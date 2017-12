Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Maramures anunta ca vremea a fost in general inchisa si apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii extinse, temporar a nins slab. Trecator precipitatiile au fost si sub forma de burnita care a contribuit la formarea poleiului. Vantul a suflat slab, la…

- Deliciile din porc de pe masa de Sarbatori pot fi pe cat de gustoase, pe atat de periculoase pentru sanatatea noastra. Nu și daca știm care sunt cele mai sanatoase metode de a o pregati pentru preparare. Iata sfaturile specialiștilor Ministerului Sanatatii, de care trebuie sa ținem cont pentru a ne…

- O echipa de cercetatori din Japonia, condusa de profesorul Takuzo Aida, a dezvoltat un nou tip de sticla. Aceasta este capabila sa se repare singura. La baza descoperirii sta o substanta numita „polyether thiourea”. Cand sticla crapata este presata sau partile ei sunt puse la loc incepe procesul de…

- CHIȘINAU, 17 dec — Sputnik. Profesorul american, specialist în problem de aparare și securitate naționala, Robert Farley, a enumerat într-un articol publicat în The National Interest cinci regiuni în care în anul 2018 s-ar putea declanșa cel de-al treilea…

- Norio Inagaki vine in Romania de 15 ani ca sa urmareasca dansul caluserilor, parte din traditiile din perioada sarbatorilor de iarna. Cum se apropie Craciunul, in satele din Muntii Orastiei, flacaii se strang in cete si incep repetitiile pentru jocul caluseresc. Frumusetea obiceiului, dar si autenticitatea…

- Ninge in Bucuresti. Duminica au cazut primii fulgi de zapada in mai multe zone ale Capitalei. Desi temperaturile anuntate nu prevesteau acest lucru, totusi, din cauza vantului, vremea resimtita a fost mult mai rece decat cea din terometre. Astfel, la cele 3 grade afisate de termometre duminica dimineata,…

- Iarna înca se arata a fi blânda. Dupa un sfârsit de saptamâna relativ friguros, saptamâna urmatoare va fi determinata de temperaturi pozitive, cer variabil, ploi si izolat lapovita, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS),…

- Turistii sunt avertizati ca este un risc moderat, de gradul doi pe o scara de la unu la cinci, de producere de avalanse, la peste 1.600 de metri altitudine, in muntii Fagaras, fiind vizata si Balea Lac. Pe de alta parte, la o inaltime mai mica de 1.600 de metri in masivul Fagaras riscul…

- Cea mai scazuta temperatura din țara s-a inregistrat, in aceasta dimineața, la Polovragi. In localitatea aflata la intrarea in Cheile Oltețului, cea care desparte Munții Parang de Munții Capațanii, au fost -5 grade Celsius. Articolul Polul frigului s-a mutat intr-o localitate din Gorj. S-a inregistrat…

- Vremea va fi rece, in urmatoarele doua zile, in special noaptea, dar si dimineata, in mare parte a Romaniei. Minimele vor ajunge pana la -10 grade Celsius, transmite Mediafax . Luni, in tara, vremea va fi rece dimineata si mai ales noaptea, in cea mai mare parte a tarii. In regiunile intracarpatice…

- Temperatura extrema raportata în noaptea de 28 spre 29 noiembrie. În Oymyakon, estul Siberiei, au fost înregistrate noaptea trecuta -60 de grade Celsius. Oficial, temperatura în zona a fost de ”doar” -55 de grade.

- Oameni de știința de la Universitatea Melbourne din Australia și de la Universitatea Pekin (Beijing) din China au evaluat peste 1,6 milioane de persoane de pe teritoriul Statelor Unite și din China pentru a testa relația dintre temperatura ambianta și personalitate."Temperatura este un…

- De regula, febra devine valabila in momentul in care temperatura corpului depaseste valorile normale, cuprinse intre 36 si 37 grade Celsius. Constituie reactia organismului la un agent infectios sau toxic. Este indicat sa ne adresam medicului pentru a scapa de probleme. Insa exista si ceaiuri care scad…

- Presedintele SUA Donald Trump, s-a dovedit a fi foarte insetat, la conferinta pe care a sustinut-o dupa periplul sau din Asia. El si-a intrerupt brusc relatarea animata cu privire la propriile-i reusite din timpul celor 11 zile petrecute in strainatate ca sa se uite preocupat pe sub pupitrul de la Casa…

- Prognoza meteo pentru București, in 15 noiembrie. Meteorologii anunța ca miercuri, 15 noiembrie, vremea din Capitala va fi inchisa, iar regimul termic apropiat de cel normal pentru jumatatea lunii noiembrie. Vantul va sufla moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 8-10 grade Celsius.…

