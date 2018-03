Stihl Romania, venituri mai mari cu 15% in 2017. Care sunt estimarile pentru 2018?

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Bosch, unul dintre cei mai activi investitori straini din Romania, care are peste 5.000 de angajati in companiile locale, va investi 110 milioane de euro intr-o fabrica de masini de spalat in localitatea Simeria, din judetul Hunedoara. Localitatea Simeria se afla la numai 3 kilometri…

- „Este important ca, in perioada urmatoare, Guvernul si Parlamentul sa faca niste actiuni concrete si este un plan destul de bine structurat, discutat cu Guvernul Republicii Moldova, de sprijin serios din punct de vedere economic, sprijin financiar. In vara, la rectificare, se va aproba si aloca o suma…

- Directorul general al ANPC Paul Anghel recomanda ca produsele pentru Paste, precum ouale, carnea de miel, cozonacul sau pestele sa fie cumparate doar din locurile amenajate si autorizate care asigura conditii igienico-sanitare si unde produsele sunt verificate din punct de vedere sanitar-veterinar.…

- Investitia este necesara deoarece actualul pod, amplasat in urma cu peste 40 de ani, se afla intr-o stare avansata de uzura. Lucrarile vor dura aproximativ doi ani de zile, sunt finantate din bugetul local al municipiului Blaj, costurile totale fiind de aproximativ 2,5 milioane de lei (fara TVA). La…

- In paralel cu lucrarile de reabilitare la sectiile Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, care se estimeaza ca vor fi gata anul acesta, Consiliul Judetean Prahova, ce are in administrare aceasta unitate, a mai facut un pas inainte in ceea ce priveste imbunatatirea calitatii serviciilor de la cea…

- In urmatoarele zile va incepe la Blaj constructia noii punti pietonale de pe raul Tirnava Mare, din zona cartierului Plopilor. Investitia este necesara deoarece actualul pod, amplasat in urma cu peste 40 de ani, se afla intr-o stare avansata de uzura. Lucrarile vor dura aproximativ doi ani de zile,…

- Condițiile meteorologice defavorabile genereaza probleme in trafic. Restricții au fost impuse pe mai multe tronsoane de drum iar in mai multe județe, circulația se desfașoara in condiții de iara din cauza lapoviței. Ploaia inghețata a provocat probleme și in Capitala iar decolarile de pe aeroportul…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente isi pastreaza, in acest an, calitatea de asigurat pana la termenul de depunere a declaratiei unice, 15 iulie, se arata intr-un comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), remis joi. Potrivit sursei citate,…

- Corina Catalina Petre, referent economist la SN Aeroport International Mihail Kogalniceanu, detine, potrivit declaratiei de avere completate la data de 9 iunie 2016, doua terenuri in intravilanul localitatii Eforie Sud, in suprafata totala de aproximativ 190 de metri patrati. De asemenea, ea mai are…

- Mercedes-Benz a anunțat investiții de 100 de milioane de euro in producția de baterii pentru mașini electrice in Bangkok, capitala Thailandei. Investiția va fi derulata alaturi de partenerul sau local Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP).

- Planul Urbanistic Zonal (PUZ), necesar construirii spitalului „Sfantul Vasile cel Mare” dinSsectorul 1 al Capitalei, a fost avizat favorabil, in unanimitate, in sedinta de miercuri, de catre membrii Comisiei de Urbanism cadrul Primariei Municipiului Bucuresti. Potrivit acestui PUZ, se…

- Consiliul Local al orașului Uricani nu a aprobat inca bugetul de venituri și cheltuieli, deși este luna martie. Calculele realizate de edilii de la Uricani arata ca administrația a fost lasata fara sume importante de bani. In contextul in care administrația locala nu are buget, specialiștii spun…

- Motivarea sentinței prin care fostul ministru al Energiei, Constantin Nița, a primit patru ani de inchisoare cu executare, naște controverse uriașe. Completul de judecata de la Inalta Curte a stabilit sentința in baza denunțului facut de Tiberiu Urdareanu, iar Nița nu a putut sa aduca probe care sa…

- Estimarile arata ca nu va fi un invingator clar, iar pentru Italia ar putea urma o perioada de instabilitate, care ingrijoreaza Uniunea Europeana. Mulți italieni inca nu s-au hotarat cu cine sa voteze.

