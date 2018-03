Stiai ce contin sticlele de parfum D&P si de ce au un pret atat de mic? Stiai ce contin sticlele de parfum D&P si de ce au un pret atat de mic? Probabil ti-ai intrebat si prietenii ce stiu despre D&P si ti-au spus ca ar fi esente de parfum la preturi mici ce miros identic cu parfumurile scumpe de brand. Apoi, ai vazut probabil ca in fiecare zi sunt clienti care cumpara astfel de parfumuri, pronuntand numele lor formate dintr-o litera si o cifra: A1, V3, B12, etc. Pare ciudat, nu? Ei bine, afla ca peste jumatate de milion de sticle de parfum D&P se vand in fiecare an in Romania. In cei 14 ani de existenta in Romania, s-au vandut peste 5,5 milioane de sticle si deodorante.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Tinmar este unul dintre cei mai mari furnizori privati de energie din Romania. Fondat in 2001 de Augustin Oancea, Tinmar este dedicat livrarii serviciilor integrate de utilitati – electricitate, petrol si gaze naturale – clientilor industriali si casnici.

- Controversatul afacerist fugar Sebastian Ghița, fondator al postului Romania TV, a fost rugat de jurnalistul Ion Cristoiu sa-i arate o fotografie care sa dovedeasca faptul ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar fi fost acasa la fostul parlament. Omul de afaceri i-a aratat o fotografie din telefon in…

- "Exista informatii potrivit carora o serie de ofiteri ai unor servicii straine ar fi fost prezenti in sediul central al DNA. Sigur ca aceasta intrebare eu am sa rog sa o adreseze Comisia de verificare a activitatilor SRI, daca ei sunt la curent cu prezenta acestor persoane, daca informatiile se confirma…

- Luni seara, la ora 22:30, cand publicul iubitor de fotbal din Romania se pregatea de culcare, Razvan Burleanu a publicat pe blogul sau un material in care acuza afacerile preferențiale facute de FRF cu mai multe firme agreate, in perioada in care federația era condusa de Mircea Sandu și Ionuț Lupescu.…

- Este vorba de reabilitarea Staretiei Manastirii Golia, din cadrul proiectului „Dezvoltarea turismului transfrontalier prin valorificarea traditiei, culturii si a monumentelor in Regiunea Transfrontaliera Ungheni, Republica Moldova - Iasi, Romania". La vecinii de peste Prut sunt vizate reabilitarea si…

- Ministerul Transporturilor va fi responsabil cu alegerea unui aeroport care sa beneficieze de sloturi orare sau sa fie coordonat. Normativul propune introducerea unui tarif de coordonare perceput pe fiecare pasager, reiese dintr-un proiect lansat marti in dezbatere publica de minister.

- Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti, la Cluj, unde a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre ultimele evenimente petrecute…

- Pentru a veni in sprijinul consumatorilor pasionati de acest produs, Asociatia Pro Consumatori (APC), a analizat 43 tipuri de crenvursti care se comercializeaza la noi. Studiul a fost realizat de catre o echipa de experti a APC, coordonata de catre Costel Stanciu, cadru universitar.

- Pana sa fie concediat de Ionuț Negoița, Vasile Miriuța a luat masa in mall, alaturi de soție și fetița. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile care nu prevesteau nenorocirea. Chiar daca mare parte din timp a vorbit la telefon, tehnicianul a petrecut cateva clipe…

- Numarul tinerilor din Romania cu varsta cuprinsa intre 15 si 29 de ani a scazut cu aproape 28% intre 2008 si 2016, potrivit datelor statistice publicate de Eurostat, iar principalele motive sunt legate de scaderea natalitatii si emigratia din ce in ce...

- Orașul Targu Ocna a gazduit, luni, Consiliul Director al Asociației Orașelor din Romania (AOR), la care au participat Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, și Adrian Ionuț Gadea, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale. In cadrul acestei intalniri a avut loc…

- Protestatarii se impart in doua categorii – oameni care habar n-au de ce protesteaza si oameni care sigur sunt pusi de sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania, a declarat, luni deputatul PSD Catalin Radulescu. Parlamentarul cunoscut drept ”deputatul Mitraliera”, acuza Inspectia Judiciara…