- Super aventura ciclista in codrii Vlasiei. Ultima competiție din acest sezon Riders Club le-a oferit concurenților o haiduceala de nota 10, vremea frumoasa sporind pofta de mișcare in natura. Vezi toate (4) fotografiile Sambata, 11 noiembrie 2017, ne-am bucurat de o experiența ciclista deosebita, la…

- Construcția unei case, a avea propria curte este un vis care poate deveni și realitate. Daca ți-ai luat inima in dinți și ai hotarat ca este momentul sa ai o frumoasa și calduroasa casa sunt cateva aspecte de care sa ții cont. Tehnologia a avansat, astfel ca accentul pus pe economia de energie, deci…

- Un mister vechi de 70 de ani a fost în cele din urma rezolvat. Este vorba despre povestea apariției misterioase a unor flori peste mormântul unui baiețel de 12 ani care se înecase în timpul unei excursii în 1947. Karl Smith a murit în timpul unei excursii…

- VREMEA. Prognoza METEO in București. Temperatura in termometre crește brusc și coboara fulgerator de pe o zi pe alta in București. Astazi avem o maxima de 16 grade Celsius in București. VREMEA. Prognoza METEO in București. Luni, vor fi 20 de grade Celsius, cu o minima de 6 grade Celsius,…

- Temperatura va urca in mod neobișnuit de mult pentru aceasta perioada a anului, dupa care urmeaza o scadere drastica a temperaturii, dublata de ploi. Astfel, vremea se incalzește rapid incepand de duminca, atunci cand se anunța nu mai puțin de 16 grade celsius. Ziua de luni urmeaza sa fie…

- O mica localitate din nord-estul Republicii ruse Yakutia, unde temperatura medie in luna ianuarie este de minus 50 de grade Celsius, este cunoscuta drept cel mai friguros punct locuit de pe planeta. Oymyakon este cunoscut sub numele de „Polul Frigului”, cea mai scazuta temperatura inregistrata vreodata…

- La Iakuțk, temperatura s-a prabușit deja la minus 27 de grade in aceasta frumoasa zi de noimebrie. Siberian Times publica pe pagina de Facebook cateva imagini din piața inghețata a orașului.

- Un absolvent al Facultatii de Fizica de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi, Daniel Ioan Moraru, este extrem de implicat in domeniul nanoelectronicii la Universitatea Shizuoka din Japonia. La inceputul anilor 2000, tanarul le tinea lectii de fizica unor elevi de scoala gimnaziala si de liceu…

- Concret, fiecare consumator are un contract cu furnizorul de agent termic in regim centralizat, iar in acel contract este prevazuta si o temperatura medie a incaperilor astfel incalzite. Aceasta temperatura trebuie sa nu scada niciodata cu mai mult de doua grade fata de nivelul stabilit prin contract,…

- Oamenii încep sa foloseasca centrala începând cu luna octombrie si se folosesc de ea zilnic, pâna în martie sau aprilie. Acest eveniment coincide cu trecerea la ora de iarna, cu scaderea temperaturilor si, mai ales, cu un cuantum ridicat al facturilor de caldura.…

- O companie din Japonia a venit cu o idee ingenioasa pentru a diminiua gravitatea accidentelor rutiere: a inventat masina cu airbag-uri exterioare! Noul model Flesby, imbracat in cauciuc moale de culoare verde, a fost prezentat in cadrul unui Salonului Auto de la Tokyo.

- Stiati ca proteina din albusul de ou devine solida doar la o temperatura mai mare de 61 de grade Celsius sau ca tigaia incinsa la peste 100 de grade poate reprezenta un adevarat pericol pentru sanatate? Dincolo de gust si savoare, exista si o stiinta a alimentatiei care poate face diferenta intre un…

- Potrivit prognozei ANM, valabila in intervalul 23 octombrie - 5 noiembrie, in Banat, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data, astfel incat media regionala a temperaturilor diurne va fi de aproximativ 13 grade Celsius. Totodata,…

- Incepand de astazi, vremea intra intr-un proces de racire, in toata tara.La Briceni si Soroca, se vor inregistra 11 de grade Celsius, iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult.La Chisinau, Tiraspol sunt prognozate 14 de grade Celsius.

