Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu scorul de 3-2 intalnirea, din deplasare, cu formația Știința Explorari Baia Mare, partida care a contat pentru a patra etapa din cadrul turneului pentru locurile 7-12. Meciul, disputat ieri dupa-amiaza, cu incepere de la ora 18:00, in Sala Sporturilor „Lascar…

- In perioada 21 – 26 martie a.c., jandarmii maramureseni vor executa mai multe misiuni de asigurare a unui climat de ordine si siguranta publica pe timpul desfasurarii manifestarilor din spatiul public. Miercuri, 21 martie a.c., incepand cu ora 18:00, la Sala Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare se…

- Echipa de volei Unirea Dej va intalni miercuri, 21 martie, cu incepere de la ora 18:00, in deplasare, formația CS Știința Explorari Baia Mare. Partida, care conteaza pentru a patra etapa din cadrul turneului pentru locurile 7-12 a Diviziei A1 la volei masculin, se va disputa pe terenul maramureșenilor.…

- Campionatul Diviziei A1 de volei volei masculin programeaza miercuri o etapa intermediara. In etapa a 4-a din turneul pentru locurile 5-8, Știința Explorari va juca pe teren propriu, de la ora 18, cu Unirea Dej. Partida va fi arbitrata de Valentin Beșoi (Ramnicu Valcea) și Ioan Barsan (Iași). Observator…

- Romania s-a calificat la Cupa Mondiala de Rugby din 2019, ajutata de rezultatul-surpriza dintre Belgia și Spania, 18-10. La finalul partidei de la Bruxelles, spaniolii au sarit sa-l bata pe arbitrul roman al intalnirii, Vlad Iordachescu, pe care l-au urmarit pe tot terenul. Presa din Spania acuza brigada…

- Victorie zdrobitoare obținuta de Știința Explorari in fața ultimei clasate, CSU UV Timișoara. Jocul a fost la discreția gazdelor, de la prima pana la ultima minge, oaspeții nereușind sa puna probleme baimarenilor. Partida a debutat cu 7 puncte consecutive facute de Explorari pe serviciul lui Ștefan…

- Echipa de fotbal a caștigat la ”masa verde” meciul cu Viitorul Ghimbav, din etapa a XVIII-a a seriei a V-a din Liga a III-a. Meciul va fi adjudecat de uniriști cu scorul de 3-0 ca urmare a faptului ca Viitorul Ghimbav s-a retras in pauza de iarna și va pierde toate jocurile returului la ”masa verde”.…

- Știința Explorari va intalni pe teren propriu CVSU UV Timișoara, in etapa a 3-a din turneul pentru locurile 7-12. Partida de va disputa sambata, de la ora 18, și va fi arbitrata de Cristian Ouatu și Octavian Diaconița (Piatra Neamț). Observator FRV va fi Vasile Dușa (Zalau). In meciurile directe jucate…

- Petre Apostol Victoria obtinuta luni seara de Tricolorul LMV Ploiesti, pe terenul echipei din fruntea clasamentului, Steaua Bucuresti, a relansat, practic, lupta pentru titlul national, prahovenii apropriindu-se la un singur punct de gruparea din Capitala. In plus, echipa ploiesteana are sanse mari…

- Meciul PAOK - AEK a fost intrerupt in minutul 90, dupa un scandal provocat de decizia arbitrilor de a anula golul marcat de Fernando Varela Desi arbitrul a revenit asupra deciziei mai bine de o ora mai tarziu, AEK a refuzat sa mai joace dupa ce patronul lui PAOK a intrat pe teren cu o arma Premierul…

- La final de saptamana, reprezentativa de rugby a Romania va juca la Buzau contra Belgiei, intr-un meci din cadrul celei de-a patra etape a Rugby Europe Championship ediția 2018. Pentru duelul cu „diavolii negri” tehnicianul galez Lynn Howells impreuna cu cei doi secunzi Massimo Cuttitta (antrenor cu…

- CS Unirea Dej a caștigat cu 3-0 partida disputata miercuri, in Sala Sporturilor din Dej, impotriva echipei CSS 2 Baia Mare, meci jucat in avans contand pentru etapa a VII-a din faza a II-a a Diviziei A1 la volei masculin.