- COD RUTIER 2018. VEZI ce sanctiuni risti daca mergi cu viteza foarte mica pe drumurile publice. Tu STIAI asta? Contrar credinței populare, nu toți șoferii circula cu viteza pe strazile din Romania. Totuși, mulți se intreaba daca este permis ca unii dintre conducatori auto sa circule cu 20 de km/h intr-o…

- Cu o traditie de peste sase secole, vinul de Stefanesti ajunsese la inceputul anilor 2000 o specie pe cale de disparitie. Gratie insa a trei tineri din localitate pasionati de viticultura, traditia vinificarii in zona a reinviat. Acum, in localitatea argeseana Stefanesti, pe dealul Marcea, in singura…

- Grupul de Lucru Comun al reprezentantilor Agricultorilor (GLAC) Giurgiu-Ruse s-a reunit din nou, vineri, de aceasta data la Giurgiu. Sala de sedinte a Consiliului Judetean a gazduit intalnirea la care au participat cei din conducerea CJ Giurgiu, a Prefecturii Ruse, oameni de afaceri din cele doua regiuni,…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- "In 2016 toamna, eram oarecum indoit daca sa mai fac politica, daca sa mai fac campanie. Am ieșit hotarat sa fac campanie pentru PSD, pentru ALDE, eu am facut campanie convins ca o sa faca treaba, nu s-a intamplat. I-am zis lui Dragnea: Fac campanie, dar oprești abuzurile? Și a zis: Da, din prima…

- In urma cu 123 de ani, intr-o zi de 13 februarie 1895, a fost brevetat „Cinematograful Lumiere”, primul aparat de filmat de proiecție și de copiat, inventat de frații Louis și Auguste Lumiere. Ulterior, peste cateva luni, a avut loc și prima proiecție publica comerciala la 28 decembrie 1895, un film…

- A inceput sa joace tenis la varsta de 4 ani si jumatate, alaturi de fratele sau mai mare. A fost legitimata la Clubul Sportiv nr. 2 din Constanta. A debutat in circuitul ITF (International Tennis Federation) in Romania, in 2006. Anul urmator castiga doua turnee de simplu si doua de dublu, noteaza site-ul…

- Știai ca in Timiș poți cumpara branzeturi italienești de cea mai buna calitate, facute in mod tradițional, sau diverse produse din lavanda de pe o plantație eco? Doua afaceri locale sunt incluse pe harta PlatFerma, care reunește deopotriva fermieri și pofticioși, spre avantajul tuturor.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Primaria Sectorului 3 ofera, tot in premiera pentru București, persoanelor care au dobandit cetațenia romana și nu au avut niciodata domiciliul in Romania, posibilitatea programarii on-line pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civila. De asemenea, persoanele…

- Deputatul european Siegfried Mureșan, raportor al Grupului PPE din Parlamentul European pe Raportul anual referitor la activitațile financiare ale Bancii Europene de Investiții (BEI), a declarat ca raportul votat ieri, in plen, prevede ca Banca Europeana de Investiții sa asigure o distribuție geografica…

- Oamenii de afaceri din Romania sustin ca anul 2017 a fost probabil unul dintre cele mai agitate din punct de vedere fiscal, dar spun ca nu cer de la Guvernul taxe mai mici sau scutiri, ci stabilitate si predictibilitate fara de care nu pot sa se dezvolte.

- Proiectul de lege privind combaterea violentei in familie va fi adoptat in sedinta de joi a Guvernului, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca, in astfel de cazuri, politistul va avea dreptul sa actioneze imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului.

- In 1998, doua pustoaice faceau furori printre tinerii din Romania. Se numeau ANDRE, aveau platforme, codite impletite, costume sclipicioase si piese numai bune pentru adolescenti. Succesul imens, insa, avea sa le dezbine, ca mai apoi fiecare sa isi vada de cariera sa.

- Simona Halep revine la Cluj. Federatia Romana de Tenis anunta nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de FED Cup care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de 10 si 11 februarie 2018, meci din primul tur al Grupei Mondiale II. Astfel, Florin…

- Cazul Boureanu a ajuns din nou in prim-plan dupa dezvaluirile din Evenimentul Zilei, care a intrat in posesia a doua inregistrari noi din dimineata zilei de 9 iunie 2017, data la care fostul parlamentar si un politist au avut un conflict care a devenit viral in Romania.