- Temperatura medie de la suprafața pamantului și a oceanelor in 2017 a fost cu 0,87 grade Celsius peste media din secolul XX și sub recordul de 0,99 grade Celsius inregistrat in 2016, a precizat Administrația, citata de DPA.De asemenea, luna septembrie a fost a patra cea mai calduroasa luna…

- Autoritațile locale din comuna Straoane au scos la licitație proiectul privind construirea unei sali de sport. Valoarea estimata a investiției este de 1,6 milioane de lei. Contractul cuprinde servicii de proiectare (PT+DDE+DTAC +AT) si lucrari de executie aferente obiectivului „construire sala de sport…

- "Studiul pleaca de la ipoteza ca la nivelul epiteliului cailor respiratorii, (strat de celule ce acopera caile aeriene in portiunea lor interna, avand astfel contact direct cu aerul ambiant prin respiratie) dupa expunerea la aer rece ambiant apare o scadere a rapiditatii si intensitatii raspunsului…

- Marti si miercuri, în unele zone ale tarii, temperaturile pot ajunge la 27, chiar 28 de grade Celsius, ca în plina vara. Astazi, în tara, vremea va fi calda. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari în zona înalta…

- Vineri IN TARA Vremea se va mentine calda in sudul si sud-estul tarii, dar in restul teritoriului se va raci usor fata de ziua precedenta. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea si in nordul Munteniei, unde izolat se vor semnala…

- Vineri, 29 de grade Celsius, ieri, 9, iar astazi, 21. Vremea se joaca cu sanatatea noastra, caci la mijloc de toamna sunt diferente mari in termometre de la o zi la alta. Asta nu face decat sa ne afecteze imunitatea, spun medicii, care vin cu o serie de recomandari pentru a evita racelile de sezon.…

- In zonele muntoase din regiunea Ivano-Frankivsk, precum și la granița dintre Transcarpatia și regiunea Lviv, prima zapada a scazut deja. Acest lucru este relatat de obozrevatel.com. La poalele Carpaților, in satul Mykulychni, precipitațiile cade sub forma de ploi au durat circa 30 minute. Temperatura…

- REDUCERI intre 15-35 % pentru rezervari facute pana pe 30 noiembrie 2017. Statiunile cuprinse in oferta sunt: ALBENA, NISIPURILE DE AUR CONSTANTIN SI ELENA SUNNY BEACH, DUNI VEZI AICI DETALII Albena este una dintre cele mai cunoscute statiuni de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre. Este situata pe…

- Temperatura scazuta și natura circuitului Suzuka au favorizat echipa Mercedes astfel ca Valtteri Bottas a fost cel mai rapid pilot in FP3. Finlandezul a stabilit timpul reper cu pneurile Soft, el nereușind un tur rapid pe compoziția cea mai moale, SuperSoft intrucat la ieșirea din virajul Spoon iese…

- Chiar daca in ultima perioada temperaturile s-au apropiate de 0 grade, sucevenii racordati la sistemul de termoficare al orasului nu au beneficiat de caldura. Primaria da vina pe asociatiile de proprietari care au cerut ca furnizarea caldurii sa inceapa dupa data de 15 octombrie. Grav este faptul ca…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, ii invita pe toți vrancenii sa participe, de azi și pana duminica, la cea de-a XXV-a editie a Festivalului International al Viei si Vinului „Bachus-2017”. „Festivalul Internațional al Viei și Vinului ”Bachus 2017” incepe pe 5 octombrie 2017,…

- Pacientul, in varsta de 70 de ani, din Holboca, a fost gasit pe strada, desi nu este un om al strazii. Barbatul are locuinta, insa, pe fondul consumului de alcool, nu a mai ajuns sa se adaposteasca in cursul noptii de duminica spre luni. Din aceasta cauza, batranul a fost gasit cazut, cu o temperatura…

- Meteorologii anunta Cod galben de înghet pentru 29 si 30 septembrie. În primele ore ale diminetii, la suprafața solului se prevad înghețuri ușoare cu intensitatea de pâna la -1°C, iar pe 1 și 2 octombrie înghețuri se prevad doar în depresiuni. Astazi…

- Temperatura a coborât, vineri dimineata, pâna la minus 6,2 grade Celsius, la Miercurea Ciuc, în judetul Harghita, aceasta fiind cea mai scazuta temperatura din România din zonele locuite, în luna septembrie 2017, transmite Mediafax. Meteorologul de serviciu al…

- Mercurul termometrelor a coborat vineri dimineața pana la minus 6,2 grade Celsius, la Miercurea Ciuc, județul Harghita, aceasta fiind cea mai scazuta temperatura in țara din zonele locuite, in luna septembrie 2017. In Alba, cel mai frig a fost la Campeni, 1,9 grade Celsius. Meteorologul de serviciu…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit codul galben pentru județele Constanța și tulcea, pâna la ora 16:00. Potrivit meteorologilor, se vor semnala intensificari ale vântului, cu rafale ce vor atinge 55 - 65 km/h, în special pe litoral și Delta Dunarii. Astazi,…