- Primaria Municipiului Targu Jiu a anunțat ca, pana pe data de 15 martie, se primesc, la Direcția de Protecție Sociala, cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Distribuirea acestora se face in perioada 26-30 martie. Valoarea nominala a unui tichet social este de 40…

- Ne intalnim cu oficialii europeni pentru a stabili impreuna masuri concrete care sa sporeasca atragerea și eficiența cheltuirii fondurilor europene in Romania, a afirmat ministrul Rovana Plumb. In cadrul intrevederii cu Marianne Thyssen s-a discutat despre implementarea Programului Operațional…

- "Inca suntem in aeroport de ieri de la ora 3. Incercam sa mergem sa ne cazam, incercam sa ne intoarcem in Roma. Acum suntem in aeroport, asteptam sa primim bani de acasa. Ne intoarcem in Roma sa ne cazam si stam pana pe 2 cand ne-au dat o alternativa de bilet. Nu mi-au oferit niciun ajutor. Sunt…

- CS Minaur Baia Mare este la un pas de a ramane fara dreptul de administrare al unor baze sportive din municipiu. Totul va fi decis de votul consilierilor locali in sedinta extraordinara de marti, 27 februarie, cand pe ordinea de zi se va afla un proiect de hotarare in acest sens. Conform documentului,…

- Mariana Gheorghe se pregateste sa-si incheie mandatul dupa 12 ani la carma OMV-Petrom, una dintre cele mai mari companii de pe piata romaneasca. De numele ei se leaga cea mai importanta investitie pe care Petrom, alaturi de Exxon, se pregateste sa o faca anul acesta. Este vorba despre exploatarea resurselor…

- Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca, si refuza sa iasa la suprafata, ei spunand ca aceasta este forma lor de protest. Liderul de sindicat Alexandru Dragoi a declarat ca la protest participa aproximativ 80 de mineri care se afla in subteran si aproximativ 110 muncitori de…

- Sala Casei de Cultura Cumpana gazduieste in aceasta seara dezbatere publica, in care vor fi analizate trei subiecte. Este vorba despre: bugetul local de venituri si cheltuieli al UAT Cumpana pentru anul 2018; bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC Salubrizare si Gospodarire Cumpana; bugetul…

- Explozie puternica urmata de incendiu, pe bulevardul Tineretului din Capitala, joi dimineța. Pompierii au intervenit de urgența. Din fericire nimeni nu a fost ranit. „Explozie urmata de incendiu la un spatiu de alimentatie publica aflat la parterul unui bloc, bulevardul Sincai. Suprafața afectata este…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, din cauza precipitatiilor abundente, pe raza judetului Ilfov sunt anuntate, miercuri, mai multe zone in care circulatia rutiera se desfasoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1, la km14+800 de metri,…

- Autoritațile slobozene vor inființa o societate de transport public privat in valoare de 5 milioane de euro. Investiția va fi finanțata din fonduri europene și presupune achiziționarea a cel puțin 6 autobuze moderne, nepoluante. Decizia autoritaților locale elimina de pe piața firma Nick Touring, firma…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat joi seara la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Magistrala 6 de metrou, ce ar trebui sa lege Bucurestiul de aeroportul din Otopeni, un proiect de infrastructura estimat la 1,3 miliarde de euro, ar trebui sa fie finalizata in 2020, dar situatia de pe teren arata o stagnare a proiectului. In acest timp, vecinii bulgari se bucura de aproape trei…

- Un raport al Inspectoratului de Politie al Judetului Caras-Severin releva faptul ca, in ultimul an, cantitatea de material lemnos confiscata de pe urma taierilor ilegale a fost in crestere fata de anul precedent. La capitolul infractionalitatii in domeniul silvic, cei de la IPJ subliniaza…

- Aplicarea cumulata a legii salarizarii si transferul contributiilor la stat va conduce la o scadere a salariilor pentru 4% dintre angajații bugetari, ceea ce inseamna aproximativ 40.000 de persoane. Lia Olguța Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii…

- Recent, a fost semnat contractul de finanțare pentru obiectivul de investiție ”Inființarea unui parc nou in orașul Topoloveni” și prin intermediul platformei electronice MySmis. Investiția va fi realizata in cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritara 5, in valoare totala de aproximativ 4 milioane lei, din…

- Parcul auto al SMURD Cluj este o rusine pentru unul dintre cele mai dezvoltate din punct de vedere economic judete ale tarii. Medicul sef UPU-SMURD Cluj, Cristian Ursu, a sustinut intr-un interviu pentru „Adevarul” ca absolut toate ambulantele instiutiei ar trebui inlocuite. Investitia s-ar ridica la…

- Daniel Tudorache a exemplificat timpul necesar pentru construirea unui patinoar. Pentru o primarie de sector, realizarea unei astfel de construcții ar dura aproximativ doi ani, in timp ce Ion Țiriac a reușit sa construiasca un patinoar in Otopeni, in doar 70 de zile. "Ca sa asfaltezi o strada…

- Avarie la o conducta de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala: Un muncitor a iesit singur, cu arsuri pe 80 la suta din suprafata corpului. Al doilea muncitor a fost scos decedat din subteran.