- Romania risca sa devina o tara cu forta de munca nejustificat de scumpa Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei…

- Asociatia Euro Teleorman, in colaborare cu Fundatia Open Hand din Bulgaria, implementeaza proiectul „Dunarea – un fluviu cu o bogata istorie comuna”, proiect finanțat prin Programul Interreg V-A Romania – Bulgaria. Conform Asociației EuroTeleorman, proiectul are ca obiectiv principal promovarea patrimoniului…

- Ce mai contin carnatii din comert pe langa coloranti obtinuti din insecte si solutie de dezghetare a drumurilor Asociația Pro Consumatori (fosta Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania - APC Romania) a analizat 116 tipuri de carnați comercializați in magazinele din Romania. În…

- CSU Craiova l-a transferat pe Dominik Glavina. Ocupanta locul 3 in Liga 1 la fotbal a anunțat achiziționarea atacantului croat pentru cel puțin patru luni, cu opțiune de prelungire a contractului pe trei ani. Nascut pe data de 6 decembrie 1992 in localitatea croata Cakovec, noul varf al Craiovei a…

- MAE a precizat, marti, ca in urma demersurilor complexe sustinute la nivelul Celulei de Criza a Ministerului Afacerilor Externe, la data de 21 ianuarie au fost finalizate procedurile de repatriere din Siria, prin Liban, a unui grup de sase cetateni romani si un membru de familie, cetatean sirian. Cu…

- Bianca Dragusanu și-a declarat public revolta despre situația in care se afla Madalina Ghenea. In acest context ea a avut comentarii dure la adresa barbaților. Se pare ca subiectul infidelitații este unul care o preocupa pe Bianca Dragusanu . De curand a vorbit in cadrul emisiunii pe care o prezinta…

- Custodele Coroanei române, Margareta, a spus marți, la întâlnirea cu elevi si profesori ai Aliantei Colegiilor Centenare din România, ca va continua legamântul regelui Mihai de a prețui generația tânara.

- 116 tipuri de carnați analizați de APC! Carnați de casa cu cate 8 substanțe chimice! Carnați țaranești cu cate 7 substanțe chimice! Carnați de gratar cu cate 4 tipuri de conservanți! Carnați cu soluție de dezghețare a drumurilor! La 88% din carnații afumați analizați s-a folosit fum lichid sau aroma…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. “Portalul…

- 'In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebeluși au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella. Situatia a fost depistata inca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia Generala pentru Sanatate din Franta. Produsele lactate au fost retrase…

- * Nationala de handbal masculin a Romaniei s-a calificat, sambata, la Bolzano, in faza play-off a Campionatului Mondial din 2019, dupa ce a remizat cu reprezentativa Ucrainei, scor 26-26 (11-14), in ultimul meci al grupei a treia preliminare, pe care a castigat-o. Din echipa Romaniei a absentat interul…

- Schimbarea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile la energia vanduta consumatorilor casnici sunt printre cele mai mici din Europa. Cat castigati la factura si la ce trebuie sa va uitati. Daca inlocuiti un bec clasic,…

- ”De cand am ajuns la Constanta, am dorit sa calc pe urmele lui Stanescu si Toma”, spune capitanul echipei nationale de handbal, Mihai Popescu, ales pentru a sasea oara cel mai bun jucator roman al anului. Cu Popescu in poarta si Alex Simicu la semicerc, tricolorii ataca saptamana viitoare calificarea…

- Organizatiile medicilor de familie spun ca in urma presiunilor facute de CNAS si de casele subordonate circa 65% din doctorii din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor cu casele de asigurari de sanatate si ca "faptul ca astazi se incearca punerea pumnului in gura…

- Cosmin Gusa a declarat in cadrul unui interviu ca exista posibilitatea ca Romania sa ajunga sa fie guvernata de catre un alt stat, reprezentat de una dintre marile puteri. Mai mult, consulatul politic este de parere ca o disolutie a Uniunii Europene s-ar putea intampla din moment in moment, tabloul…

- Intrebat cum afectaza activitatea DIICOT aceste modificari, Horodniceanu a raspuns: ”Va dau un singur exemplu, se modifica dispozițiile referitoare la pensionare și in consecința, magistrații care au o vechime de 20 ani in profesie, indiferent de varsta, se vor putea pensiona. Acest lucru ar putea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, joi, majoritatii guvernamentale PSD-ALDE „sa deschida bine ochii” si sa abandoneze de urgenta agenda retrograda impotriva Justitiei, afirmand ca situatia din Romania inca poate fi corectata pentru a nu ajunge intr-o postura similara Poloniei.

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…