- Campioana Maramureșului la Under 19 va intalni cea mai buna echipa din Satu Mare in etapa interjudețeana, conform tragerii la sorți care a avut loc recent la sediul Federației Romane de Fotbal. Meciul tur se va disputa in 7 iunie, urmand ca returul sa se joace in 9 iunie. Programul etapei interjudețene…

- Divizia A1 la volei masculin, play-off, prima etapa. Sezonul regulat al campionatului național de volei masculin, Divizia A1 s-a incheiat, iar CSA Steaua București are 59 de puncte, Tricolorul LMV Ploiești – 55, iar locul al treilea e CS Arcada Galați, cu 52 de puncte. Divizia A1 la volei masculin,…

- Dupa victoriile cu CS Minaur Baia Mare și Comuna Recea, echipa de fotbal Unirea Dej a caștigat un nou meci amical, scor 1-0, cu Arieșul Turda. Meciul de verificare dintre FC Unirea Dej și Arieșul Turda (liderul Ligii a IV-a, cu 46 de puncte, avand obiectivul de a promova in eșalonul terț) s-a disputat…

- Petre Apostol In cursul acestei zile se vor desfasura ultimele meciuri din cadrul etapei a XXII-a din Divizia A1 la volei masculin, urmand ca, astfel, faza I a campionatului sa ia sfarsit. Echipa Tricolorul LMV Ploiesti si-a incheiat, deja, evolutia in prima parte a competitiei nationale, disputand…

- Tricolorul LMV Ploiești – Volei Municipal Zalau, astazi, ora 18:00 Petre Apostol Dupa o perioada de trei saptamani petrecuta pe terenuri straine, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiești revine acasa, urmand ca, in aceasta seara, in Sala Sporturilor „Olimpia”, sa primeasca vizita campioanei…

- Victorie logica obținuta de Știința Explorari in fața ultimei clasate, CSU UV Timișoara. Baimarenii au meritul ca au tratat cu seriozitate partida și astfel s-au impus cu minimum de efort. Victoria gazdelor a fost facilitata și de sumedenia de erori neforțate, in special atacuri in aut, comise de oaspeți.…

- Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti a primit o mana de ajutor in cursa de urmarire a liderului din Divizia A1, Steaua Bucuresti, chiar de la o alta contracandidata la titlul national. Cu un ploiestean printre titulari, Liviu Cristudor, care a evoluat si la Tricolorul LMV,…

- Trei puncte prețioase obținute de Știința Explorari in fața echipei Dinamo. Chiar daca meciul nu a fost de o calitate extraordinara a placut spectatorilor prin ardoarea cu care s-a jucat. Dinamo a inceput in forța partida și a caștigat primul set, in care preluarea baimarenilor a fost foarte slaba,…

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu scorul de 3-2 meciul de pe teren propriu disputat in compania formației CSM București, insa a obținut un punct. Intalnirea (care a contat pentru a XX-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin – a noua a returului) s-a disputat cu incepere de la ora 18 in Sala Sporturilor…

- CS „U” Cluj – Tricolorul LMV Ploiesti, astazi, ora 12:00 Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti va disputa, astazi, in devansul etapei a XX-a din Divizia A1, ultimul meci din deplasare din faza intai a campionatului, fiind, de altfel, penultima partida a elevilor antrenorilor…

- Echipa de volei Tricolorul L.M.V. a inregistrat saptamana trecuta doua noi victorii in cadrul Campionatului Național. Dupa ce miercuri elevii lui Sergiu Stancu și ai lui Madalin Marinescu s-au impus in meciul jucat in devans cu CS Unirea Dej, ploieștenii au fascut sambata un meci impecabil la Baia Mare,…

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu 3-1 meciul din deplasare, disputat ieri seara, cu formația CS Arcada Galați. Partida, care a contat pentru a XIX-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin – a opta a returului, s-a jucat in Sala Polivalenta „Dunarea” din Galați. Inaintea acestei confruntari, CS…

- Victorie logica obținuta de LMV Tricolorul pe terenul Științei Explorari, in etapa a 19-a a campionatului Diviziei A1 de volei masculin. Avertizați de victoria baimarenilor in fața ASrcadei Galați, ploieștenii nu și-au asumat niciun risc și au jucat la capacitate maxima de la prima pana la ultima minge.…

- Pe un frig deranjant și intr-un anonimat accentuat, ACS Poli Timișoara și FC Voluntari au oferit un spectacol normal pentru Liga 1, un meci nici mai slab, nici mai bun decat nivelul campionatului. Influența schimbarii de antrenor nu se vede inca la echipa alb-violeta, poate ceva ceva jocul…

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu 2-3 intalnirea de pe teren propriu cu formația Tricolorul LMV Ploiești, dupa ce a revenit de la 1-2 și s-a ajuns in decisiv. Chiar și așa, uniriștii au obținut un punct mare dintr-o confruntare cu o echipa cu pretenții. Meciul cu ploieștenii s-a disputat in devans,…

- Știința Explorari a acumulat inca trei puncte in clasamentul Diviziei A1, dupa victoria cu 3-0 obținuta in fața concitadinei CSȘ 2 CNE UKRO. Duelul dintre cele doua echipe a fost unul dezechilibrat, CSȘ 2 prezentandu-se cu o echipa alcatuita, aproape in exclusivitate, din juniori și fara niciun antrenor…

- Voleibalistii de la SCM-U Craiova continua parcursul bun din 2018, inregistrand a cincea victorie consecutiva. Elevii lui Dan Pascu s-au impus sambata pe terenul echipei Unirea Dej, cu scorul de 3-1 (20-25, 25-23, 25-22, 25-19). Meciul a contat pentru etapa ...