- Peste 15 de milioane de lei este suma pe care a primit-o orașul Marașești pentru finanțarea unor investiții locale, prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a II-a, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale și Fondurilor Publice. Este vorba de urmatoarele…

- Autovehiculul este fabricant de firma „Golden Dragon Bus Co”, aflata in topul primilor cinci producatori din Asia, cu o productie de peste 6.000 de unitati pe an. Autobuzul, denumit „Golden Dragon”, a primit, de curand, omologarea europeana ca autobuz de tip electric – 12 m si este la inceputul…

- Romanii care nu au venituri din salarii, pensii si niciun ajutor de la stat, dar vor sa fie asigurati, trebuie sa achite, din acest an, contributii la sanatate cu 140% mai mari fata de cele din 2017. De la 1 ianuarie 2018, conform Codului Fiscal, romanii fara venituri care vor sa fie asigurati in sistemul…

- Protestatarii din țara au fost chemați sa li se alature celor din Capitala la protestul "Toate drumurile duc la București. 'Revoluția' generației noastre". Sambata, 20 ianuarie, trei coloane de masini din țara sunt asteptate sa soaseasca, dupa amiaza, in Pitesți, de unde li se va alatura o a patra,…

- Un cutremur cu magnitudinea de Mw 6.3 a fost inregistrat la ora 16:17 ora Romaniei, in California, SUA. Seimul a avut loc la 10 km adancime.Distantele fata de cele mai apropiate orase 685 km SV de Ciudad Juaacute;rez, Mexic, 246 km S de Hermosillo, Mexic si 85 km SVde Riacute;o Muerto, Mexic. ...

- Acest formular are, mai nou, patru pagini, dar este atat de incalcit si abracadabrant (facand trimiteri si la articole din Codul Fiscal pe care cetateanul trebuie sa le citeasca inainte de a bifa unele rubrici!) incat efectele negative nu vor intarzia sa apara. Toti cei pe care ii loveste in cap acest…

- Berea ar trebui sa fie un amestec de doar 4 ingrediente – orz, hamei, apa și drojdie, toate bune pentru sanatate. In realitate, proprietațile acestei bauturi atat de iubite și cautate mai ales pe timpul verii sunt de multe ori alterate de tot felul de conservanți și coloranți. Asta pentru ca majoritatea…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai - Otopeni, n.r.) a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, intr-o conferinta de presa.…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). „Incepand cu 1 ianuarie 2018, indiferent de numarul…

- In 2017 NU a avut loc nici o activitate de tineret desfasurata sub tutela Directiei Judetene de Sport si Tineret Articol aparut in Jurnalul de Ilfov nr. 384, ediția print In cadrul celui mai recent Colegiu prefectural constituit la nivelul judetului Ilfov, Alina Barbuceanu, director din luna octombrie…

- Omul de afaceri Bela Tanase, cunoscut pentru investitiile sale imobiliare din Constanta, a decis sa supraetajeze blocul de opt etaje pe care il ridica pe bulevardul Mamaia nr. 415. Cambela Prod SRL a solicitat acord de mediu pentru proiectul "Suprainaltare cu inca un nivel, o singura data, in suprafata…

- Potrivit datelor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), dezvoltarea traficului aerian de pasageri s-a manifestat si printr-o crestere a miscarilor de aeronave, pe cele doua aeroporturi - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa-Aurel…

- Aleșii locali sunt chemați, marți, sa aprobe Studiul de fezabilitate pentru „Amenajare grup sanitar si reabilitare fantana in Parcul «Sfanta Maria» din Municipiul Arad”. Valoarea calculata totala a investitiei este de 838.072,39 lei cu TVA, finantarea asigurandu-se din fonduri ale bugetului general…

- Au trecut cateva luni de cand relația lor a fost descoperita de publicațiile de scandal, insa Gina Pistol și Smiley nu au dat nicio declarație despre ce se intampla intre ei. Daca Smiley a refuzat complet sa discute acest subiect cu jurnaliștii, Gina a fost ceva mai prietenoasa și a dat de ințeles ca…

- Modificarea Codului Fiscal a dus și la schimbari in ceea ce privește asigurarile medicale pentru persoanele care, fie ca sunt sau nu incadrati in munca. Astfel, cei care nu au venituri, dar doresc sa fie asigurati medical pot plati contributia CASS catre stat in fiecare luna sau in momentul in care…