul de promovare in C, primele doua clasate in campionatul județean al Bacaului s-au intarit in intersezon Le despart 6 puncte. Dar le apropie dorința de a caștiga campionatul. De a-l caștiga și, implicit, de a ajunge la barajul de promovare in Liga a…

- In țara analfabeților funcțional, in care absolvenții facultaților nu pot ințelege ceea ce citesc, s-au trezit unii mari specialiști in limba romana. Și daca nu mai sunt plagiate, dosare facute de DNA sau alte pretexte pentru a inlocui argumentele politice, s-a ajuns la circul de astazi. Ca „pamblica”…

- Au donat sau au strans alimente și haine de la bacauanii generoși și le-au donat semenilor neajutorați, au organizat campanii de informare a adolescenților, cum au fost „Stay free” impotriva traficului de persoane și „Eu nu te reCUNOSC” de prevenire a consumului de droguri, iar prin proiectul „Pentru…

- Aflat in Bacau, de marți seara, pentru o intalnire de lucru cu inspectorii școlari și directorii de unitați de invatamant, ministrul Educației, Liviu Pop, a raspuns inca o data, intr-o conferința de presa care a avut loc astazi, 24 ianuarie, de la ora 10.00, la Inspectoratul Școlar Județean Bacau, acuzațiilor…

- Patru lebede ratacite au fost recuperate și eliberate de voluntarii Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacau, luni, 22 ianuarie. Aceștia au aflat despre pasari de la cetațeni de buna-credința care, imediat dupa ce le-au gasit, au sunat la numarul 0748 695 963, Dispeceratul CRE Bacau, disponibil 24…

- De luni, 15 ianuarie, societatea Romprest a reluat activitatea de colectare a deșeurilor din municipiul Moinești și transportarea lor la depozitul din Bacau. Decizia este urmarea creșterii numarul locuitorilor platitori la 13.300 și a numarului agenților economici care au contract cu firma la 75 la…

- Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacau, a decis ca numarul angajaților care raspund de inmatricularea mașinilor și eliberarea permiselor auto sa fie marit in prima jumatate a anului 2018. Concret, prefectul a dispus ca de luni, 15 ianuarie, șase lucratori din cadrul Serviciului Public Comunitar…

- Acum cinci ani, publicul bacauan avea intalnire cu artistii care vor concerta in aceasta seara: Matei Corvin si Antonio di Cristofano. Pianistul interpreta atunci Concertul nr.2 de Serghei Rahmaninov si orchestra incheia simfonicul cu Simfonia a VII-a de Prokofiev. Astazi, Antonio di Cristofano este…

- Se știe: cine se scoala de dimineața departe ajunge. Eventual, in optimile de finala ale Cupei Challenge. Voleibalistele Științei Bacau s-au trezit duminica trecuta cu noaptea-n cap. Pentru a ajunge departe: cale de peste 2000 kilometri. Mai exact, 2600 km, atat cat au strabatut pe calea aerului pentru…

- Pana pe 20 martie, tinerii pasionați de cinematografie se pot inscrie pentru participarea la cea de-a șasea editie a Festivalului Super, un eveniment realizat integral de adolescenti. Daca ai intre 14 și 19 ani și ești la liceu, trimite-ne filmul tau completand urmatorul formular de pe site-ul Super:…

- La inceput de 2018, directorul CSM Onești, Ingrid Istrate este conectata deja la Olimpiada din 2020 A inceput munca pe 3 ianuarie. O data cu gimnastele. Dar despre gimnaste vom mai vorbi. Mai ales ca gimnastica reprezinta marele of din 2017 al lui Ingrid Istrate. Directorul CSM Onești a inceput, deci,…

- Ca și in anul 2017, calendarul atletic intern va fi deschis la București. La sfarșitul saptamanii viitoare, capitala va gazdui Cupa RMA pentru Seniori, Tineret, juniori și Masters. Și tot ca o constanta a ultimilor ani, luna ianuarie va aduce și in 2018 nu mai puțin de trei competiții de atletism in…

- Grație sponsorizarilor de la Dedeman și Agricola, echipa de volei feminin a Științei a reușit sa asigure co-finanțarea proiectului aprobat de municipalitate in baza Legii 350/ 2005 Moș Craciun a venit și la echipa de volei feminin a Științei Bacau. Și a fost generos! Moșul a adus gruparii conduse de…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bacau si Oradea și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au ridicat peste 120.000 de lei și aproape 10 kg. de cannabis, in urma a 2 percheziții efectuate la persoane banuite de trafic de droguri de risc. La data de 20…

- Au fost cuminți și ascultatoare. S-au pregatit bine pe tot parcursul lui 2017 și, așa cum era normal, Moș Craciun nu le-uitat. Duminica, micuțele gimnaste de la SCM Bacau au avut parte de vizita in devans a Moșului. Nu oricum, ci cu prilejul unei serbari in care cele 11 sportive antrenate de Mihaela…

- Marți a fost Dr. Jekyll. Pentru ca vineri sa se transforme in Mr. Hyde. La trei zile de la spectaculoasa victorie obținuta in Challenge Cup, contra azerelor de la Azerrail Baku, echipa de volei feminin a Științei a fost de nerecunoscut la Timișoara, in prima etapa a returului Diviziei A1. Cu un blocaj…

- Cand Dumitru Sechelariu a venit cu proiectul șoselei de centura, undeva prin 2003-2004, Opoziția politica l-a respins intr-un glas. Ca nu e bun, ca nu e nevoie, ca-s alți bani sifonați, ca nu e chiar ceea ce ne trebuie, ca parca ar merge alt traseu… Proiectul a ramas, a fost inaintat Guvernului și trebuia…