- In municipiul Baia Mare, sambata 3 februarie a.c., vor avea loc competitii sportive iar cu aceasta ocazie Jandarmeria Maramures va asigura masurile de ordine si siguranta publica, pentru ca aceste manifestari sa se desfasoare in bune conditii. La Sala Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare, incepand…

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu scorul de 3-1 meciul din deplasare, disputat astazi, cu formația CSA Steaua București, liderul Diviziei A1. Meciul din Sala Regimentului de Garda ”Mihai Viteazu” din capitala – inceput la ora 15 – a contat pentru etapa a XVII-a a Diviziei A1 la volei masculin.…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 17-a. Craiova poate scoate Zalaul din lupta pentru podium. Ambele formații au șanse minime la medalii in acest sezon, cand Steaua, Tricolorul și Arcada sunt cele mai puternice echipe din campionat. Sambata, 27 ianuarie 2018 ora 12.00: CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare –…

- Echipa de volei Unirea Dej a caștigat ieri cu scorul de 3-0 meciul din deplasare, disputat cu incepere de la ora 18:00, impotriva Clubului Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timișoara, echipa aflata pe ultima poziție a clasamentului Diviziei A1 la volei masculin. Partida, care a contat pentru…

- Vlad Morar a marcat pentru Panetolikos, in meciul cu Panionios. Este antrenat de un nume mare in Grecia. Panetolikos, locul 12 din 16 in prima liga din Grecia (retrogradeaza ultimele doua formații), a remizat, scor 1-1, in meciul de pe teren propriu cu Panionios grație reușitei lui Vlad Morar. Atacantul…

- Cu doar 10 jucatori in lot, si fara rezerva pentru postul de secund, Stiinta Explorari a pierdut in minimum de seturi partida disputata sambata in deplasare la Craiova. Baimarenii au inceput insa bine meciul si la primul timp tehnic de odihna tabela de marcaj arata scorul 5-8. Gazdele au revenit si…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 15-a. Tricolorul LMV Ploiești a invins la CSM București, intr-un meci disputat la Dobroiești. Vineri, 19 ianuarie 2018 ora 19.30: CSM București – Tricolorul LMV Ploiești 1-3 (25-22, 15-25, 25-23, 25-21). Sambata, 20 ianuarie 2018 ora 16.00: CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- Simona Halep, liderul mondial, a marturisit ca se astepta ca publicul de la Melbourne sa fie impotriva sa la meciul cu australianca Destanee Aiava, dar a precizat ca a reusit sa se mobilizeze si sa se concentreze doar asupra jocului. "Ma asteptam ca publicul sa fie ostil. Mereu cand joci cu o jucatoare…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul.

- Divizia A1 la volei masculin 2018, etapa a 14-a. Mare meci la Ploiești, intre Tricolorul LMV și Arcada Galați. Programul rundei. 12 ianuarie 2018 17.30 CS Dinamo București – SCMU Craiova 13 ianuarie 12.00 CS „U” Cluj – CS Unirea Dej 12.30 CSS 2 CNE UKRO Baia Mare – CSM București 15.30 LMV Tricolorul…

- Ziua Sfantului Ioan Botezatorul (7 ianuarie) reprezinta incheierea oficiala a Sarbatorilor de Iarna deschise la Sfantul Nicolae, pe 6 decembrie. Traditia populara spune ca cine nu este vesel in aceasta zi va avea parte de probleme tot anul.

- Superstitiile de Anul Nou sunt respectate de multe persoane, care considera ca in acest fel le va merge bine in Noul An. Printre superstitiile si obiceiurile de sfarsit de an se numara dansul in aer liber pentru sanatate si noroc si umplerea portofelelor cu bani pentru un an prosper. O alta superstitie…

- Anual, cei de la NORAD, Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospațiala, dedica ziua de 24 decembrie pentru a-l urmari pe Moș Craciun in timp ce imparte cadouri pe intreg globul pamantesc. Moș Craciun va calatori in aceasta zi aproximativ 510.000.000 de kilometri, cu o viteza de 10.703.437,5…

- Cota zilei și avancronica pentru meciul Groningen vs Sparta Rotterdam. Competiție – Eredivisie / Etapa 18 Forma Groningen (ultimele 5 partide ) – I V E E I Forma Sparta Rotterdam (ultimele 5 partide) – E I I I I Pontul zilei din fotbal de azi vine din prima liga de fotbal a Olandei, Eredivisie. Mai…