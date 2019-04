Stiri pe aceeasi tema

- Doua puncte la Lugoj (3-2) și trei la Cluj, unde a revenit de la 0-1, impunandu-se cu 3-1. Cu aceste doua victorii realizate saptamana trecuta au incheiat voleibalistele Științei sezonul regulat al Diviziei A1. Clasate pe locul 4, cu 26 de puncte, șase mai puțin decat ocupanta poziției a treia, CSM…

- Bacauancele au ratat accederea in Final Four, dupa ce au fost invinse marți seara, in deplasare, de banațence, cu 3-0 (18, 23, 27) Moment dificil pentru voleibalistele Științei Bacau, care par sa platesca tribut campaniei europene ce le-a dus pana in semifinalele Cupei CEV. Studentele au ratat calificarea…

- De 20 de ani e la fel. Caștiga tot. La echipe și la individual. La simplu, la dublu sau la mixt. In Cupa și in campionat. Știința Bacau este in badmintonul romanesc cam ceea ce sunt echipele de fotbal spaniole in cupele europene. Numai ca daca Real Madrid, de exemplu, mai da de cate un […] Articolul…

- Sala Sporturilor din Brașov a gazduit weekendul trecut ediția 2019 a Campionatului Național de Dans Sportiv pe secțiuni al Romaniei, eveniment la care au participat cei mai buni dansatori sportivi romani ai momentului. La aceasta competiție Bacaul a fost reprezentat de 10 sportivi legitimați la CSD…

- Știința Bacau și Volei Alba Blaj se intalnesc, azi, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor, in semifinalele Cupei CEV. Se anunța, o data in plus, o atmosfera senzaționala creata de publicul bacauan Din nou fața in fața Din nou pe teren. De la aceeași ora și in aceeași sala. De data aceasta, insa, in […]…

- Știința Bacau – Volei Alba Blaj (duminica, 24 februarie, ora 17.00, Sala Sporturilor) Trei meciuri, doua competiții, un singur afiș: Știința Bacau- Volei Alba Blaj. Afișul unei adevarate trilogii. Cu uvertura duminica, in etapa a 15-a a Diviziei A1. Și cu urmatoarele acte avand ca miza calificarea in…

- Un cal a fost batut cu salbaticie de un barbat, inregistrarea video a acestui incident fiind publicata pe Facebook de unul dintre martorii oculari. Incidentul s-a petrecut, ieri, la Comanești, cel care a postat videoclipul precizand ca barbatul care batea calul cu furca nu era proprietarul animalului.…

- Debut de 2019 fast pentru Știința Bacau. Voleibalistele bacauane s-au calificat in „sferturile” Cupei CEV dupa ce au caștigat cu 3-0 returul de pe terenul campioanei Olandei, Sliedrecht și și-au consolidat locul 3 in Divizia A1 grație victoriei de sambata, contra lui Dinamo. Secretul Stiinței? Ni-l…